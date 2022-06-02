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واشنطن تعتزم بناء 110 منشآت عسكرية في بولندا خلال 10 سنوات
واشنطن تعتزم بناء 110 منشآت عسكرية في بولندا خلال 10 سنوات
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية بناء أكثر من 110 منشآت عسكرية في بولندا خلال السنوات العشر المقبلة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T11:27+0000
2022-06-02T11:27+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
بولندا
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وارسو - سبوتنيك. قال السفير الأمريكي في وارسو، مارك بريجنسكي، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تخطط لبناء أكثر من 110 منشآت عسكرية في بولندا في السنوات العشر المقبلة".جاء ذلك خلال حضوره "احتفالية تمهيد الطريق لبدء رسمي لمشروع بناء مستودع عسكري في بوفيتز في بولندا".وكانت وزيرة الدفاع الأمريكية، كريستين وورموث، قد قالت يوم الجمعة، إن حكومات بولندا ودول البلطيق الثلاث؛ إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ترغب في رؤية عدد أكبر من القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا ولكن إدارة بايدن ليس لديها خطط لزيادة الرقم الحالي البالغ 48 ألف جندي.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزيرة-الجيش-الأمريكي-بولندا-ودول-البلطيق-تريدان-مزيدا-من-القوات-الأمريكية-في-أوروبا--1062944513.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا

واشنطن تعتزم بناء 110 منشآت عسكرية في بولندا خلال 10 سنوات

11:27 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Эдуард Песов
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تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية بناء أكثر من 110 منشآت عسكرية في بولندا خلال السنوات العشر المقبلة.
وارسو - سبوتنيك. قال السفير الأمريكي في وارسو، مارك بريجنسكي، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تخطط لبناء أكثر من 110 منشآت عسكرية في بولندا في السنوات العشر المقبلة".
جاء ذلك خلال حضوره "احتفالية تمهيد الطريق لبدء رسمي لمشروع بناء مستودع عسكري في بوفيتز في بولندا".
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
وزيرة الجيش الأمريكي: بولندا ودول البلطيق تريد مزيدا من القوات الأمريكية في أوروبا
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وكانت وزيرة الدفاع الأمريكية، كريستين وورموث، قد قالت يوم الجمعة، إن حكومات بولندا ودول البلطيق الثلاث؛ إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ترغب في رؤية عدد أكبر من القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا ولكن إدارة بايدن ليس لديها خطط لزيادة الرقم الحالي البالغ 48 ألف جندي.
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Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
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