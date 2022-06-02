https://arabic.sputniknews.com/20220602/وكالة-بايدن-يعتزم-إجراء-جولة-في-الشرق-الأوسط-بعد-قمة-السبع-الكبرى-1062990706.html

وكالة: بايدن يعتزم إجراء جولة في الشرق الأوسط بعد قمة السبع الكبرى

وكالة: بايدن يعتزم إجراء جولة في الشرق الأوسط بعد قمة السبع الكبرى

أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادرها، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم إجراء جولة في الشرق الأوسط في أعقاب قمة مجموعة السبع الكبرى. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T11:32+0000

2022-06-02T11:32+0000

2022-06-02T11:32+0000

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وأوضحت المصادر أن مسؤولين أمريكيين يخططون لجولة بايدن في الشرق الأوسط هذا الشهر للقاء حلفاء بلاده في الخليج، وقد يشمل ذلك اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلا إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص هذه الجولة.وأضافت المصادر أن الجولة ستشمل زيارة إسرائيل، حيث سيلتقي بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.يأتي ذلك رغم تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، أمس الأربعاء، والتي أكدت أنه لا يوجد مخطط لأي جولة، مضيفة أن بايدن متمسك بآرائه السابقة بخصوص ولي العهد السعودي.وبسبب الاستياء من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تقول المخابرات الأمريكية إنه تم بموافقة ولي عهد السعودية، تعهد بايدن عند توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية. وكانت العلاقات جيدة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وولي العهد السعودي.يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أكدت، أمس الأربعاء، التزامها بفتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها التزام بإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية.وأفادت الإذاعة العبرية بأن برايس قد أوضح أن الجانب الأمريكي قد ناقش هذا الملف مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.

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