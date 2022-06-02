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https://arabic.sputniknews.com/20220602/وزير-الدفاع-الليتواني-تركيا-تزود-أوكرانيا-بطائرات-مسيرة-من-طراز-بايراقدار-1063002920.html
وزير الدفاع الليتواني: تركيا تزود أوكرانيا بطائرات مسيرة من طراز بيرقدار
وزير الدفاع الليتواني: تركيا تزود أوكرانيا بطائرات مسيرة من طراز بيرقدار
أعلن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس، أن تركيا وافقت على تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة من طراز بيرقدار. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T15:13+0000
2022-06-02T15:18+0000
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ووفقا لما نشره وزير الدفاع الليتواني، اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن أنقرة ستزود كييف بطائرات من طراز بيرقدار تركية الصنع مجانًا، مما سيمكن ليتوانيا من شراء ذخيرة للطائرات المسيرة.وقال: "إنه أمر لا يمكن تصديقه ولكن تركيا وافقت للتو على منح بيرقدار التي جمعت ليتوانيا الأموال من أجلها، مجانًا !، إنه لأمر مدهش! بالنسبة للأموال التي تم جمعها، سنشتري الذخيرة اللازمة لبيرقدار وستذهب بقية الأموال أيضًا للحصول على الدعم لأوكرانيا ".وفي سبتمبر الماضي، وقعت وزارة الدفاع الأوكرانية والشركة التركية مذكرة بشأن بناء مركز مشترك لصيانة وتحديث الطائرات المسيرة بالقرب من كييف.وفي مارس/ آذار، صرح نائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران أن أنقرة لم تتبرع بطائراتها المسيرة من طراز بيرقدار إلى كييف كمساعدة، بل تم بيعها إلى أوكرانيا من قبل شركة خاصة.ورداً على ذلك، شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات شاملة ضد روسيا وعززت المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال تزويدها بأسلحة فتاكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/الخارجية-التركية-طائرات-بيرقدار-إلى-أوكرانيا-ليست-بالمجان-1059411400.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

وزير الدفاع الليتواني: تركيا تزود أوكرانيا بطائرات مسيرة من طراز بيرقدار

15:13 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 15:18 GMT 02.06.2022)
© Photo / Пресс-служба РособоронэкспортаОрион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه
Орион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Photo / Пресс-служба Рособоронэкспорта
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أعلن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس، أن تركيا وافقت على تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة من طراز بيرقدار.
ووفقا لما نشره وزير الدفاع الليتواني، اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن أنقرة ستزود كييف بطائرات من طراز بيرقدار تركية الصنع مجانًا، مما سيمكن ليتوانيا من شراء ذخيرة للطائرات المسيرة.
وقال: "إنه أمر لا يمكن تصديقه ولكن تركيا وافقت للتو على منح بيرقدار التي جمعت ليتوانيا الأموال من أجلها، مجانًا !، إنه لأمر مدهش! بالنسبة للأموال التي تم جمعها، سنشتري الذخيرة اللازمة لبيرقدار وستذهب بقية الأموال أيضًا للحصول على الدعم لأوكرانيا ".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "بايكار تكنولوجي"، حالوق بيرقدار، قد تحدث في يناير الماضي عن إبرام عقود لبيع مركباتها الجوية القتالية بيرقدار تي بي 2 إلى 16 دولة.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت وزارة الدفاع الأوكرانية والشركة التركية مذكرة بشأن بناء مركز مشترك لصيانة وتحديث الطائرات المسيرة بالقرب من كييف.
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
الخارجية التركية: طائرات "بيرقدار" إلى أوكرانيا "ليست بالمجان"
3 مارس, 15:02 GMT
وفي مارس/ آذار، صرح نائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران أن أنقرة لم تتبرع بطائراتها المسيرة من طراز بيرقدار إلى كييف كمساعدة، بل تم بيعها إلى أوكرانيا من قبل شركة خاصة.

وكانت روسيا قد شنت في فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.

ورداً على ذلك، شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات شاملة ضد روسيا وعززت المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال تزويدها بأسلحة فتاكة.
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Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
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