عربي
مصدر لـ"سبوتنيك": لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة استبعاد روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220602/وزير-خارجية-الأردن-الوجود-الروسي-جنوبي-سوريا-كان-عامل-استقرار-في-السنوات-الأخيرة-1062991428.html
وزير خارجية الأردن: الوجود الروسي جنوبي سوريا كان عامل استقرار في السنوات الأخيرة
وزير خارجية الأردن: الوجود الروسي جنوبي سوريا كان عامل استقرار في السنوات الأخيرة
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن الوجود الروسي في جنوب سوريا، مثّل عاملا للاستقرار خلال السنوات الأخيرة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T11:56+0000
2022-06-02T11:56+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996401_0:239:2791:1809_1920x0_80_0_0_4c4af5b6d5419f938a32c848754e180d.jpg
عمّان - سبوتنيك. وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "الحقيقة أن الوجود الروسي في الجنوب السوري كان عامل استقرار في الجنوب السوري خلال السنوات الأخيرة".وأضاف وزير الخارجية: "ثمة حاجة لجهد كبير من أجل تثبيت الاستقرار في جنوب سوريا"، موضحا أن الأردن يواجه تحديا يتمثل في خطر تهريب المخدرات من جنوب سوريا، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل مع هذا الخطر الذي تنامى مؤخرا.من جانبه، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم إلى الأردن الذي يستضيف نحو مليون و300 ألف لاجئ سوري، مشيرًا إلى أن عمّان يمكنها الاعتماد على شركائها الأوروبيين بشأن تقديم الدعم في هذا الملف.وكان الجيش الأردني قد أعلن، الشهر الماضي، عن تنفيذه عملية إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من ‏سوريا، والتي أسفرت عن مقتل 4 أفراد.‏يشار إلى أن الجيش الأردني نجح في إحباط منذ بداية العام الحالي، العديد من عمليات التسلل والتهريب، والتي أسهمت في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/الجيش-الأردني-يعلن-مقتل-4-أشخاص-وإحباط-تهريب-كميات-كبيرة-من-المخدرات-قادمة-من-سوريا-1062538127.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996401_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_400566709a533b18ae4ee82d2e1a0f8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, روسيا

وزير خارجية الأردن: الوجود الروسي جنوبي سوريا كان عامل استقرار في السنوات الأخيرة

11:56 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن الوجود الروسي في جنوب سوريا، مثّل عاملا للاستقرار خلال السنوات الأخيرة.
عمّان - سبوتنيك. وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "الحقيقة أن الوجود الروسي في الجنوب السوري كان عامل استقرار في الجنوب السوري خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف وزير الخارجية: "ثمة حاجة لجهد كبير من أجل تثبيت الاستقرار في جنوب سوريا"، موضحا أن الأردن يواجه تحديا يتمثل في خطر تهريب المخدرات من جنوب سوريا، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل مع هذا الخطر الذي تنامى مؤخرا.
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
الجيش الأردني يعلن مقتل 4 أشخاص وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا
22 مايو, 08:18 GMT
من جانبه، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم إلى الأردن الذي يستضيف نحو مليون و300 ألف لاجئ سوري، مشيرًا إلى أن عمّان يمكنها الاعتماد على شركائها الأوروبيين بشأن تقديم الدعم في هذا الملف.
وكان الجيش الأردني قد أعلن، الشهر الماضي، عن تنفيذه عملية إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من ‏سوريا، والتي أسفرت عن مقتل 4 أفراد.‏
يشار إلى أن الجيش الأردني نجح في إحباط منذ بداية العام الحالي، العديد من عمليات التسلل والتهريب، والتي أسهمت في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала