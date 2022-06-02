https://arabic.sputniknews.com/20220602/واشنطن-تعلن-عزمها-بناء-أكثر-من-110-منشآت-عسكرية-أمريكية-في-بولندا-خلال-10-سنوات--1062990163.html
واشنطن تعلن عزمها بناء أكثر من 110 منشآت عسكرية أمريكية في بولندا خلال 10 سنوات
واشنطن تعلن عزمها بناء أكثر من 110 منشآت عسكرية أمريكية في بولندا خلال 10 سنوات
أعلن السفير الأمريكي لدى بولندا ماريك بريجنسكي، اليوم الخميس، أن بلاده ستقوم بإنشاء أكثر من 110 منشآت عسكرية أمريكية في بولندا خلال السنوات العشر المقبلة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T11:25+0000
2022-06-02T11:25+0000
2022-06-02T11:25+0000
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العالم
رصد عسكري
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وقال بريجنسكي خلال حفل بدء بناء أول مستودع أسلحة أمريكي في بولندا، إن "حفل وضع حجر الأساس اليوم هو مجرد واحد من ثمانية من تلك الحفلات المخطط لها والتي ستقام على مدار الصيف".وأوضح السفير الأمريكي أن "كل هذا من أجل زيادة استعدادنا القتالي بشكل كبير"، زاعما أن "هذه منشآت ستكون، على سبيل المثال، مرافق للتدريب، ولكن أيضًا مطاعم وثكنات ومرافق لأغراض أخرى".وأتت تصريحات السفير الأمريكي خلال البدء ببناء مستودع أسلحة أمريكية جديد في في بويدز في بولندا، حيث تتمركز كتيبة أمريكية مقاتلة.يذكر أن نحو 12 ألف جندي أمريكي يتمركزون في الوقت الحالي في بولندا.
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العالم, رصد عسكري
واشنطن تعلن عزمها بناء أكثر من 110 منشآت عسكرية أمريكية في بولندا خلال 10 سنوات
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أعلن السفير الأمريكي لدى بولندا ماريك بريجنسكي، اليوم الخميس، أن بلاده ستقوم بإنشاء أكثر من 110 منشآت عسكرية أمريكية في بولندا خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال بريجنسكي خلال حفل بدء بناء أول مستودع أسلحة أمريكي في بولندا، إن "حفل وضع حجر الأساس اليوم هو مجرد واحد من ثمانية من تلك الحفلات المخطط لها والتي ستقام على مدار الصيف".
وتابع، موضحا أن "أكثر من 110 منشآت مماثلة مخطط لها (لتشييدها) على مدى السنوات العشر المقبلة".
وأوضح السفير الأمريكي أن "كل هذا من أجل زيادة استعدادنا القتالي بشكل كبير"، زاعما أن "هذه منشآت ستكون، على سبيل المثال، مرافق للتدريب، ولكن أيضًا مطاعم وثكنات ومرافق لأغراض أخرى".
وأتت تصريحات السفير الأمريكي خلال البدء ببناء مستودع أسلحة أمريكية جديد في في بويدز في بولندا، حيث تتمركز كتيبة أمريكية مقاتلة.
يذكر أن نحو 12 ألف جندي أمريكي يتمركزون في الوقت الحالي في بولندا.