https://arabic.sputniknews.com/20220602/معاناة-الجامعات-الليبية-وتدني-مستوى-العملية-التعليمية-في-البلاد-1063009262.html

معاناة الجامعات الليبية وتدني مستوى العملية التعليمية في البلاد

معاناة الجامعات الليبية وتدني مستوى العملية التعليمية في البلاد

معاناة كبيرة خاضتها الجامعات الليبية وطلابها في سنوات الحرب، التي أثرت على مستوى الطلاب نظرا لتعثر دراستهم لفترات طويلة حالت دون حصولهم على شهاداتهم في الوقت... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T18:28+0000

2022-06-02T18:28+0000

2022-06-02T18:28+0000

أخبار ليبيا اليوم

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نتج عن هذا الأمر انخراط الطلاب في الحرب بسبب البطالة في تلك الفترة، مما أدى ذلك لانحدار كبير وتدني في مستوى العملية التعليمية في البلاد.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قال الدكتور مسعد البركي نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي إن إيقاف أو تأجيل الدراسة بطبيعة الحال دائما ما يسبب خلل العملية التعليمية.وأضاف أن الحرب أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تأخير الدراسة وتعطيلها، وابتعاد الطلبة في العملية التعليمية ساهم أيضا في انخراطهم في الحرب، كما ساهمت في تأثيرها المباشر على المباني الجامعية.سلبيات الحرب على الطلابوتابع البركي: "البُنية التعليمية السليمة تحقق نتائج أفضل، ولدينا مثال عندما دمرت كلية الهندسة ومعاملها حينها حُرم الطالب من الجانب العملي، على أن تكون الدراسة كلها نظري عندها يكون الناتج في الجانب النظري أقوى، أما في الجانب العملي فهناك خلل لغياب المعامل العملية وتدميرها بسبب الحرب".وقال: "كذلك ما حدث لكليتي الاقتصاد والعلوم اللتان دمرت مبانيها بالكامل، بالتالي فلقد أثرت الحرب بشكل كبير جدا، إما بسبب انخراط الطلبة فيها، أو بتدمير أغلب مباني ومرافق الجامعة وهذا تأثير كبير على سير العملية التعليمية".وأكد البركي وجود وزارتين في حكومتين سيكون لهما تأثيرا كبيرا على العملية التعليمية، وبكل أسف سيستمر هذا التخبط الإداري طالما هناك انقسام في المؤسسات، ما لم تتوحد البلاد والمؤسسات وتكون هناك جهة تنفيذية واحدة، لن تشهد البلاد استقرارا في التعليم العالي.ويضيف البركي: "يتوقف هذا الأمر على حجم الإنفاق فلدينا في جامعة بنغازي لم تصرف لها ميزانية منذ سنوات طوال، وبالتالي أدى هذا الأمر لقصور في إيفاد أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية في الخارج، التي تساهم في رفع تصنيف الجامعة، ولم يتمكن أعضاء هيئة التدريس من المشاركة بأوراقهم العلمية لأنها تتطلب أرقام مالية كبيرة، الجامعة لم تساهم في هذا الجانب لأنها لا تمتلك ميزانية لتغطية مثل هذه الأنشطة".فيما أشار الأكاديمي الليبي فوزي الحداد في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أنه "لا يزال هناك قصور في عمل الجامعات الليبية ولأن الجامعات في العالم لها جانب أكاديمي وجانب بحثي، في الجوانب الدراسية كان هناك قصور كبير بسبب التشريعات القانونية التي كانت سائدة حتى فترات النظام السابق".وأضاف: "كانت هذه التشريعات تحد من مستوى عمل وتطوير الجامعات، وتطوير الأداء الطلابي وتوفير احتياجات سوق العمل، والتدخل في المناهج الدراسية ومحاولة فرض مناهج معينة تتبع أيدولوجيات معينة خاصة بالنظام".ولفت إلى "وجود عمليات في ذلك الوقت لفرض رؤساء الجامعات لأشخاص معينين بعيد عن الكفاءة العلمية، وحتى رؤساء الأقسام كان لابد أن يكونوا قد تحصلوا على تزكية من الجهات التابعة للنظام ليقودوا العمل العلمي في الجامعات وهذا الأمر أثر بشكل كبير على مستوى الجامعات الليبية".وأضاف الحداد: "لاتزال الفوضى تعم بشكل كبير في قطاع التعليم العالي، صحيح خلال هذا العام تم فصل التعليم العالي بوازرة مستقلة، وهذا الأمر ساهم في تحسين جودة العمل في الجامعات، ولكن وجود حوالي 25 جامعة في عموم ليبيا هذا الأمر يُعد سلبيا".وبرر ذلك بالقول: "إذا نظرنا إلى عدد السكان فهذا العدد كبير جدا، وبالنظر على سبيل المثال للدول المجاورة لنا نجد مصر مثلا التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون يوجد بها 30 جامعة حكومية فقط، وبالتالي هناك خلل في توزيع الجامعات حتى أصبحت بعض الجامعات قزمية يوجد بها عدد 1000 طالب فقط، إذا هذه إشكالية لم تعالج بعد وتؤثر بكل تأكيد على عمل الجامعات".

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