https://arabic.sputniknews.com/20220602/مقتل-3-سوريين-وإصابة-21-آخرين-باستهداف-حافلة-تقل-مدنيين-بدير-الزور-شرقي-سوريا-1063003204.html
مقتل 3 سوريين وإصابة 21 آخرين باستهداف حافلة تقل مدنيين في دير الزور شرقي سوريا
مقتل 3 سوريين وإصابة 21 آخرين باستهداف حافلة تقل مدنيين في دير الزور شرقي سوريا
قُتل 3 مواطنين سوريين وأصيب 21 آخرين، جراء استهداف جماعة مسلحة حافلة تقل مدنيين في منطقة الشولا جنوب دير الزور، شرقي سوريا. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T15:11+0000
2022-06-02T15:11+0000
2022-06-02T15:42+0000
أخبار سوريا اليوم
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تنظيم داعش الإرهابي
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وأفادت وكالة الأنباء السورية، بأنه "استشهد 3 مواطنين وأصيب 21 آخرين باستهداف مجموعة إرهابية حافلة تقل مدنيين في منطقة الشولا جنوب دير الزور".وتنفذ مجموعات مسلحة إرهابية العديد من الهجمات ضد حافلات النقل العسكرية والمدنية على طريق دير الزور - تدمر بشكل متكرر في الآونة الأخيرة.تجدر الإشارة إلى أن دور روسيا في تسوية الأوضاع على الساحة السورية، أصبح بارزاً خلال السنوات الأخيرة، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا لمكافحة الإرهاب، في أيلول/سبتمبر عام 2015، وإعادة معظم أراضي البلاد إلى سيطرة دمشق، وهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في أغلب المناطق السورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/وزارة-الدفاع-السورية-تعلن-مقتل-13-جنديا-سوريا-إثر-اعتداء-إرهابي-على-حافلة-في-تدمر--1059544647.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
مقتل 3 سوريين وإصابة 21 آخرين باستهداف حافلة تقل مدنيين في دير الزور شرقي سوريا
15:11 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 15:42 GMT 02.06.2022) تابعنا عبر
قُتل 3 مواطنين سوريين وأصيب 21 آخرين، جراء استهداف جماعة مسلحة حافلة تقل مدنيين في منطقة الشولا جنوب دير الزور، شرقي سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية
، بأنه "استشهد 3 مواطنين وأصيب 21 آخرين باستهداف مجموعة إرهابية حافلة تقل مدنيين في منطقة الشولا جنوب دير الزور".
وتنفذ مجموعات مسلحة إرهابية العديد من الهجمات ضد حافلات النقل العسكرية والمدنية على طريق دير الزور - تدمر بشكل متكرر في الآونة الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن دور روسيا
في تسوية الأوضاع على الساحة السورية، أصبح بارزاً خلال السنوات الأخيرة، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا لمكافحة الإرهاب، في أيلول/سبتمبر عام 2015، وإعادة معظم أراضي البلاد إلى سيطرة دمشق، وهزيمة تنظيم "داعش
" الإرهابي في أغلب المناطق السورية.