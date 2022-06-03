أثار ضجة... البيت الأبيض يؤكد أن "السعودية منبوذة وستدفع الثمن" ويشيد بـ"شجاعة قادتها"
© AFP 2022 / MANDEL NGANالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
أثارت تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، حول المملكة العربية السعودية تفاعلا وانتقادات واسعة، لما فيها من تضارب.
وفي مقطع فيديو متداول، ترد المتحدثة كارين جان بيير، على سؤال حول تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن ضد السعودية وصفها بـ"المنبوذة" وأنها "ستدفع الثمن"، مؤكدة أن كلام الرئيس "لا يزال قائما".
لكنها في الوقت نفسه أشادت بالمملكة وقادتها، قائلة إن العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد يستحقان الثناء على دورهما في تمديد الهدنة الذي تم الإعلان عنها في اليمن، وذلك بعد ساعات من إشادة الرئيس الأمريكي نفسه للسبب ذاته.
البيت الابيض: بايدن متمسك بكلماته بجعل السعودية منبوذة وتدفع ثمن مقتل خاشقجي. pic.twitter.com/xk8US47YFR— ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 1, 2022
وقالت المتحدثة: "الهدنة لم تكن ممكنة دون انتهاج الدبلوماسية التعاونية من (أطراف) بالمنطقة. نقر بشكل خاص بقيادة الملك سلمان وولي عهد المملكة العربية السعودية في المساعدة على تعزيز الهدنة".
ولكن عند سؤالها عما قاله الرئيس بايدن سابقا، عندما تعهد بأن السعودية ستدفع الثمن جراء مقتل الصحفي جمال خاشجي وأنها ستبقى دولة منبوذة، وكيف يتوافق ذلك مع تقارير نية بايدن زيارة السعودية والالتقاء بولي العهد، قالت:
"أولا دعني أقول أن كلماته (بايدن) لا تزال قائمة اليوم الكلمات التي قدمتها انت، ليس لدي معلومات عن الزيارة أو الإعلان عنها وعليه ليس لدي المزيد لأقدمه لكم في هذا الوقت".
متحدثة البيت الأبيض رداً على سؤال صحفي يرى أن بايدن خضع للسعودية بعدما تعهد أن يجعل السعودية دولة منبوذة :— حسين الغاوي (@halgawi) June 2, 2022
نعم تعهد بايدن لا يزال قائم حتى اليوم .
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بعد ساعات ..
بايدن :
أشكر قيادة السعودية الشجاعة لجهودها في تمديد الهدنة في اليمن .
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وأفادت تقارير عدة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشهر المقبل، في تحول ملحوظ لرئيس أمريكي أعلن ذات مرة أن المملكة "بلا قيمة اجتماعية".