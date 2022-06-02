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مصر تتعاقد على شراء 465 ألف طن قمح روسي وروماني وبلغاري
مصر تتعاقد على شراء 465 ألف طن قمح روسي وروماني وبلغاري
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر التعاقد على شراء 465 ألف طن من القمح الروسي والروماني والبلغاري. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T07:41+0000
2022-06-02T07:41+0000
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وقالت الهيئة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها الأربعاء، إن هذا التعاقد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، بحسب ما نقل موقع "المصري اليوم".وأوضحت الهيئة في بيانها أنه تم شراء 115 ألف طن قمح روسي للشحن من 20 إلى 31 يوليو/تموز المقبل، كما تم شراء 240 ألف طن قمح روماني شحن من 1 إلى 10 أغسطس/آب المقبل، و60 ألف طن قمح روسي وصول من 1 إلى 20 أغسطس، كما تم شراء 50 ألف طن بلغاري والوصول في الفترة من 1 إلى 20 أغسطس المقبل.وتعد مصر أكبر مستورد قمح في العالم، وتعتمد بشكل أساسي على القمح الروسي والأوكراني، وهذا الموسم تسعى لزيادة حجم القمح المحلي لتعويض جزء من المستورد.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/مزارعون-أوكرانيون-يصدرون-القمح-إلى-روسيا-1062878063.html
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العالم, العالم العربي

مصر تتعاقد على شراء 465 ألف طن قمح روسي وروماني وبلغاري

07:41 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر التعاقد على شراء 465 ألف طن من القمح الروسي والروماني والبلغاري.
وقالت الهيئة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها الأربعاء، إن هذا التعاقد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، بحسب ما نقل موقع "المصري اليوم".
وأوضحت الهيئة في بيانها أنه تم شراء 115 ألف طن قمح روسي للشحن من 20 إلى 31 يوليو/تموز المقبل، كما تم شراء 240 ألف طن قمح روماني شحن من 1 إلى 10 أغسطس/آب المقبل، و60 ألف طن قمح روسي وصول من 1 إلى 20 أغسطس، كما تم شراء 50 ألف طن بلغاري والوصول في الفترة من 1 إلى 20 أغسطس المقبل.
وتعد مصر أكبر مستورد قمح في العالم، وتعتمد بشكل أساسي على القمح الروسي والأوكراني، وهذا الموسم تسعى لزيادة حجم القمح المحلي لتعويض جزء من المستورد.
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