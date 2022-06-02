https://arabic.sputniknews.com/20220602/وزير-الحج-والعمرة-السعودي-يعلن-عن-تطور-خدمة-إصدار-تأشيرة-الزيارة-1062988291.html
وزير الحج والعمرة السعودي يعلن عن تطور خدمة إصدار تأشيرة الزيارة
وزير الحج والعمرة السعودي يعلن عن تطور خدمة إصدار تأشيرة الزيارة
أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الخميس، عن تطور خدمة إصدار تأشيرة الزيارة في ظل إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T10:44+0000
2022-06-02T10:44+0000
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السعودية
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ونقلت قناة "العربية" عن الوزير السعودي قوله، بأنه يمكن من خلال الخدمة ذاتها التقديم من خارج السعودية، حيث تصدر تأشيرة الزيارة للعمرة خلال 24 ساعة.وأكد الربيعة أن رؤية 2030 التي تنتهجها المملكة تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر، ومن المنتظر أن يستوعب موسم حج هذا العام مليون حاج، فيما تعمل السلطات على ضمان صحة الحجاج.وكشف وزير الحج والعمرة عن أن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، حيث ستساعد التقنيات الرقمية في عملية تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، على حد قوله.وفي وقت سابق، أعلن الأمن السعودي أنه بداية 26 مايو/ أيار الماضي، يمنع دخول المقيمين في المملكة إلى مكة لمن ليس لديهم تصريح دخول.وبدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة، استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول مكة إلكترونيا للمقيمين من العمالة المنزلية، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل مكة، وحاملي تأشيرة "العمل الموسمي" والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1443هـ.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/إجراءات-سعودية-مرتقبة-لمواجهة-جدري-القرود-خلال-الحج-مستشار-سعودي-يوضح-التفاصيل-1062626536.html
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العالم العربي, السعودية
وزير الحج والعمرة السعودي يعلن عن تطور خدمة إصدار تأشيرة الزيارة
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أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الخميس، عن تطور خدمة إصدار تأشيرة الزيارة في ظل إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات.
ونقلت قناة "العربية"
عن الوزير السعودي قوله، بأنه يمكن من خلال الخدمة ذاتها التقديم من خارج السعودية، حيث تصدر تأشيرة الزيارة للعمرة خلال 24 ساعة.
وأكد الربيعة أن رؤية 2030 التي تنتهجها المملكة تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر، ومن المنتظر أن يستوعب موسم حج هذا العام مليون حاج، فيما تعمل السلطات على ضمان صحة الحجاج.
وكشف وزير الحج والعمرة
عن أن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، حيث ستساعد التقنيات الرقمية في عملية تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، على حد قوله.
وفي وقت سابق، أعلن الأمن السعودي أنه بداية 26 مايو/ أيار الماضي، يمنع دخول المقيمين في المملكة إلى مكة لمن ليس لديهم تصريح دخول.
وبدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة، استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول مكة إلكترونيا للمقيمين من العمالة المنزلية، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل مكة، وحاملي تأشيرة "العمل الموسمي" والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1443هـ.