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مدرب المغرب بعد ثلاثية أمريكا: انتظرونا في كأس العالم
مدرب المغرب بعد ثلاثية أمريكا: انتظرونا في كأس العالم
علّق وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب لكرة القدم، على خسارة الأسود أمام الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، بنتيجة (0-3). 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T10:59+0000
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وقال المدير الفني، البوسني-الفرنسي، خليلوزيتش، إنه كان يعرف أن المباراة الودية لن تكون سهلة، بحسب موقع "كووورة".وتابع: "المباراة لم تكن سهلة وتوقعت صعوبتها، لأننا لم نكن في كامل جاهزيتنا البدنية، لقد كان درسا مهما لنا، خصوصا أننا واجهنا خصما قويا".وأوضح: "الفرصة كانت مواتية للاستعداد لكأس العالم، علينا أن نستعد في هدوء وبكل واقعية وتفاؤل، لأن كأس العالم شيء آخر".وأشار المدرب إلى أن "المباراة كانت درسا مهما للجميع، لقد تأكد لنا أن الجانب البدني مهم للغاية، لا يمكن فعل أي شيء دونه، اليوم لم نكن في قمة جاهزيتنا البدنية، دون استثناء إصابات بعض اللاعبين، وسنحلل المباراة بكل هدوء، تنتظرنا في المغرب مباريات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، علينا أن نفكر فيها وبعدها سنبدأ في الاستعداد لكأس العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20220531/أين-ستبقى-المنتخبات-الوطنية-وتتدرب-في-مونديال-قطر-2022-1062913436.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة

مدرب المغرب بعد ثلاثية أمريكا: انتظرونا في كأس العالم

10:59 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / Karim Jaafar أعضاء الطاقم يقطعون العشب في منشأة تدريب العقلة (al-Egla) في العاصمة الدوحة، قطر 30 مايو 2022.
 أعضاء الطاقم يقطعون العشب في منشأة تدريب العقلة (al-Egla) في العاصمة الدوحة، قطر 30 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / Karim Jaafar
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علّق وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب لكرة القدم، على خسارة الأسود أمام الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، بنتيجة (0-3).
وقال المدير الفني، البوسني-الفرنسي، خليلوزيتش، إنه كان يعرف أن المباراة الودية لن تكون سهلة، بحسب موقع "كووورة".
وتابع: "المباراة لم تكن سهلة وتوقعت صعوبتها، لأننا لم نكن في كامل جاهزيتنا البدنية، لقد كان درسا مهما لنا، خصوصا أننا واجهنا خصما قويا".
وأضاف خليلوزيتش أن "النتيجة لا تعكس مجريات المباراة وأداء لاعبينا. منتخب المغرب قدم مباراة جيدة، لقد أتيحت لنا عدة فرص وكان بالإمكان استغلالها والتسجيل".
وأوضح: "الفرصة كانت مواتية للاستعداد لكأس العالم، علينا أن نستعد في هدوء وبكل واقعية وتفاؤل، لأن كأس العالم شيء آخر".
وأشار المدرب إلى أن "المباراة كانت درسا مهما للجميع، لقد تأكد لنا أن الجانب البدني مهم للغاية، لا يمكن فعل أي شيء دونه، اليوم لم نكن في قمة جاهزيتنا البدنية، دون استثناء إصابات بعض اللاعبين، وسنحلل المباراة بكل هدوء، تنتظرنا في المغرب مباريات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، علينا أن نفكر فيها وبعدها سنبدأ في الاستعداد لكأس العالم".
صورة تظهر منظر فندق هيلتون الدوحة (Hilton Doha Hotel) بالعاصمة الدوحة، قطر 30 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
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