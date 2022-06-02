https://arabic.sputniknews.com/20220602/واشنطن-تعتزم-بناء-110-منشآت-عسكرية-في-بولندا-خلال-10-سنوات--1062990524.html
واشنطن تعتزم بناء 110 منشآت عسكرية في بولندا خلال 10 سنوات
واشنطن تعتزم بناء 110 منشآت عسكرية في بولندا خلال 10 سنوات
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية بناء أكثر من 110 منشآت عسكرية في بولندا خلال السنوات العشر المقبلة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T11:27+0000
2022-06-02T11:27+0000
2022-06-02T11:27+0000
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وارسو - سبوتنيك. قال السفير الأمريكي في وارسو، مارك بريجنسكي، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تخطط لبناء أكثر من 110 منشآت عسكرية في بولندا في السنوات العشر المقبلة".جاء ذلك خلال حضوره "احتفالية تمهيد الطريق لبدء رسمي لمشروع بناء مستودع عسكري في بوفيتز في بولندا".وكانت وزيرة الدفاع الأمريكية، كريستين وورموث، قد قالت يوم الجمعة، إن حكومات بولندا ودول البلطيق الثلاث؛ إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ترغب في رؤية عدد أكبر من القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا ولكن إدارة بايدن ليس لديها خطط لزيادة الرقم الحالي البالغ 48 ألف جندي.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزيرة-الجيش-الأمريكي-بولندا-ودول-البلطيق-تريدان-مزيدا-من-القوات-الأمريكية-في-أوروبا--1062944513.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا
واشنطن تعتزم بناء 110 منشآت عسكرية في بولندا خلال 10 سنوات
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تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية بناء أكثر من 110 منشآت عسكرية في بولندا خلال السنوات العشر المقبلة.
وارسو - سبوتنيك. قال السفير الأمريكي في وارسو، مارك بريجنسكي، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تخطط لبناء أكثر من 110 منشآت عسكرية في بولندا في السنوات العشر المقبلة".
جاء ذلك خلال حضوره "احتفالية تمهيد الطريق لبدء رسمي لمشروع بناء مستودع عسكري في بوفيتز في بولندا".
وكانت وزيرة الدفاع الأمريكية، كريستين وورموث، قد قالت يوم الجمعة، إن حكومات بولندا ودول البلطيق الثلاث؛ إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ترغب في رؤية عدد أكبر من القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا ولكن إدارة بايدن ليس لديها خطط لزيادة الرقم الحالي البالغ 48 ألف جندي.