https://arabic.sputniknews.com/20220602/نهاية-مؤلمة-لعلاقة-حب-طويلة-جمعت-نجم-برشلونة-وشاكيرا-1062989767.html

نهاية مؤلمة لعلاقة حب طويلة جمعت نجم برشلونة وشاكيرا

نهاية مؤلمة لعلاقة حب طويلة جمعت نجم برشلونة وشاكيرا

بعد وقوعهما في الحب في نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، هناك دلائل تشير اليوم على أن التصدعات بدأت تظهر على علاقة جيرارد بيكيه وشاكيرا. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T11:28+0000

2022-06-02T11:28+0000

2022-06-02T11:28+0000

العالم

شاكيرا

بيكيه

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ورغم أن العلاقة التي استمرت 12 عاما دون زواج رسمي، قد أثمرت عن طفلين، ميلان وساشا، يبدو أن الأمور لم تعد تطغى عليها الرومنسية بين الاثنين في الوقت الحالي مع أنباء تفيد بأن بيكيه عاد للعيش كعازب في منزله في كالي مونتانير في برشلونة.ووفقا لصحيفة El Periodico، شهد العديد من جيران لاعب قلب الدفاع لفريق برشلونة، دخوله ومغادرته شقته تلك خلال الأسبوع الماضي، في حين تكثر الأقاويل عن تردده بكثرة مؤخرا إلى النوادي الليلة في برشلونة مع صديقه ريكوي بويج ومجموعة أخرى من الأصدقاء.وأضافت الصحيفة أن شاكيرا قد اكتشفت خيانة بيكيه لها مرة أخرى، ما يفسر عدم ظهورهما معا منذ مارس/ آذار الماضي في العلن أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.ويشير موقع "marca" أيضا إلى علامة أخرى تشير إلى التنافر الحاصل بين الزوجين، وهي الكلمات التي غنتها المغنية الكولومبية شاكيرا في أحدث أغانيها "Te Felicito" مع راؤول أليخاندرو.وتتابع "أهنئك، كيف تمثل بشكل جيد، ولا شك لدي في ذلك؛ مع استمرار دورك، تبدو جيدا في هذا العرض"، وتضيف: "لا يمكنني تحمل الناس ذوي الوجهين؛ اعتدت أن أشعل يدي من أجلك وأنت تعاملني كإحدى نزواتك... لم يفتح جرحك بشرتي، لكنه فتح عيني".لتشير إلى حزنها العميق: "عيني حمراء بسبب البكاء كثيرا من أجلك؛ والآن، اتضح أنك آسف؛ يبدو الأمر صادقا، لكنني أعرفك جيدا وأعلم أنك كاذب؛ أهنئك، كيف تمثل بهذا الشكل الجيد".يذكر أن كل من من شاكيرا وبيكيه تجنبوا نشر أي شيء على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما في الآونة الأخيرة أيضا، وهو أمر لا يبشر بالخير عادة، فيما أفادت بعض المصادر بأن سبب الانفصال خيانة بيكيه لها.

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العالم, شاكيرا, بيكيه