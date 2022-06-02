https://arabic.sputniknews.com/20220602/موسكو-تحث-على-انتظار-توضيحات-من-تركيا-حول-عمليتها-شمالي-سوريا-وعدم-الانخراط-في-التكهنات-1062991009.html

موسكو تحث على انتظار توضيحات من تركيا حول عمليتها شمالي سوريا وعدم الانخراط في التكهنات

موسكو تحث على انتظار توضيحات من تركيا حول عمليتها شمالي سوريا وعدم الانخراط في التكهنات

حث الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، على عدم الانخراط في وضع التكهنات حول موضوع العملية... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T11:36+0000

2022-06-02T11:36+0000

2022-06-02T11:43+0000

روسيا

العالم العربي

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وقال بوغدانوف، معلقا على العملية التركية وتبعاتها لوسائل إعلام روسية، إنه "ليست هناك حاجة للدخول في التكهنات حتى الآن، من الضروري معرفة ذلك بالدرجة الأولى".اتهمت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، القوات التركية بمواصلة الاعتداء على قرى وبلدات في ريف الحسكة الشمالي.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصادر محلية، قولها إن ما وصفتها "قوات الاحتلال التركي والإرهابيون المدعومون قصفتا بالمدفعية قريتي أم حرملة ودادا عبدال شمال بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي".ولفتت المصادر إلى أن "الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات المدنيين والحقول الزراعية والبنى التحتية"، على حد قولها.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في عملياتها العسكرية شمالي سوريا.وأوضح أردوغان خلال كلمة أمام كتلته الحزبية في البرلمان: "نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارنا المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير تل رفعت ومنبج من الإرهابيين".وتسعى تركيا من خلال عملياتها العسكرية في الشمال السوري إلى إنشاء "منطقة آمنة"، بدعوى حمايتها من هجمات حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.وتعد المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا والتي تسيطر عليها المجموعات المسلحة، سوقا مفتوحا لعمليات تهريب الأسلحة والذخيرة من الأراضي التركية باتجاه سوريا، حيث يتم تخزين القسم الأكبر منها داخل مستودعات على الحدود المشتركة تمهيدا لإدخالها وبيعها في مدينة إدلب، وفقا للطلب.

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