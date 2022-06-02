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مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية غربي رام الله
مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية غربي رام الله
لقي شاب فلسطيني مصرعه يبلغ من العمر 17عاما برصاص القوات الإسرائيلية في قرية المدية غربي رام الله. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T16:54+0000
2022-06-02T17:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الخميس، "استشهاد فتى يبلغ من العمر 17 عاماً وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مصاباً برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في قرية المدية قرب الجدار الفاصل غرب رام الله".وأضاف البيان أنه "حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة جداً".في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان، إن 3 فلسطينيين مشتبه بهم ألقوا زجاجة حارقة باتجاه الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار مما إدي إلى قتل أحدهم وهو صبي يبلغ من العمر 17 عاما. وأضافت إنه يجري التحقيق في ملابسات القضية، لافتة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-شابة-فلسطينية-بزعم-محاولتها-تنفيذ-عملية-طعن-1062947419.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية غربي رام الله

16:54 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 02.06.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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لقي شاب فلسطيني مصرعه يبلغ من العمر 17عاما برصاص القوات الإسرائيلية في قرية المدية غربي رام الله.
رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الخميس، "استشهاد فتى يبلغ من العمر 17 عاماً وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مصاباً برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في قرية المدية قرب الجدار الفاصل غرب رام الله".
وأضاف البيان أنه "حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة جداً".
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
الجيش الإسرائيلي يقتل شابة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
أمس, 06:18 GMT
في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان، إن 3 فلسطينيين مشتبه بهم ألقوا زجاجة حارقة باتجاه الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار مما إدي إلى قتل أحدهم وهو صبي يبلغ من العمر 17 عاما.
وأضافت إنه يجري التحقيق في ملابسات القضية، لافتة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.
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