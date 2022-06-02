https://arabic.sputniknews.com/20220602/8-آلاف-إعلان-عدد-الأسرى-الأوكرانيين-الموجودين-في-دونيتسك-ولوغانسك-1062981265.html
"8 آلاف"... إعلان عدد الأسرى الأوكرانيين الموجودين في دونيتسك ولوغانسك
"8 آلاف"... إعلان عدد الأسرى الأوكرانيين الموجودين في دونيتسك ولوغانسك
أعلنت مسؤولة السلطة التشريعية في جمهورية دونيتسك الشعبية وجود نحو 8000 أسير أوكراني في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T07:36+0000
2022-06-02T07:36+0000
2022-06-02T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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ووقع هؤلاء في أسر قوات الجمهوريتين ووحدات من القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية السكان جنوب شرقي أوكرانيا من اعتداءات من قبل قوات نظام الحكم الأوكراني.وقالت يلينا شيشكينا، رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري في مجلس الشعب لجمهورية دونيتسك الشعبية، لـ"سبوتنيك" إن بعضهم سيحالون إلى المحاكمة كمتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين. وأشارت إلى أن التحقيق سيحدد عدد المتهمين الذين يجب محاكمتهم من بين الأسرى الأوكرانيين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
"8 آلاف"... إعلان عدد الأسرى الأوكرانيين الموجودين في دونيتسك ولوغانسك
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أعلنت مسؤولة السلطة التشريعية في جمهورية دونيتسك الشعبية وجود نحو 8000 أسير أوكراني في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
ووقع هؤلاء في أسر قوات الجمهوريتين ووحدات من القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية السكان جنوب شرقي أوكرانيا من اعتداءات من قبل قوات نظام الحكم الأوكراني.
وقالت
يلينا شيشكينا، رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري في مجلس الشعب لجمهورية دونيتسك الشعبية، لـ"سبوتنيك" إن بعضهم سيحالون إلى المحاكمة كمتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين. وأشارت إلى أن التحقيق سيحدد عدد المتهمين الذين يجب محاكمتهم من بين الأسرى الأوكرانيين.