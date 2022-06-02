https://arabic.sputniknews.com/20220602/وزير-خارجية-الأردن-الوجود-الروسي-جنوبي-سوريا-كان-عامل-استقرار-في-السنوات-الأخيرة-1062991428.html
وزير خارجية الأردن: الوجود الروسي جنوبي سوريا كان عامل استقرار في السنوات الأخيرة
وزير خارجية الأردن: الوجود الروسي جنوبي سوريا كان عامل استقرار في السنوات الأخيرة
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن الوجود الروسي في جنوب سوريا، مثّل عاملا للاستقرار خلال السنوات الأخيرة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T11:56+0000
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عمّان - سبوتنيك. وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "الحقيقة أن الوجود الروسي في الجنوب السوري كان عامل استقرار في الجنوب السوري خلال السنوات الأخيرة".وأضاف وزير الخارجية: "ثمة حاجة لجهد كبير من أجل تثبيت الاستقرار في جنوب سوريا"، موضحا أن الأردن يواجه تحديا يتمثل في خطر تهريب المخدرات من جنوب سوريا، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل مع هذا الخطر الذي تنامى مؤخرا.من جانبه، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم إلى الأردن الذي يستضيف نحو مليون و300 ألف لاجئ سوري، مشيرًا إلى أن عمّان يمكنها الاعتماد على شركائها الأوروبيين بشأن تقديم الدعم في هذا الملف.وكان الجيش الأردني قد أعلن، الشهر الماضي، عن تنفيذه عملية إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا، والتي أسفرت عن مقتل 4 أفراد.يشار إلى أن الجيش الأردني نجح في إحباط منذ بداية العام الحالي، العديد من عمليات التسلل والتهريب، والتي أسهمت في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/الجيش-الأردني-يعلن-مقتل-4-أشخاص-وإحباط-تهريب-كميات-كبيرة-من-المخدرات-قادمة-من-سوريا-1062538127.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, روسيا
وزير خارجية الأردن: الوجود الروسي جنوبي سوريا كان عامل استقرار في السنوات الأخيرة
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أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن الوجود الروسي في جنوب سوريا، مثّل عاملا للاستقرار خلال السنوات الأخيرة.
عمّان - سبوتنيك. وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "الحقيقة أن الوجود الروسي في الجنوب السوري كان عامل استقرار في الجنوب السوري خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف وزير الخارجية: "ثمة حاجة لجهد كبير من أجل تثبيت الاستقرار في جنوب سوريا"، موضحا أن الأردن يواجه تحديا يتمثل في خطر تهريب المخدرات من جنوب سوريا، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل مع هذا الخطر الذي تنامى مؤخرا.
من جانبه، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم إلى الأردن الذي يستضيف نحو مليون و300 ألف لاجئ سوري، مشيرًا إلى أن عمّان يمكنها الاعتماد على شركائها الأوروبيين بشأن تقديم الدعم في هذا الملف.
وكان الجيش الأردني قد أعلن، الشهر الماضي، عن تنفيذه عملية إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا، والتي أسفرت عن مقتل 4 أفراد.
يشار إلى أن الجيش الأردني نجح في إحباط منذ بداية العام الحالي، العديد من عمليات التسلل والتهريب، والتي أسهمت في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية.