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مسؤول في منظمة التحرير لـ"سبوتنيك": "الكيل بمكيالين" فيما يتعلق بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني
مسؤول في منظمة التحرير لـ"سبوتنيك": "الكيل بمكيالين" فيما يتعلق بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن دول العالم تكيل بمكيالين فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T12:42+0000
2022-06-02T12:42+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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غزة- سبوتنيك. وقال أبو يوسف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "دول العالم وأمريكا تكيل بمكيالين فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، في الوقت التي تحصل فيه أوكرانيا على تسهيلات من دول العالم، يتم التغطية على جرائم الاحتلال بحق شعبنا".وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يحصل على دعم مالي وعسكري من العديد من دول العالم؛ وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هذه جريمة من المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني".وطالب أبو يوسف محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق حول ملفات جرائم الاحتلال، كما أسماها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.واعتبر أن "هذا العدد من الشهداء نتيجة الحرب المفتوحة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه الحرب وهذا الاستهداف المباشر لن يشكل رادعا للشعب الذي يواصل كفاحه من أجل استرداد حقوقه المسلوبة".وبيّن أن رفع العلم الفلسطيني في مدينة القدس فوق رؤوس المتطرفين اليهود المشاركين في مسيرة الأعلام الأحد الماضي، يدلل أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر، مطالبًا الدول العربية بموقف داعم يرتقي لمستوى نضالات الشعب الفلسطيني.وأشار إلى أن إسرائيل تحاول تصدير أزماتها الداخلية تجاه الشعب الفلسطيني، مما ينذر بالمزيد من العنف ضد الفلسطينيين في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب مواقف فلسطينية واضحة ضد العدوان الإسرائيلي.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، في بيان صحفي ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 62 مواطناً، فيما سقط أربعة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-تداعيات-تصعيد-جرائم-الإعدامات-الميدانية-التي-ينفذها-جيش-الاحتلال-1062992498.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

مسؤول في منظمة التحرير لـ"سبوتنيك": "الكيل بمكيالين" فيما يتعلق بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني

12:42 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابة 72 فلسطينياً واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس
إصابة 72 فلسطينياً واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن دول العالم تكيل بمكيالين فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
غزة- سبوتنيك. وقال أبو يوسف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "دول العالم وأمريكا تكيل بمكيالين فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، في الوقت التي تحصل فيه أوكرانيا على تسهيلات من دول العالم، يتم التغطية على جرائم الاحتلال بحق شعبنا".
نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات تصعيد جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال
12:09 GMT
وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يحصل على دعم مالي وعسكري من العديد من دول العالم؛ وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هذه جريمة من المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني".
وطالب أبو يوسف محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق حول ملفات جرائم الاحتلال، كما أسماها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أنه "خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2022 سقط أكثر من 60 شهيدا برصاص الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يعتبر تصعيدا خطيرا ضد الشعب الفلسطيني"، مطالبًا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

واعتبر أن "هذا العدد من الشهداء نتيجة الحرب المفتوحة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه الحرب وهذا الاستهداف المباشر لن يشكل رادعا للشعب الذي يواصل كفاحه من أجل استرداد حقوقه المسلوبة".
وبيّن أن رفع العلم الفلسطيني في مدينة القدس فوق رؤوس المتطرفين اليهود المشاركين في مسيرة الأعلام الأحد الماضي، يدلل أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر، مطالبًا الدول العربية بموقف داعم يرتقي لمستوى نضالات الشعب الفلسطيني.
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
الكنيست الإسرائيلي يصوت على مشروع قانون لحظر رفع علم فلسطين
أمس, 20:09 GMT
وقال أبو يوسف: "علينا العمل في الساحة الفلسطينية من أجل التخلص من كل الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال، بما فيها التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، كما نصت عليه قرارات المجلس المركزي الفلسطيني".
وأشار إلى أن إسرائيل تحاول تصدير أزماتها الداخلية تجاه الشعب الفلسطيني، مما ينذر بالمزيد من العنف ضد الفلسطينيين في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب مواقف فلسطينية واضحة ضد العدوان الإسرائيلي.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، في بيان صحفي ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 62 مواطناً، فيما سقط أربعة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية فقط.
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