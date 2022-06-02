https://arabic.sputniknews.com/20220602/مولدوفا-تقر-قانونا-يحظر-البرامج-الإخبارية-والتحليلية-العسكرية-الروسية----1062998049.html
مولدوفا تقر قانونا يحظر البرامج الإخبارية والتحليلية العسكرية الروسية
مولدوفا تقر قانونا يحظر البرامج الإخبارية والتحليلية العسكرية الروسية
أقر البرلمان المولدوفي، اليوم الخميس، قانونا يحظر بث الأخبار والبرامج السياسية والأفلام العسكرية الروسية في البلاد. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:54+0000
2022-06-02T13:54+0000
2022-06-02T13:54+0000
العالم
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وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس البرلمان المولدوفي، إيغور غروسو، الذي قال إن "مشروع تعديلات القوانين التشريعية تمت الموافقة عليه في القراءة الثانية والنهائية بأصوات 55 نائبا".وأشار رئيس البرلمان إلى أن القانون ينص على تعديلات سيكون لها تأثير على قوانين أخرى مختلفة، بالإضافة إلى تعديلات على مفهوم "المعلومات المضللة".وتشمل هذه الفئة من المعلومات "تحريض على الكراهية أو تبرر أو تشجع العدوان العسكري أو العدوان والإرهاب أو الأنظمة الديكتاتورية".وهزت جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية سلسلة من الانفجارات الشهر الماضي، وقد صنفت السلطات المحلية الحادث بمستوى تهديد إرهابي أحمر وبدأت تحقيقا جنائيا في "أعمال الإرهاب".وألقى رئيس بريدنيستروفيه، فاديم كراسنوسيلسكي، باللوم في الهجمات على أوكرانيا، في حين أصر الرئيس المولدوفي ساندو على أن محاولات تصعيد الوضع في المنطقة الانفصالية تقوم بها قوات عنيفة داخل بريدنيستروفيه، والتي تعتقد أنها تنوي جر مولدوفا إلى الحرب.وتسعى بريدنيستروفيه، التي يبلغ 60% من سكانها من الروس والأوكرانيين، إلى الانفصال عن مولدوفا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، خوفا من اندماج مولدوفا مع رومانيا.وفي عام 1992، بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحل القضية بالقوة، أصبحت بريدنيستروفيه إقليما بحكم الأمر الواقع لا يخضع لحكم تشيسيناو.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مولدوفا تقر قانونا يحظر البرامج الإخبارية والتحليلية العسكرية الروسية
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أقر البرلمان المولدوفي، اليوم الخميس، قانونا يحظر بث الأخبار والبرامج السياسية والأفلام العسكرية الروسية في البلاد.
وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس البرلمان المولدوفي، إيغور غروسو، الذي قال إن "مشروع تعديلات القوانين التشريعية تمت الموافقة عليه في القراءة الثانية والنهائية بأصوات 55 نائبا".
وأشار رئيس البرلمان إلى أن القانون ينص على تعديلات سيكون لها تأثير على قوانين أخرى مختلفة، بالإضافة إلى تعديلات على مفهوم "المعلومات المضللة".
وتشمل هذه الفئة من المعلومات "تحريض على الكراهية أو تبرر أو تشجع العدوان العسكري أو العدوان والإرهاب أو الأنظمة الديكتاتورية".
وهزت جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية سلسلة من الانفجارات
الشهر الماضي، وقد صنفت السلطات المحلية الحادث بمستوى تهديد إرهابي أحمر وبدأت تحقيقا جنائيا في "أعمال الإرهاب".
وألقى رئيس بريدنيستروفيه، فاديم كراسنوسيلسكي، باللوم في الهجمات على أوكرانيا، في حين أصر الرئيس المولدوفي ساندو على أن محاولات تصعيد الوضع في المنطقة الانفصالية تقوم بها قوات عنيفة داخل بريدنيستروفيه، والتي تعتقد أنها تنوي جر مولدوفا إلى الحرب.
وتسعى بريدنيستروفيه، التي يبلغ 60% من سكانها من الروس والأوكرانيين، إلى الانفصال عن مولدوفا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، خوفا من اندماج مولدوفا مع رومانيا.
وفي عام 1992، بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحل القضية بالقوة، أصبحت بريدنيستروفيه إقليما بحكم الأمر الواقع لا يخضع لحكم تشيسيناو.