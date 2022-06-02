https://arabic.sputniknews.com/20220602/وزير-يمني-سابق-لـسبوتنيك-الهدنة-مطلب-إنساني-لجميع-اليمنيين-1063007061.html

وزير يمني سابق لـ"سبوتنيك": الهدنة مطلب إنساني لجميع اليمنيين

وزير يمني سابق لـ"سبوتنيك": الهدنة مطلب إنساني لجميع اليمنيين

أكد محمد عسكر الوزير السابق لحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أن الهدنة كانت أمر ضروري وملح لجميع أطراف الصراع في البلاد في الوقت الراهن نتيجة للأزمات الدولية... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T17:00+0000

2022-06-02T17:00+0000

2022-06-02T17:00+0000

تقارير سبوتنيك

الحرب على اليمن

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/11/1046872515_0:230:1080:838_1920x0_80_0_0_7460ee7ff5b41d472b0f0b6a1d49718a.jpg

وقال في اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن هناك الكثير من التعقيدات في الملفات الإقليمية والدولية التي يعاني منها العالم الآن، ويعد الملف اليمني من أهم تلك الملفات، كما أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة بسبب نقص الإمدادات الغذائية على مستوى العالم وبشكل خاص اليمن الذي يستورد أكثر من 95 % من غذائه من الخارج، علاوة على أننا في اليمن لا نملك قدرات لتخزين الحبوب ولو لنصف العام.وأكد عسكر أن هناك معاناة كبيرة في الداخل لشعب أكثر من 30 مليون، 60 في المئة منهم تحت خط الفقر أو يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بسعر العملة اليمنية، كل تلك العوامل ساهمت في أن تكون هناك حسابات أخرى لكل القوى تتعلق بضرورة تمديد الهدنة، من أجل الوصول إلى أول طريق السلام.وأشار عسكر إلى أن مليشيات الحوثي "أنصار الله" واجهت أزمة كبيرة جدا فيما يتعلق بالمشتقات النفطية واحتياجات المواطنين، لذا اعتبرت الهدنة الأولى استراحة محارب لترتيب أوضاعها بعد فشل طويل في مأرب لأكثر من عام ونصف، كما أنها جنت الكثير من المكاسب من الهدنة والتي دفعتها للقبول بتمديدها لشهرين آخرين ومنها، فتح مطار صنعاء الدولي المغلق منذ أكثر من 6 سنوات والذي شكل نافذة وبارقة أمل وحياة جديدة للشعب بعد أن ضاق بهم الحال خلال السنوات الماضية، الأمر الذي جعل المواطنين البسطاء يتطلعون إلى السلام، وهم أحوج الناس لتلك الهدنة، فالجميع كان يرى أن الهدنة هي الطريق نحو السلام.وأوضح الوزير السابق أن الهدنة هي مطلب إنساني لليمنيين والإقليم ولكل العالم وهي مدخل أساسي للسلام الذي يتطلع إليه اليمنيون منذ سنوات.وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، عن استجابة أطراف النزاع في اليمن لاقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة مدة شهرين تنتهي في أغسطس/ آب المقبل.وقال غروندبرغ، في بيان إنه "تم تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين بموجب نفس شروط الاتفاق الأصلي لإعلانها، مشيدا باتخاذ الأطراف هذه الخطوات، وبموافقتهم على تجديد الهدنة.وأضاف أن "الهدنة تمثل تحولا كبيرا في مسار الحرب تم تحقيقه من خلال اتخاذ قرار مسؤول وشجاع من قبل الأطراف"، متابعا: "لا بد من اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحلات التجارية، وستتطلب مثل هذه الخطوات قيادة ورؤية لليمن كله".وأعرب عن امتنانه لدعم المجتمع الدولي في تنفيذ وتجديد الهدنة، منوها لدعم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومصر والأردن.وختم غروندبرغ بالقول إن "الأطراف قدموا بصيص أمل لليمنيين بأنه من الممكن إنهاء هذا النزاع المدمّر"، مؤكدا أنه يعتمد على التعاون المستمر للأطراف بنيّة حسنة، لبناء الثقة، واستغلال الزخم المتاح لتوفير مستقبل يعم فيه السلام في اليمن".وأعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء، عن تلقيها إشارات إيجابية أولية من طرفي النزاع في اليمن حول تمديد الهدنة الحالية، رغم أن "وقف النار الذي ساعد على خفض العنف طوال شهرين، دخل يومه الأخير الخميس من دون اتفاق".وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك، إن "المنظمة الأممية تلقت إشارات أولية إيجابية من الأطراف في هذه المرحلة"، مشددا على أن "المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ منخرط في عمل مكثف لضمان تجديد الهدنة".وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220601/وزير-الدفاع-في-صنعاء-نوايا-قوى-العدوان-التآمرية-تكشفت-خيوطها-من-خلال-محاربتها-لكل-خطوات-السلام-1062952352.html

https://arabic.sputniknews.com/20220529/المبعوث-الأممي-لليمن-يصل-إلى-عدن-لبحث-فتح-طرق-تعز-وتمديد-الهدنة-1062857787.html

https://arabic.sputniknews.com/20220601/الأمم-المتحدة-تنجح-في-تمديد-الهدنة-السارية-في-اليمن-شهرين-إضافيين-1062945046.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, السعودية