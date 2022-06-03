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https://arabic.sputniknews.com/20220603/أثار-ضجة-البيت-الأبيض-يؤكد-أن-السعودية-منبوذة-وستدفع-الثمن-ويشيد-بـشجاعة-قادتها-1063029957.html
أثار ضجة... البيت الأبيض يؤكد أن "السعودية منبوذة وستدفع الثمن" ويشيد بـ"شجاعة قادتها"
أثار ضجة... البيت الأبيض يؤكد أن "السعودية منبوذة وستدفع الثمن" ويشيد بـ"شجاعة قادتها"
أثارت تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، حول المملكة العربية السعودية تفاعلا وانتقادات واسعة، لما فيها من تضارب. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T11:21+0000
2022-06-03T11:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم
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وفي مقطع فيديو متداول، ترد المتحدثة كارين جان بيير، على سؤال حول تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن ضد السعودية وصفها بـ"المنبوذة" وأنها "ستدفع الثمن"، مؤكدة أن كلام الرئيس "لا يزال قائما".لكنها في الوقت نفسه أشادت بالمملكة وقادتها، قائلة إن العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد يستحقان الثناء على دورهما في تمديد الهدنة الذي تم الإعلان عنها في اليمن، وذلك بعد ساعات من إشادة الرئيس الأمريكي نفسه للسبب ذاته.ولكن عند سؤالها عما قاله الرئيس بايدن سابقا، عندما تعهد بأن السعودية ستدفع الثمن جراء مقتل الصحفي جمال خاشجي وأنها ستبقى دولة منبوذة، وكيف يتوافق ذلك مع تقارير نية بايدن زيارة السعودية والالتقاء بولي العهد، قالت: "أولا دعني أقول أن كلماته (بايدن) لا تزال قائمة اليوم الكلمات التي قدمتها انت، ليس لدي معلومات عن الزيارة أو الإعلان عنها وعليه ليس لدي المزيد لأقدمه لكم في هذا الوقت".وأفادت تقارير عدة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشهر المقبل، في تحول ملحوظ لرئيس أمريكي أعلن ذات مرة أن المملكة "بلا قيمة اجتماعية".
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم

أثار ضجة... البيت الأبيض يؤكد أن "السعودية منبوذة وستدفع الثمن" ويشيد بـ"شجاعة قادتها"

11:21 GMT 03.06.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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أثارت تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، حول المملكة العربية السعودية تفاعلا وانتقادات واسعة، لما فيها من تضارب.
وفي مقطع فيديو متداول، ترد المتحدثة كارين جان بيير، على سؤال حول تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن ضد السعودية وصفها بـ"المنبوذة" وأنها "ستدفع الثمن"، مؤكدة أن كلام الرئيس "لا يزال قائما".
لكنها في الوقت نفسه أشادت بالمملكة وقادتها، قائلة إن العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد يستحقان الثناء على دورهما في تمديد الهدنة الذي تم الإعلان عنها في اليمن، وذلك بعد ساعات من إشادة الرئيس الأمريكي نفسه للسبب ذاته.

وقالت المتحدثة: "الهدنة لم تكن ممكنة دون انتهاج الدبلوماسية التعاونية من (أطراف) بالمنطقة. نقر بشكل خاص بقيادة الملك سلمان وولي عهد المملكة العربية السعودية في المساعدة على تعزيز الهدنة".

ولكن عند سؤالها عما قاله الرئيس بايدن سابقا، عندما تعهد بأن السعودية ستدفع الثمن جراء مقتل الصحفي جمال خاشجي وأنها ستبقى دولة منبوذة، وكيف يتوافق ذلك مع تقارير نية بايدن زيارة السعودية والالتقاء بولي العهد، قالت:
"أولا دعني أقول أن كلماته (بايدن) لا تزال قائمة اليوم الكلمات التي قدمتها انت، ليس لدي معلومات عن الزيارة أو الإعلان عنها وعليه ليس لدي المزيد لأقدمه لكم في هذا الوقت".
وأفادت تقارير عدة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشهر المقبل، في تحول ملحوظ لرئيس أمريكي أعلن ذات مرة أن المملكة "بلا قيمة اجتماعية".
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