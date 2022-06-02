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https://arabic.sputniknews.com/20220602/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-للمشجعين-عن-خسارة-دوري-أبطال-أوروبا-1062996164.html
محمد صلاح يوجه رسالة للمشجعين عن خسارة دوري أبطال أوروبا
محمد صلاح يوجه رسالة للمشجعين عن خسارة دوري أبطال أوروبا
وجه اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة للمشجعين، عن خسارة لقب دوري أبطال أوروبا. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:21+0000
2022-06-02T13:21+0000
ليفربول
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وقال صلاح عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إن تقديري من قبل المشجعين والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو شيء مميز لن أنساه أبدا".وتابع: "ومع ذلك، أود تقديم كل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية، لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها كرة القدم".وأضاف صلاح: "لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة لقب دوري أبطال أوروبا إلى ليفربول ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك".وأكد: "لا أستطيع أن أشكر المشجعين بما يكفي لدعمهم. كان موسما طويلا جدا ولكن جزءا مني يتمنى أن يبدأ الموسم المقبل مرة أخرى غدا".يشار إلى خسارة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام نادي ريال مدريد، بنتيجة (1-0).
https://arabic.sputniknews.com/20220530/محمد-صلاح-يفوز-بجائزة-لاعب-الموسم-من-رابطة-اللاعبين-المحترفين-1062890632.html
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ليفربول

محمد صلاح يوجه رسالة للمشجعين عن خسارة دوري أبطال أوروبا

13:21 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLاللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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وجه اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة للمشجعين، عن خسارة لقب دوري أبطال أوروبا.
وقال صلاح عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إن تقديري من قبل المشجعين والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو شيء مميز لن أنساه أبدا".
وتابع: "ومع ذلك، أود تقديم كل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية، لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها كرة القدم".
وأضاف صلاح: "لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة لقب دوري أبطال أوروبا إلى ليفربول ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك".
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وأكد: "لا أستطيع أن أشكر المشجعين بما يكفي لدعمهم. كان موسما طويلا جدا ولكن جزءا مني يتمنى أن يبدأ الموسم المقبل مرة أخرى غدا".
يشار إلى خسارة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام نادي ريال مدريد، بنتيجة (1-0).
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