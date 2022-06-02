https://arabic.sputniknews.com/20220602/منظمة-الأغذية-لا-توجد-دول-في-العالم-يمكن-أن-تحل-محل-الإمدادات-الغذائية-من-روسيا-وأوكرانيا---1062980751.html
منظمة الأغذية: لا توجد دول في العالم يمكن أن تحل محل الإمدادات الغذائية من روسيا وأوكرانيا
منظمة الأغذية: لا توجد دول في العالم يمكن أن تحل محل الإمدادات الغذائية من روسيا وأوكرانيا
قال أوليغ كوبياكوف، مدير مكتب العلاقات مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه لا توجد دول في العالم يمكن أن تحل محل الإمدادات... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T06:44+0000
2022-06-02T06:44+0000
2022-06-02T06:44+0000
روسيا
العالم
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وأضاف: "لا توجد دول في العالم يمكن أن تحل محل الإمدادات الغذائية من روسيا وأوكرانيا على المدى القصير. إذا تحدثنا عن الحصة التي تحتلها روسيا وأوكرانيا في سوق الحبوب العالمي، فإنها تتجاوز 30%. صدرت روسيا 35 مليون طن في العام الماضي، وأوكرانيا صدرت نحو 12 مليون طن. تعتمد أكثر من 50 دولة على الإمدادات من حوض البحر الأسود".وأضاف: "وفقا للاقتصاديين، فإن الاعتماد على الحبوب الروسية والأوكرانية بنسبة 30% هو عتبة حرجة. إن الانقطاعات في إمدادات الغذاء والارتفاع الحاد في أسعارها تهدد الأزمات في الاقتصاد".وأشار إلى أن هناك دولا تتلقى، في الواقع، جميع حبوبها الغذائية والعلف من روسيا وأوكرانيا. على سبيل المثال، تستهلك أذربيجان وأرمينيا وجورجيا ومنغوليا احتياجاتها بنسبة 100% بإمدادات الحبوب من روسيا. وفي القارة الأفريقية تعتمد بوركينا فاسو وغينيا ومالي والكونغو وناميبيا ورواندا وتوغو بشكل كبير على واردات الحبوب الروسية. ومن البلدان التي تعتمد أكثر على شراء كل من الحبوب الأوكرانية والروسية هي غانا وإسرائيل وإيران والأردن وكينيا وليبيا ونيكاراغوا وعمان وباكستان والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وتونس وإثيوبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/ماكرون-يحاول-الاتحاد-الأوروبي-مع-تركيا-تصدير-20-مليون-طن-من-الحبوب-الأوكرانية-1062935319.html
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روسيا, العالم
منظمة الأغذية: لا توجد دول في العالم يمكن أن تحل محل الإمدادات الغذائية من روسيا وأوكرانيا
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قال أوليغ كوبياكوف، مدير مكتب العلاقات مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه لا توجد دول في العالم يمكن أن تحل محل الإمدادات الغذائية من روسيا وأوكرانيا.
وأضاف: "لا توجد دول في العالم يمكن أن تحل محل الإمدادات الغذائية من روسيا وأوكرانيا على المدى القصير. إذا تحدثنا عن الحصة التي تحتلها روسيا وأوكرانيا في سوق الحبوب العالمي، فإنها تتجاوز 30%. صدرت روسيا 35 مليون طن في العام الماضي، وأوكرانيا صدرت نحو 12 مليون طن. تعتمد أكثر من 50 دولة على الإمدادات من حوض البحر الأسود".
وأضاف: "وفقا للاقتصاديين، فإن الاعتماد على الحبوب الروسية والأوكرانية بنسبة 30% هو عتبة حرجة. إن الانقطاعات في إمدادات الغذاء والارتفاع الحاد في أسعارها تهدد الأزمات في الاقتصاد".
وأشار إلى أن هناك دولا تتلقى، في الواقع، جميع حبوبها الغذائية والعلف من روسيا وأوكرانيا. على سبيل المثال، تستهلك أذربيجان وأرمينيا وجورجيا ومنغوليا احتياجاتها بنسبة 100% بإمدادات الحبوب من روسيا. وفي القارة الأفريقية تعتمد بوركينا فاسو وغينيا ومالي والكونغو وناميبيا ورواندا وتوغو بشكل كبير على واردات الحبوب الروسية. ومن البلدان التي تعتمد أكثر على شراء كل من الحبوب الأوكرانية والروسية هي غانا وإسرائيل وإيران والأردن وكينيا وليبيا ونيكاراغوا وعمان وباكستان والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وتونس وإثيوبيا.