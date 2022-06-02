https://arabic.sputniknews.com/20220602/مع-قرب-الاستشارات-النيابية-هل-ينجح-البرلمان-اللبناني-في-تسمية-رئيس-حكومة-جديد؟-1063007457.html

مع قرب الاستشارات النيابية... هل ينجح البرلمان اللبناني في تسمية رئيس حكومة جديد؟

مع قرب الاستشارات النيابية... هل ينجح البرلمان اللبناني في تسمية رئيس حكومة جديد؟

بعد انتخاب نبيه بري رئيسًا للبرلمان اللبناني، وفي إطار النتائج غير المتوقعة التي أفرزتها الانتخابات النيابية، وعدم وجود أكثرية يمكنها حسم إعادة تكوين السلطة،... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T17:26+0000

2022-06-02T17:26+0000

2022-06-02T17:46+0000

العالم العربي

لبنان

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101474/39/1014743922_0:0:3256:1831_1920x0_80_0_0_28e84e388b708ad532dd0fc4aadf3e6b.jpg

ويتخوف الكثيرون من دخول لبنان في مرحلة الفراغ الدستوري، في ظل استحقاق انتخاب رئيس الحكومة المقبل، ومن خلفه انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء حقبة ميشال عون، لا سيما وأن سبق وشهد لبنان فراغًا دستوريًا في موقع الرئيس وكذلك في عملية تشكيل الحكومة.ويدخل لبنان في تحدي جديد يتمثل في تسمية رئيس جديد للحكومة من خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي من المفترض أن يدعو لها رئيس الجمهورية ميشال عون خلال وقت قريب.وفي لقاء متلفز، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الأجواء السياسية في البلاد توحي بصعوبة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بسرعة، معتبرا أن أغلب الحديث الذي دار خلال الفترة الماضية هو عن سعي كل فريق سياسي لاستعراض قدراته.وينتظر عون انتهاء البرلمان من انتخاب اللجان النيابية في جلسة الثلاثاء المقبل، وأن تظهر خريطة الكتل النيابية بشكل نهائي حتى يدعو إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.استشارات نيابيةاعتبر قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، أن المرحلة التالية في مسار إعادة تكوين السلطة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب، تتمثل في الاستشارات النيابية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الاستشارات النيابية في لبنان حاليًا تنتظر انتهاء تكوين الكتل النيابية والمستقلين للاستناد إليها في الاستشارات التي يدعو إليها رئيس الجمهورية في وقت قريب.ويرى هاشم أنه في ظل الخارطة الجديدة لمكونات المجلس النيابي بعد ما أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة وحتى اللحظة لم تتوضح صورة الشخصية التي من الممكن أن تحظى بالأغلبية التي ستسميها الكتل والمستقلين نظرا لتعدد الآراء وتباينها في مقاربة شكل الحكومة، وما ينطبق على مواصفات الرئيس الذي سيسمى وفق النظرة للحكومة ودورها.مرحلة قاتمةبدوره اعتبر الناشط السياسي اللبناني أسامة وهبي، أن كل السيناريوهات في المرحلة القادمة قاتمة، لأن الانتخابات النيابية لم تفرز أكثرية نيابية واضحة، هناك أقليات في المجلس النيابي، وهناك أكثر من كتلة وازنة، لكن ليس هناك أكثرية لدى فريق سياسي واحد، والرئيس عون ينتهي عهده في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وبالتالي الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات، يجب أن تكون قادرة على ملء هذا الفراغ، وبالتالي الرئيس عون أعلن أكثر من مرة أنه لن يسلم الحكم لحكومة تصريف أعمال.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا يعني أنه قد يستمر في قصر بعبدا وقد يذهب ويترك فراغا رئاسيا، وقد يعمد من خلال تياره السياسي إلى تعطيل تشكيل أي حكومة إن لم ترضخ لشروطه وشروط صهره رئيس التيار الوطني الحر، فهناك توجه للعرقلة وهناك مرحلة من الفراغ في المؤسسات الدستورية.وتابع: "هناك محاولة للعودة لما قبل 17 تشرين، وهو أمر في غاية الصعوبة لأن الشعب اللبناني لن يسكت، والثورة أثبتت من خلال الانتخابات النيابية أنها موجودة، وبات هناك كتلة وازنة داخل البرلمان اللبناني، ونحن متجهون نحو سيناريوهات قاتمة وسلبية للغاية، هناك فراغ رئاسي وفراغ في السلطة التنفيذية، وهناك عجز عن إجراء أي إصلاح يطلبه صندوق النقد الدولي، والكثير من الأزمات المستعصية والتي ستتفاقم في المرحلة المقبلة".وأعاد البرلمان اللبناني انتخاب نبيه بري رئيسًا له، للمرة السابعة، بعد حصوله على 65 صوتًا من أصل 128، وهي النسبة المطلوبة لانتخابه لولاية جديدة. وفاز النائب الياس بو صعب، بمنصب نائب رئيس مجلس النواب بـ65 صوتا، في الدورة الثانية بعد أن نال في الدورة الأولى 64 صوتا. وفاز النائب آلان عون بموقع أمين السر بـ65 صوتا، وفاز أمين السر الثاني النائب هادي أبو الحسن بالتزكية بعد انسحاب النائب فراس حمدان.وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، أعلن، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.وعلّق الحريري على الانتخابات النيابية في لبنان، التي جرت الشهر الجاري‏ن فكتب على "تويتر": "انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد، الانتصار الحقيقي لدخول دم جديد الى الحياة السياسية".وأضاف: "قرارنا بالانسحاب كان صائبا. هز هياكل الخلل السياسي وهو لا يعني التخلي عن مسؤولياتنا، سنبقى حيث نحن نحمل حلم رفيق الحريري ونفتح قلوبنا وبيوتنا للناس، نسأل الله أن يحمي لبنان".

https://arabic.sputniknews.com/20220526/هل-ينجح-البرلمان-اللبناني-الجديد-في-انتخاب-رئيس-له؟--1062739628.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, لبنان, تقارير سبوتنيك