https://arabic.sputniknews.com/20220602/واشنطن-تؤكد-استعدادها-دراسة-خوض-جولة-جديدة-من-الحوار-الاستراتيجي-مع-موسكو-1063009547.html
واشنطن تؤكد استعدادها دراسة خوض جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع موسكو
واشنطن تؤكد استعدادها دراسة خوض جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع موسكو
أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والتحقق والامتثال، مالوري ستيوارت، أن الولايات المتحدة مستعدة للتفكير في خوض جولة جديدة من الحوار... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T18:34+0000
2022-06-02T18:34+0000
2022-06-02T18:34+0000
العالم
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت ستيوارت، خلال مشاركتها في ندوة نظمتها رابطة الحد من التسلح في العاصمة الأمريكية واشنطن: "أعتقد أنه إن كانت هناك طريقة ما لإثبات حسن النية من جانبهم (الروس) ولإثبات أن الحوار سيكون أكثر جدوى وليس مجرد اجتماع آخر في جنيف، فيمكننا عندئذ التفكير في شيء ما. ولكن في اللحظة الراهنة من الصعب للغاية معرفة كيف يمكننا الجلوس معا".وتابعت الدبلوماسية الأمريكية: "نريد تقييد الطرازات الجديدة من الأسلحة النووية التي تعكف روسيا على تطويرها، بما في ذلك الأسلحة ذات المدى ما بين القصير والمتوسط".وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، إرسال واشنطن منظومة صواريخ إلى أوكرانيا بأنها خطوة استفزازية.وحسب تصريحات له نقلتها السفارة الروسية عبر حسابها على "تليغرام"، تمنى أنتونوف أن تسترشد الولايات المتحدة بالمنطق السليم عند اتخاذ قرار بشأن تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.وقال: "الأمريكيون يدركون جيدًا أن أفعالهم تدفع بآفاق السلام بعيدًا، فالولايات المتحدة تنجذب بشكل أعمق وأعمق إلى الأزمة في أوكرانيا، وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن العالمي".ويعتقد الدبلوماسي الكبير أنه إذا تم توفير مثل هذه الأسلحة، فقد يتم نشرها على مقربة من الحدود، مما يسمح للقوات الأوكرانية بضرب المدن الروسية.وأشار أنتونوف إلى أن روسيا لن تتسامح مع هذا الوضع وستتخذ الخطوات اللازمة "للقضاء على قدرات" القوات الأوكرانية، داعيا واشنطن وكييف إلى "استيعاب الواقع" والتحرك نحو حل سياسي للأزمة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
واشنطن تؤكد استعدادها دراسة خوض جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع موسكو
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أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والتحقق والامتثال، مالوري ستيوارت، أن الولايات المتحدة مستعدة للتفكير في خوض جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع روسيا، وإن كانت تريد أدلة على "حسن النوايا" من جانب موسكو.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت ستيوارت، خلال مشاركتها في ندوة نظمتها رابطة الحد من التسلح في العاصمة الأمريكية واشنطن: "أعتقد أنه إن كانت هناك طريقة ما لإثبات حسن النية من جانبهم (الروس) ولإثبات أن الحوار سيكون أكثر جدوى وليس مجرد اجتماع آخر في جنيف، فيمكننا عندئذ التفكير في شيء ما. ولكن في اللحظة الراهنة من الصعب للغاية معرفة كيف يمكننا الجلوس معا".
وأضافت ستيوارت: "نريد إبقاء القيود المقررة على منظومة الأسلحة الروسية المشمولة في معاهدة نيو ستارت إلى ما بعد عام 2026 (أجل انتهاء المعاهدة)".
وتابعت الدبلوماسية الأمريكية: "نريد تقييد الطرازات الجديدة من الأسلحة النووية التي تعكف روسيا على تطويرها، بما في ذلك الأسلحة ذات المدى ما بين القصير والمتوسط".
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، إرسال واشنطن منظومة صواريخ
إلى أوكرانيا بأنها خطوة استفزازية.
وحسب تصريحات له نقلتها السفارة الروسية عبر حسابها على "تليغرام"، تمنى أنتونوف أن تسترشد الولايات المتحدة بالمنطق السليم عند اتخاذ قرار بشأن تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.
وأشار السفير إلى أن موسكو حذرت واشنطن مرارًا عبر القنوات الدبلوماسية من أن ضخ المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا يزيد بشكل كبير من مخاطر التصعيد.
وقال: "الأمريكيون يدركون جيدًا أن أفعالهم تدفع بآفاق السلام بعيدًا، فالولايات المتحدة تنجذب بشكل أعمق وأعمق إلى الأزمة في أوكرانيا، وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن العالمي".
ويعتقد الدبلوماسي الكبير أنه إذا تم توفير مثل هذه الأسلحة
، فقد يتم نشرها على مقربة من الحدود، مما يسمح للقوات الأوكرانية بضرب المدن الروسية.
وأشار أنتونوف إلى أن روسيا لن تتسامح مع هذا الوضع وستتخذ الخطوات اللازمة "للقضاء على قدرات" القوات الأوكرانية، داعيا واشنطن وكييف إلى "استيعاب الواقع" والتحرك نحو حل سياسي للأزمة.