https://arabic.sputniknews.com/20220602/مصر-تتعاقد-على-شراء-465-ألف-طن-قمح-روسي-وروماني-وبلغاري-1062981584.html
مصر تتعاقد على شراء 465 ألف طن قمح روسي وروماني وبلغاري
مصر تتعاقد على شراء 465 ألف طن قمح روسي وروماني وبلغاري
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر التعاقد على شراء 465 ألف طن من القمح الروسي والروماني والبلغاري. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T07:41+0000
2022-06-02T07:41+0000
2022-06-02T07:41+0000
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/09/1043000961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d3f2c443e259c1a224d636c096170f3.jpg
وقالت الهيئة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها الأربعاء، إن هذا التعاقد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، بحسب ما نقل موقع "المصري اليوم".وأوضحت الهيئة في بيانها أنه تم شراء 115 ألف طن قمح روسي للشحن من 20 إلى 31 يوليو/تموز المقبل، كما تم شراء 240 ألف طن قمح روماني شحن من 1 إلى 10 أغسطس/آب المقبل، و60 ألف طن قمح روسي وصول من 1 إلى 20 أغسطس، كما تم شراء 50 ألف طن بلغاري والوصول في الفترة من 1 إلى 20 أغسطس المقبل.وتعد مصر أكبر مستورد قمح في العالم، وتعتمد بشكل أساسي على القمح الروسي والأوكراني، وهذا الموسم تسعى لزيادة حجم القمح المحلي لتعويض جزء من المستورد.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/مزارعون-أوكرانيون-يصدرون-القمح-إلى-روسيا-1062878063.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/09/1043000961_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eadef5e3a5bc4fecb372d01f25e73634.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي
مصر تتعاقد على شراء 465 ألف طن قمح روسي وروماني وبلغاري
تابعنا عبر
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر التعاقد على شراء 465 ألف طن من القمح الروسي والروماني والبلغاري.
وقالت الهيئة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها الأربعاء، إن هذا التعاقد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، بحسب ما نقل موقع "المصري اليوم".
وأوضحت الهيئة في بيانها أنه تم شراء 115 ألف طن قمح روسي للشحن من 20 إلى 31 يوليو/تموز المقبل، كما تم شراء 240 ألف طن قمح روماني شحن من 1 إلى 10 أغسطس/آب المقبل، و60 ألف طن قمح روسي وصول من 1 إلى 20 أغسطس، كما تم شراء 50 ألف طن بلغاري والوصول في الفترة من 1 إلى 20 أغسطس المقبل.
وتعد مصر أكبر مستورد قمح في العالم، وتعتمد بشكل أساسي على القمح الروسي والأوكراني، وهذا الموسم تسعى لزيادة حجم القمح المحلي لتعويض جزء من المستورد.