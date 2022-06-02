https://arabic.sputniknews.com/20220602/نوفاك-قرار-أوبك-بزيادة-إنتاج-النفط-بمقدار-648-ألف-برميل-سيوازن-سوق-النفط-1063000034.html
نوفاك: قرار "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل سيوازن سوق النفط
نوفاك: قرار "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل سيوازن سوق النفط
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن قرار "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل في اليوم سيوازن سوق النفط. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T14:21+0000
2022-06-02T14:21+0000
2022-06-02T14:21+0000
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049133858_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_888c735fda5d2bbecc058f4c8b8c9207.jpg
وأضاف نوفاك: "أخذت أوبك+ بعين الاعتبار أنه من الضروري زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل في اليوم في يوليو وأغسطس لتلبية الطلب المتزايد".وتابع: "زاد إنتاج النفط في روسيا في مايو بعد انخفاض في أبريل، في يونيو هناك مزيد من النمو والوصول إلى نقطة التوازن التي تتناسب مع الظروف الحالية".وعن وضع الطلب العالمي قال نوفاك: "نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 سيصل إلى 3.5-4 مليون برميل يوميا".أوصت لجنة المراقب الوزارية بتحالف "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط في شهر تموز/ يوليو 648 ألف برميل يوميا، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".وقال المصدر إن اللجنة أوصت باعتماد مشروع بيان تحالف أوبك+، والذي سيُعلن عقب جلسة رؤساء الوفود، وسينص البيان على المضي قدما في تعديل الإنتاج المخطط له في أيلول/ سبتمبر وتوزيع زيادة الإنتاج البالغة 0.432 مليون برميل يوميا في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس. وبالتالي، سيتم تعديل إنتاج شهر تموز/ يوليو بالزيادة بمقدار 0.648 مليون برميل في اليوم.وأشار المصدر إلى أن هذه الشروط ما زالت أولية، وكل شيء سيعتمد على اجتماع جميع رؤساء الوفود الذي سيبدأ قريبا. في الوقت نفسه، وحسب قوله، لم يتم الحديث إطلاقا عن استبعاد روسيا من الالتزامات.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/مصدر-لـسبوتنيك-لجنة-أوبك-لم-تناقش-مسألة-استبعاد-روسيا--1062995320.html
https://arabic.sputniknews.com/20220601/هل-تستثني-أوبك-روسيا-من-اتفاق-أوبك؟-1062966957.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049133858_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_01ffa1c991862a5b32e330dad3cc94ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
نوفاك: قرار "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل سيوازن سوق النفط
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن قرار "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل في اليوم سيوازن سوق النفط.
وأضاف نوفاك: "أخذت أوبك+ بعين الاعتبار أنه من الضروري زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل في اليوم في يوليو وأغسطس لتلبية الطلب المتزايد".
وتابع: "زاد إنتاج النفط في روسيا في مايو بعد انخفاض في أبريل، في يونيو هناك مزيد من النمو والوصول إلى نقطة التوازن التي تتناسب مع الظروف الحالية".
وعن وضع الطلب العالمي قال نوفاك: "نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 سيصل إلى 3.5-4 مليون برميل يوميا".
أوصت لجنة المراقب الوزارية بتحالف "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط في شهر تموز/ يوليو 648 ألف برميل يوميا، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر إن اللجنة أوصت باعتماد مشروع بيان تحالف أوبك+، والذي سيُعلن عقب جلسة رؤساء الوفود، وسينص البيان على المضي قدما في تعديل الإنتاج المخطط له في أيلول/ سبتمبر وتوزيع زيادة الإنتاج البالغة 0.432 مليون برميل يوميا في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس. وبالتالي، سيتم تعديل إنتاج شهر تموز/ يوليو بالزيادة بمقدار 0.648 مليون برميل في اليوم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الشروط ما زالت أولية، وكل شيء سيعتمد على اجتماع جميع رؤساء الوفود الذي سيبدأ قريبا. في الوقت نفسه، وحسب قوله، لم يتم الحديث إطلاقا عن استبعاد روسيا من الالتزامات.