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https://arabic.sputniknews.com/20220602/نائب-مولدوفي-المعارضة-تحاول-اعتراض-مشاريع-تسمح-لقوات-أجنبية-مسلحة-بالدخول-إلى-البلاد-1062987140.html
نائب مولدوفي: المعارضة تحاول اعتراض مشاريع تسمح لقوات أجنبية مسلحة بالدخول إلى البلاد
نائب مولدوفي: المعارضة تحاول اعتراض مشاريع تسمح لقوات أجنبية مسلحة بالدخول إلى البلاد
أعلن النائب المولدوفي عن حزب شور، فاديم فوتيسكو، أن السلطات المولدوفية تعد مشاريع قوانين تسمح بدخول فرق أجنبية بأسلحتها إلى البلاد، مشيرا إلى أن المعارضة تحاول... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T10:07+0000
2022-06-02T10:07+0000
العالم
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وقال فوتيسكو لوكالة "سبوتنيك": "نقترح استبعاد المشاريع التي تتعارض تمامًا مع حياد مولدوفا من جدول الأعمال والسماح بدخول وحدات مسلحة من المتخصصين الأجانب بأسلحتهم إلى أراضي البلاد". وأضاف النائب قائلا: "نحن نتحدث عن مبادرة الحكومة لتعديل قانون حدود الدولة والقانون المتعلق بإجراءات استخدام القوة المادية والوسائل الخاصة والأسلحة النارية".وتابع قائلا: "على وجه الخصوص، سيتضمن قانون حدود الدولة بندًا ينص على أن الممثلين من المتخصصين الأجانب والدوليين سيسمح لهم باستيراد وحمل واستخدام الأسلحة على أراضي مولدوفا".
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العالم

نائب مولدوفي: المعارضة تحاول اعتراض مشاريع تسمح لقوات أجنبية مسلحة بالدخول إلى البلاد

10:07 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar / الذهاب إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar
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أعلن النائب المولدوفي عن حزب شور، فاديم فوتيسكو، أن السلطات المولدوفية تعد مشاريع قوانين تسمح بدخول فرق أجنبية بأسلحتها إلى البلاد، مشيرا إلى أن المعارضة تحاول رفض هذه المشاريع.
وقال فوتيسكو لوكالة "سبوتنيك": "نقترح استبعاد المشاريع التي تتعارض تمامًا مع حياد مولدوفا من جدول الأعمال والسماح بدخول وحدات مسلحة من المتخصصين الأجانب بأسلحتهم إلى أراضي البلاد".
وأضاف النائب قائلا: "نحن نتحدث عن مبادرة الحكومة لتعديل قانون حدود الدولة والقانون المتعلق بإجراءات استخدام القوة المادية والوسائل الخاصة والأسلحة النارية".
وتابع قائلا: "على وجه الخصوص، سيتضمن قانون حدود الدولة بندًا ينص على أن الممثلين من المتخصصين الأجانب والدوليين سيسمح لهم باستيراد وحمل واستخدام الأسلحة على أراضي مولدوفا".
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