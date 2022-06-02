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مقتل جندي أردني من قوات حفظ السلام بهجوم إرهابي في مالي
مقتل جندي أردني من قوات حفظ السلام بهجوم إرهابي في مالي
أعلنت الأمم المتحدة مقتل جندي أردني متأثرا بجراحه على إثر استهدافه بهجوم على قافلة لوجستية تابعة لبعثة حفظ السلام في مالي، صباح أمس الأربعاء، بالقرب من بلدة... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T10:03+0000
2022-06-02T10:03+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "القافلة تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل أفراد يشتبه بانتمائهم لمجموعة إرهابية، باستخدام أسلحة خفيفة وراجمات صواريخ".وأضاف أن الهجوم استمر نحو ساعة وأسفر عن إصابة 4 جنود توفي أحدهم متأثرا بجراحه بعد إجلائه من موقع الهجوم.ولفت متحدث الأمم إلى أن الأمين العام أدان بشدة هذا الهجوم وقدم خالص تعازيه لأسرة الجندي الأردني وإلى شعب وحكومة الأردن، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وبحسب بعثة حفظ السلام في مالي، يعد هذا الهجوم الخامس من نوعه في منطقة كيدال، خلال أسبوع واحد فقطـ وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.وأكد دوجاريك إن الحادث "تذكير مأساوي بالتعقيد الذي يكتنف ولاية بعثة الأمم المتحدة في مالي وقوات حفظ السلام التابعين لها، والتهديدات التي يواجهها حفظة السلام على أساس يومي".
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العالم العربي, أخبار الأردن

مقتل جندي أردني من قوات حفظ السلام بهجوم إرهابي في مالي

10:03 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلنت الأمم المتحدة مقتل جندي أردني متأثرا بجراحه على إثر استهدافه بهجوم على قافلة لوجستية تابعة لبعثة حفظ السلام في مالي، صباح أمس الأربعاء، بالقرب من بلدة كيدال في الجزء الشمالي من البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "القافلة تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل أفراد يشتبه بانتمائهم لمجموعة إرهابية، باستخدام أسلحة خفيفة وراجمات صواريخ".
وأضاف أن الهجوم استمر نحو ساعة وأسفر عن إصابة 4 جنود توفي أحدهم متأثرا بجراحه بعد إجلائه من موقع الهجوم.
ولفت متحدث الأمم إلى أن الأمين العام أدان بشدة هذا الهجوم وقدم خالص تعازيه لأسرة الجندي الأردني وإلى شعب وحكومة الأردن، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
بوريل في الأردن الخميس لمناقشة تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة
أمس, 16:15 GMT
وبحسب بعثة حفظ السلام في مالي، يعد هذا الهجوم الخامس من نوعه في منطقة كيدال، خلال أسبوع واحد فقطـ وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأكد دوجاريك إن الحادث "تذكير مأساوي بالتعقيد الذي يكتنف ولاية بعثة الأمم المتحدة في مالي وقوات حفظ السلام التابعين لها، والتهديدات التي يواجهها حفظة السلام على أساس يومي".
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