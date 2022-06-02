https://arabic.sputniknews.com/20220602/-البنتاغون-يدرس-تخفيض-رتبة-المنسق-الأمني-مع-الفلسطينيين-1062990842.html

"البنتاغون" يدرس تخفيض رتبة المنسق الأمني مع الفلسطينيين

"البنتاغون" يدرس تخفيض رتبة المنسق الأمني مع الفلسطينيين

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية تخفيض رتبة المنسق الأمني مع الفلسطينيين. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T11:36+0000

2022-06-02T11:36+0000

2022-06-02T11:36+0000

العالم

العالم العربي

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الخميس، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن البنتاغون يدرس تخفيض رتبة المسؤول الأمريكي عن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية من رتبة جنرال من فئة الثلاث نجوم، إلى كولونيل فقط.وأكد الموقع أن وزارة الخارجية الأمريكية تعارض هذه الخطوة الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية بدعوى أنها ستلحق الضرر بالتنسيق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين في وقت شديد الحساسية، خاصة في ظل التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأوضح الموقع أن هناك تخوفا لدى الجيش الإسرائيلي والخارجية الأمريكية أيضا بدعوى أن قرار البنتاغون قد يضر بالتنسيق الأمني بين الإدارة الأمريكية والجانب الفلسطيني، فضلا عن التنسيق الأمني بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين أيضا.وأشار الموقع العبري إلى أن خطوة البنتاغون تأتي بهدف تقليص الميزانية، لكنها لم تدرك أن هناك مخاطر أو أضرارا تلحق بالعلاقة بين الطرفين الأمريكي والفلسطيني، والطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، موضحا أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، قد وضع خطة مسبقة تقضي بخفض أو تقليص عدد الجنرالات والأدميرالات في السفارات والقواعد العسكرية الأمريكية خارج البلاد.يذكر أنه تم استحداث منصب المنسق الأمني الأمريكي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عام 2005، في محاولة لإعادة بناء وإصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية بعد الانتفاضة الثانية.

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