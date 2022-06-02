https://arabic.sputniknews.com/20220602/مسؤول-في-منظمة-التحرير-لـسبوتنيك-الكيل-بمكيالين-فيما-يتعلق-بالجرائم-بحق-الشعب-الفلسطيني-1062993832.html

مسؤول في منظمة التحرير لـ"سبوتنيك": "الكيل بمكيالين" فيما يتعلق بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني

مسؤول في منظمة التحرير لـ"سبوتنيك": "الكيل بمكيالين" فيما يتعلق بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن دول العالم تكيل بمكيالين فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T12:42+0000

2022-06-02T12:42+0000

2022-06-02T12:42+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062325906_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b8e488a83db3c0cc8440e0f67f2a709.jpg

غزة- سبوتنيك. وقال أبو يوسف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "دول العالم وأمريكا تكيل بمكيالين فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، في الوقت التي تحصل فيه أوكرانيا على تسهيلات من دول العالم، يتم التغطية على جرائم الاحتلال بحق شعبنا".وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يحصل على دعم مالي وعسكري من العديد من دول العالم؛ وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هذه جريمة من المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني".وطالب أبو يوسف محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق حول ملفات جرائم الاحتلال، كما أسماها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.واعتبر أن "هذا العدد من الشهداء نتيجة الحرب المفتوحة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه الحرب وهذا الاستهداف المباشر لن يشكل رادعا للشعب الذي يواصل كفاحه من أجل استرداد حقوقه المسلوبة".وبيّن أن رفع العلم الفلسطيني في مدينة القدس فوق رؤوس المتطرفين اليهود المشاركين في مسيرة الأعلام الأحد الماضي، يدلل أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر، مطالبًا الدول العربية بموقف داعم يرتقي لمستوى نضالات الشعب الفلسطيني.وأشار إلى أن إسرائيل تحاول تصدير أزماتها الداخلية تجاه الشعب الفلسطيني، مما ينذر بالمزيد من العنف ضد الفلسطينيين في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب مواقف فلسطينية واضحة ضد العدوان الإسرائيلي.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، في بيان صحفي ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 62 مواطناً، فيما سقط أربعة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية فقط.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-تداعيات-تصعيد-جرائم-الإعدامات-الميدانية-التي-ينفذها-جيش-الاحتلال-1062992498.html

https://arabic.sputniknews.com/20220601/الكنيست-الإسرائيلي-يصوت-على-مشروع-قانون-لحظر-رفع-علم-فلسطين-1062975801.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم