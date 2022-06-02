https://arabic.sputniknews.com/20220602/مقتل-3-سوريين-وإصابة-21-آخرين-باستهداف-حافلة-تقل-مدنيين-بدير-الزور-شرقي-سوريا-1063003204.html

مقتل 3 سوريين وإصابة 21 آخرين باستهداف حافلة تقل مدنيين في دير الزور شرقي سوريا

مقتل 3 سوريين وإصابة 21 آخرين باستهداف حافلة تقل مدنيين في دير الزور شرقي سوريا

قُتل 3 مواطنين سوريين وأصيب 21 آخرين، جراء استهداف جماعة مسلحة حافلة تقل مدنيين في منطقة الشولا جنوب دير الزور، شرقي سوريا. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T15:11+0000

2022-06-02T15:11+0000

2022-06-02T15:42+0000

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تنظيم داعش الإرهابي

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وأفادت وكالة الأنباء السورية، بأنه "استشهد 3 مواطنين وأصيب 21 آخرين باستهداف مجموعة إرهابية حافلة تقل مدنيين في منطقة الشولا جنوب دير الزور".وتنفذ مجموعات مسلحة إرهابية العديد من الهجمات ضد حافلات النقل العسكرية والمدنية على طريق دير الزور - تدمر بشكل متكرر في الآونة الأخيرة.تجدر الإشارة إلى أن دور روسيا في تسوية الأوضاع على الساحة السورية، أصبح بارزاً خلال السنوات الأخيرة، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا لمكافحة الإرهاب، في أيلول/سبتمبر عام 2015، وإعادة معظم أراضي البلاد إلى سيطرة دمشق، وهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في أغلب المناطق السورية.

https://arabic.sputniknews.com/20220306/وزارة-الدفاع-السورية-تعلن-مقتل-13-جنديا-سوريا-إثر-اعتداء-إرهابي-على-حافلة-في-تدمر--1059544647.html

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي