https://arabic.sputniknews.com/20220602/منظمة-الأغذية-الصراع-في-أوكرانيا-يهدد-بمجاعة-نحو-15-مليون-شخص-في-العالم-هذا-العام-1062981712.html
منظمة الأغذية: الصراع في أوكرانيا يهدد بمجاعة نحو 15 مليون شخص في العالم هذا العام
منظمة الأغذية: الصراع في أوكرانيا يهدد بمجاعة نحو 15 مليون شخص في العالم هذا العام
قال أوليغ كوبياكوف، مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للعلاقات مع روسيا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن مؤشر أسعار المواد الغذائية في العالم... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T07:43+0000
2022-06-02T07:43+0000
2022-06-02T07:43+0000
اقتصاد
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وأشار إلى أن الصراع في أوكرانيا يهدد بمجاعة لـ 13-15 مليون شخص في العالم هذا العام.وأضاف: "وفقا للاقتصاديين، فإن الاعتماد على الحبوب الروسية والأوكرانية بنسبة 30% هو عتبة حرجة. إن الانقطاعات في إمدادات الغذاء والارتفاع الحاد في أسعارها تهدد الأزمات في الاقتصاد".وأشار إلى أن هناك دولا تتلقى، في الواقع، جميع حبوبها الغذائية والعلف من روسيا وأوكرانيا. على سبيل المثال، تستهلك أذربيجان وأرمينيا وجورجيا ومنغوليا احتياجاتها بنسبة 100% بإمدادات الحبوب من روسيا. وفي القارة الأفريقية تعتمد بوركينا فاسو وغينيا ومالي والكونغو وناميبيا ورواندا وتوغو بشكل كبير على واردات الحبوب الروسية. ومن البلدان التي تعتمد أكثر على شراء كل من الحبوب الأوكرانية والروسية هي غانا وإسرائيل وإيران والأردن وكينيا وليبيا ونيكاراغوا وعمان وباكستان والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وتونس وإثيوبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/منظمة-الأغذية-لا-توجد-دول-في-العالم-يمكن-أن-تحل-محل-الإمدادات-الغذائية-من-روسيا-وأوكرانيا---1062980751.html
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اقتصاد
منظمة الأغذية: الصراع في أوكرانيا يهدد بمجاعة نحو 15 مليون شخص في العالم هذا العام
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قال أوليغ كوبياكوف، مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للعلاقات مع روسيا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن مؤشر أسعار المواد الغذائية في العالم قد وصل إلى مستوى تاريخي ويستمر في النمو.
وأشار إلى أن الصراع في أوكرانيا يهدد بمجاعة لـ 13-15 مليون شخص في العالم هذا العام.
وأضاف: "وفقا للاقتصاديين، فإن الاعتماد على الحبوب الروسية والأوكرانية بنسبة 30% هو عتبة حرجة. إن الانقطاعات في إمدادات الغذاء والارتفاع الحاد في أسعارها تهدد الأزمات في الاقتصاد".
وأشار إلى أن هناك دولا تتلقى، في الواقع، جميع حبوبها الغذائية والعلف من روسيا وأوكرانيا. على سبيل المثال، تستهلك أذربيجان وأرمينيا وجورجيا ومنغوليا احتياجاتها بنسبة 100% بإمدادات الحبوب من روسيا. وفي القارة الأفريقية تعتمد بوركينا فاسو وغينيا ومالي والكونغو وناميبيا ورواندا وتوغو بشكل كبير على واردات الحبوب الروسية. ومن البلدان التي تعتمد أكثر على شراء كل من الحبوب الأوكرانية والروسية هي غانا وإسرائيل وإيران والأردن وكينيا وليبيا ونيكاراغوا وعمان وباكستان والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وتونس وإثيوبيا.