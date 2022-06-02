https://arabic.sputniknews.com/20220602/مولدوفا-تقر-قانونا-يحظر-البرامج-الإخبارية-والتحليلية-العسكرية-الروسية----1062998049.html

مولدوفا تقر قانونا يحظر البرامج الإخبارية والتحليلية العسكرية الروسية

مولدوفا تقر قانونا يحظر البرامج الإخبارية والتحليلية العسكرية الروسية

أقر البرلمان المولدوفي، اليوم الخميس، قانونا يحظر بث الأخبار والبرامج السياسية والأفلام العسكرية الروسية في البلاد. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T13:54+0000

2022-06-02T13:54+0000

2022-06-02T13:54+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102138/93/1021389384_0:228:3000:1916_1920x0_80_0_0_cdffd5f786c2b87cb21f4b314ec61128.jpg

وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس البرلمان المولدوفي، إيغور غروسو، الذي قال إن "مشروع تعديلات القوانين التشريعية تمت الموافقة عليه في القراءة الثانية والنهائية بأصوات 55 نائبا".وأشار رئيس البرلمان إلى أن القانون ينص على تعديلات سيكون لها تأثير على قوانين أخرى مختلفة، بالإضافة إلى تعديلات على مفهوم "المعلومات المضللة".وتشمل هذه الفئة من المعلومات "تحريض على الكراهية أو تبرر أو تشجع العدوان العسكري أو العدوان والإرهاب أو الأنظمة الديكتاتورية".وهزت جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية سلسلة من الانفجارات الشهر الماضي، وقد صنفت السلطات المحلية الحادث بمستوى تهديد إرهابي أحمر وبدأت تحقيقا جنائيا في "أعمال الإرهاب".وألقى رئيس بريدنيستروفيه، فاديم كراسنوسيلسكي، باللوم في الهجمات على أوكرانيا، في حين أصر الرئيس المولدوفي ساندو على أن محاولات تصعيد الوضع في المنطقة الانفصالية تقوم بها قوات عنيفة داخل بريدنيستروفيه، والتي تعتقد أنها تنوي جر مولدوفا إلى الحرب.وتسعى بريدنيستروفيه، التي يبلغ 60% من سكانها من الروس والأوكرانيين، إلى الانفصال عن مولدوفا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، خوفا من اندماج مولدوفا مع رومانيا.وفي عام 1992، بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحل القضية بالقوة، أصبحت بريدنيستروفيه إقليما بحكم الأمر الواقع لا يخضع لحكم تشيسيناو.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم