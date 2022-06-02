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https://arabic.sputniknews.com/20220602/مقتل-9-مدنيين-إثر-هجوم-مسلح-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1062988621.html
مقتل 9 مدنيين إثر هجوم مسلح شرقي الكونغو الديمقراطية
مقتل 9 مدنيين إثر هجوم مسلح شرقي الكونغو الديمقراطية
لقي 9 أشخاص مصرعهم في هجوم مسلح لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة في قطاع "روينزوري" وإقليم "بيني" شرقي الكونغو الديمقراطية. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T10:55+0000
2022-06-02T10:55+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأعلن موقع "7 سور 7" المحلي، اليوم الخميس، "مقتل 9 مدنيين في هجوم مسلح نُسب لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة في ساعة متأخرة من أول أمس الثلاثاء".وقال منسق المجتمع المدني في قطاع "روينزوري" ميليكي مولالا للموقع المحلي، اليوم، إن "المهاجمين استهدفوا قرية "كابالوا" على وجه الخصوص، حيث قتلوا 4 أشخاص قبل إعدام شخص آخر في "مويندا لوسيلوفي".وتابع: "أضرم المهاجمون النار في العديد من المنازل بما في ذلك مركز صحي في كابالوا قبل نهب ممتلكات السكان". وذكر الموقع أنه "قُتل 5 مدنيون آخرون في قرية "بو مانياما".وأعلن موقع "أكتواليتي" المحلي، يوم الاثنين الماضي، "مقتل 14 شخصا على الأقل من بينهم عسكري وسيدة في هجوم نُسب لمتمردين أوغنديين تابعين لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة استهدف بلدة "بولونجو " في قطاع "روينزوري" على طريق "بني كاسيندي" (إقليم بيني) في شمال كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأضاف الموقع أن الهجوم، الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي، أسفر أيضا عن "تدمير 5 مركبات"، مشيرا إلى "قيام المسلحين بإخراج معظم الضحايا من منازلهم قبل إعدامهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220531/مقتل-40-شخصا-إثر-هجمات-لمسلحين-في-الكونغو-الديمقراطية-1062943486.html
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العالم, الكونغو

مقتل 9 مدنيين إثر هجوم مسلح شرقي الكونغو الديمقراطية

10:55 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUETكينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية
كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUET
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لقي 9 أشخاص مصرعهم في هجوم مسلح لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة في قطاع "روينزوري" وإقليم "بيني" شرقي الكونغو الديمقراطية.
القاهرة- سبوتنيك. وأعلن موقع "7 سور 7" المحلي، اليوم الخميس، "مقتل 9 مدنيين في هجوم مسلح نُسب لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة في ساعة متأخرة من أول أمس الثلاثاء".
وقال منسق المجتمع المدني في قطاع "روينزوري" ميليكي مولالا للموقع المحلي، اليوم، إن "المهاجمين استهدفوا قرية "كابالوا" على وجه الخصوص، حيث قتلوا 4 أشخاص قبل إعدام شخص آخر في "مويندا لوسيلوفي".
وتابع: "أضرم المهاجمون النار في العديد من المنازل بما في ذلك مركز صحي في كابالوا قبل نهب ممتلكات السكان". وذكر الموقع أنه "قُتل 5 مدنيون آخرون في قرية "بو مانياما".
جندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
مقتل 40 شخصا إثر هجمات لمسلحين في الكونغو الديمقراطية
31 مايو, 20:58 GMT
وأعلن موقع "أكتواليتي" المحلي، يوم الاثنين الماضي، "مقتل 14 شخصا على الأقل من بينهم عسكري وسيدة في هجوم نُسب لمتمردين أوغنديين تابعين لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة استهدف بلدة "بولونجو " في قطاع "روينزوري" على طريق "بني كاسيندي" (إقليم بيني) في شمال كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضاف الموقع أن الهجوم، الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي، أسفر أيضا عن "تدمير 5 مركبات"، مشيرا إلى "قيام المسلحين بإخراج معظم الضحايا من منازلهم قبل إعدامهم".
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