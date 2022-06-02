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https://arabic.sputniknews.com/20220602/ميسي-يعلق-على-التتويج-بكأس-فيناليسيما-1063001509.html
ميسي يعلق على التتويج بكأس فيناليسيما
ميسي يعلق على التتويج بكأس فيناليسيما
علق نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، على فوز التانغو بلقب كأس فيناليسيما، بعد هزيمة إيطاليا بثلاثة أهداف نظيفة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T14:43+0000
2022-06-02T14:43+0000
ليونيل ميسي
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ونقل الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر موقع "تويتر"، تعليقات ميسي التي أدلى بها بعد المباراة، مساء أمس الأربعاء، والتي أكد أن "المباراة النهائية كانت جميلة، مليئة بالأرجنتينيين، ما عشناه هنا في ويمبلي كان رائعا".وتابع "كنا نعلم أنها ستكون مباراة رائعة، ومكانا رائعاً للفوز بالبطولة".وأكد ميسي "جئنا إلى هنا لكي نقاتل ضد أي فريق، كان اليوم اختبارا جيداً لأن إيطاليا منتخب رائع".يشار إلى ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني للتتويج بكأس فينالسيما، عقب الفوز على نظيره الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.وسجل أهداف منتخب الأرجنتين لاوتارو مارتينيز، وأنخيل دي ماريا، وباولو ديبالا، منها هدفين من صناعة ميسي.
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ليونيل ميسي

ميسي يعلق على التتويج بكأس فيناليسيما

14:43 GMT 02.06.2022
© AP Photo / Christophe Enaللمرة السابعة، لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فرنسا 29 نوفمبر 2021
للمرة السابعة، لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فرنسا 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Christophe Ena
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علق نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، على فوز التانغو بلقب كأس فيناليسيما، بعد هزيمة إيطاليا بثلاثة أهداف نظيفة.
ونقل الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر موقع "تويتر"، تعليقات ميسي التي أدلى بها بعد المباراة، مساء أمس الأربعاء، والتي أكد أن "المباراة النهائية كانت جميلة، مليئة بالأرجنتينيين، ما عشناه هنا في ويمبلي كان رائعا".
وتابع "كنا نعلم أنها ستكون مباراة رائعة، ومكانا رائعاً للفوز بالبطولة".
وأكد ميسي "جئنا إلى هنا لكي نقاتل ضد أي فريق، كان اليوم اختبارا جيداً لأن إيطاليا منتخب رائع".
يشار إلى ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني للتتويج بكأس فينالسيما، عقب الفوز على نظيره الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وسجل أهداف منتخب الأرجنتين لاوتارو مارتينيز، وأنخيل دي ماريا، وباولو ديبالا، منها هدفين من صناعة ميسي.
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