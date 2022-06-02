https://arabic.sputniknews.com/20220602/وزارة-المال-الروسية-تعلن-استعدادها-لدفع-المستحقات-المالية-التابعة-لسندات-روسيا-2022-1062983911.html
وزارة المال الروسية تعلن استعدادها لدفع المستحقات المالية التابعة لسندات "روسيا 2022"
وزارة المال الروسية تعلن استعدادها لدفع المستحقات المالية التابعة لسندات "روسيا 2022"
أعربت وزارة المال الروسية، اليوم الخميس، عن استعدادها لتسوية مطالبات المستثمرين لاستكمال الوفاء بالالتزامات على سندات اليوروبوند السيادية "روسيا -2022". 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T08:32+0000
2022-06-02T08:32+0000
2022-06-02T08:32+0000
روسيا
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وأصدرت وزارةالمال الروسية بيانا رسميا جاء فيه: "أقرت لجنة مشتقات الائتمان (لجان تحديد مشتقات الائتمان) سابقًا بعدم سداد سندات اليوروبوند السيادية الروسية مع فائدة إضافية مستحقة في عام 2022 مقابل 1.9 مليون دولار".وأضاف البيان: "هذا الحدث هو الأساس لتنفيذ مقايضات التخلف عن السداد، والتي هي تعد تأمينا ضد التخلف عن السداد، حيث كان من المفترض أن تسدد وزارة المال مدفوعات لسندات اليوروبوند السيادية لإصدارات روسيا 2022 وروسيا 2042.وأفادت وزارة المال أولاً أنه بسبب رفض بنك أجنبي تنفيذ أوامر بالعملة الأجنبية، فقد أوفى بالتزاماته تجاه حاملي العملات الأجنبية بالروبل.وقالت وزارة المال في روسيا الاتحادية في بيانها إن التأخير في هذا السداد، بسبب الإجراءات غير القانونية للوسطاء الماليين الأجانب فقط، واستخدام المصدر للأموال المقترضة بعد الفترة المحددة.وأضافت وزارة المال "أبلغت وزارة المال الروسية أنها مستعدة للنظر، وإذا كانت هناك أسباب ضرورية، تسويتها بشكل ثنائي فيما يتعلق باستيفاء التزامات الديون بموجب سندات اليورو الروسية 2022".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وزارة المال الروسية تعلن استعدادها لدفع المستحقات المالية التابعة لسندات "روسيا 2022"
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أعربت وزارة المال الروسية، اليوم الخميس، عن استعدادها لتسوية مطالبات المستثمرين لاستكمال الوفاء بالالتزامات على سندات اليوروبوند السيادية "روسيا -2022".
وأصدرت وزارةالمال الروسية بيانا رسميا
جاء فيه: "أقرت لجنة مشتقات الائتمان (لجان تحديد مشتقات الائتمان) سابقًا بعدم سداد سندات اليوروبوند السيادية الروسية مع فائدة إضافية مستحقة في عام 2022 مقابل 1.9 مليون دولار".
وأضاف البيان: "هذا الحدث هو الأساس لتنفيذ مقايضات التخلف عن السداد، والتي هي تعد تأمينا ضد التخلف عن السداد، حيث كان من المفترض أن تسدد وزارة المال مدفوعات لسندات اليوروبوند السيادية لإصدارات روسيا 2022 وروسيا 2042.
وأفادت وزارة المال أولاً أنه بسبب رفض بنك أجنبي تنفيذ أوامر بالعملة الأجنبية، فقد أوفى بالتزاماته تجاه حاملي العملات الأجنبية بالروبل.
وقالت وزارة المال في روسيا الاتحادية في بيانها إن التأخير في هذا السداد، بسبب الإجراءات غير القانونية للوسطاء الماليين الأجانب فقط، واستخدام المصدر للأموال المقترضة بعد الفترة المحددة.
وأضافت وزارة المال "أبلغت وزارة المال الروسية أنها مستعدة للنظر، وإذا كانت هناك أسباب ضرورية، تسويتها بشكل ثنائي فيما يتعلق باستيفاء التزامات الديون بموجب سندات اليورو الروسية 2022".