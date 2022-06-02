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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/8-آلاف-إعلان-عدد-الأسرى-الأوكرانيين-الموجودين-في-دونيتسك-ولوغانسك-1062981265.html
"8 آلاف"... إعلان عدد الأسرى الأوكرانيين الموجودين في دونيتسك ولوغانسك
"8 آلاف"... إعلان عدد الأسرى الأوكرانيين الموجودين في دونيتسك ولوغانسك
أعلنت مسؤولة السلطة التشريعية في جمهورية دونيتسك الشعبية وجود نحو 8000 أسير أوكراني في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T07:36+0000
2022-06-02T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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ووقع هؤلاء في أسر قوات الجمهوريتين ووحدات من القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية السكان جنوب شرقي أوكرانيا من اعتداءات من قبل قوات نظام الحكم الأوكراني.وقالت يلينا شيشكينا، رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري في مجلس الشعب لجمهورية دونيتسك الشعبية، لـ"سبوتنيك" إن بعضهم سيحالون إلى المحاكمة كمتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين. وأشارت إلى أن التحقيق سيحدد عدد المتهمين الذين يجب محاكمتهم من بين الأسرى الأوكرانيين.
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك

"8 آلاف"... إعلان عدد الأسرى الأوكرانيين الموجودين في دونيتسك ولوغانسك

07:36 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Алексей Куденко / الذهاب إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Алексей Куденко
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أعلنت مسؤولة السلطة التشريعية في جمهورية دونيتسك الشعبية وجود نحو 8000 أسير أوكراني في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
ووقع هؤلاء في أسر قوات الجمهوريتين ووحدات من القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية السكان جنوب شرقي أوكرانيا من اعتداءات من قبل قوات نظام الحكم الأوكراني.
وقالت يلينا شيشكينا، رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري في مجلس الشعب لجمهورية دونيتسك الشعبية، لـ"سبوتنيك" إن بعضهم سيحالون إلى المحاكمة كمتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين. وأشارت إلى أن التحقيق سيحدد عدد المتهمين الذين يجب محاكمتهم من بين الأسرى الأوكرانيين.
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