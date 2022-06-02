https://arabic.sputniknews.com/20220602/واشنطن-تؤكد-استعدادها-دراسة-خوض-جولة-جديدة-من-الحوار-الاستراتيجي-مع-موسكو-1063009547.html

واشنطن تؤكد استعدادها دراسة خوض جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع موسكو

واشنطن تؤكد استعدادها دراسة خوض جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع موسكو

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والتحقق والامتثال، مالوري ستيوارت، أن الولايات المتحدة مستعدة للتفكير في خوض جولة جديدة من الحوار... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T18:34+0000

2022-06-02T18:34+0000

2022-06-02T18:34+0000

العالم

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت ستيوارت، خلال مشاركتها في ندوة نظمتها رابطة الحد من التسلح في العاصمة الأمريكية واشنطن: "أعتقد أنه إن كانت هناك طريقة ما لإثبات حسن النية من جانبهم (الروس) ولإثبات أن الحوار سيكون أكثر جدوى وليس مجرد اجتماع آخر في جنيف، فيمكننا عندئذ التفكير في شيء ما. ولكن في اللحظة الراهنة من الصعب للغاية معرفة كيف يمكننا الجلوس معا".وتابعت الدبلوماسية الأمريكية: "نريد تقييد الطرازات الجديدة من الأسلحة النووية التي تعكف روسيا على تطويرها، بما في ذلك الأسلحة ذات المدى ما بين القصير والمتوسط".وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، إرسال واشنطن منظومة صواريخ إلى أوكرانيا بأنها خطوة استفزازية.وحسب تصريحات له نقلتها السفارة الروسية عبر حسابها على "تليغرام"، تمنى أنتونوف أن تسترشد الولايات المتحدة بالمنطق السليم عند اتخاذ قرار بشأن تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.وقال: "الأمريكيون يدركون جيدًا أن أفعالهم تدفع بآفاق السلام بعيدًا، فالولايات المتحدة تنجذب بشكل أعمق وأعمق إلى الأزمة في أوكرانيا، وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن العالمي".ويعتقد الدبلوماسي الكبير أنه إذا تم توفير مثل هذه الأسلحة، فقد يتم نشرها على مقربة من الحدود، مما يسمح للقوات الأوكرانية بضرب المدن الروسية.وأشار أنتونوف إلى أن روسيا لن تتسامح مع هذا الوضع وستتخذ الخطوات اللازمة "للقضاء على قدرات" القوات الأوكرانية، داعيا واشنطن وكييف إلى "استيعاب الواقع" والتحرك نحو حل سياسي للأزمة.

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العالم, روسيا