https://arabic.sputniknews.com/20220602/محلل-سياسي-دول-الخليج-تلتزم-الحياد-في-تعاملها-مع-الأزمة-الأوكرانية-1062995868.html

محلل سياسي: دول الخليج تلتزم الحياد في تعاملها مع الأزمة الأوكرانية

محلل سياسي: دول الخليج تلتزم الحياد في تعاملها مع الأزمة الأوكرانية

قال المحلل السياسي، عبد الله العساف، إن "زيارة وزير الخارجية الروسي للسعودية ولقاءه بوزراء الخارجية الخليجيين، وما أعقبها من اتصال بين وزراء الخارجية الخليجيين... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T13:19+0000

2022-06-02T13:19+0000

2022-06-02T13:19+0000

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وبيّن أن "المشكلة الأساسية في الأزمة الأوكرانية هي بين موسكو وواشنطن، وأن الحل يكون من هاتين العاصمتين، لذلك فقد تنتقل الوساطة السعودية لمن يسيّر كييف، أي واشنطن والشركاء الغربيون، لبحث الدخول في وساطة شاملة وموسعة تجمع كل الأطراف".وحول التقارب مع روسيا وموقف الولايات المتحدة من ذلك، أوضح العساف، في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، أن "دول الخليج ذات قرار سيادي، ولديها رغبة في تنويع علاقاتها السياسية مع من تشاء، حيث تعتمد دول الخليج في سياستها الخارجية في هذه المرحلة على سياسة أكثر ديناميكية وانفتاحا على الشرق والغرب باتجاه مصالحها"، مشددا على أن "واشنطن إذا كانت ستلوم فعليها أن تلوم نفسها أولا بسبب سياساتها تجاه المنطقة".واختتم بأن "دول الخليج لا تنحاز إلا لمصالحها، وستكون على الحياد الإيجابي، ولن تنحاز لطرف على حساب الآخر، وأن مصالح الخليج مع روسيا كبيرة جدا سواء في مجال الطاقة أو الغذاء".وكان مجلس التعاون الخليجي، أكد دعم جهود الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات السياسية. وأصدر المجلس بيانا عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، يدعم وقف إطلاق النار وتغليب لغة الحوار.ونوه المجلس في بيانه إلى المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول الخليج إلى أوكرانيا، معربا عن دعمه لكافة الجهود الرامية لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية، للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.من جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تقدر الموقف المتوازن للشركاء في مجلس دول التعاون الخليجي، موضحا أن جوانب الوضع الدولي، المرتبط بالأحداث، التي نشرها الغرب حول أوكرانيا، مفهوم جيدًا من قبل الشركاء الخليجيين، مقدرا في الوقت ذاته، الموقف المتوازن، الذي تتخذه الدول الخليجية بشأن هذه القضية في المحافل الدولية، ورفض الانضمام إلى العقوبات الغربية أحادية الجانب غير القانونية.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/منظمة-الأغذية-لا-توجد-دول-في-العالم-يمكن-أن-تحل-محل-الإمدادات-الغذائية-من-روسيا-وأوكرانيا---1062980751.html

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