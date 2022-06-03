أحداث الأسبوع في صور

الجيش الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الفلسطيني ضياء حمرشة الذي قتل في مارس/ آذار خمسة أشخاص في هجوم مسلح في بني براك، المدينة اليهودية الأرثوذكسية بالقرب من تل أبيب، في قرية ياباد بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، 2 يونيو 2022.
يحتفل لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد على ملعب فرنسا في سانت دينيس بالقرب من باريس، 29 مايو 2022. فاز ريال مدريد على ليفربول 1-0.
الأمير تشارلز، يرقص مع بريدجيت تيبس خلال رقصة "شاي اليوبيل" التي استضافتها مؤسسة الأمير بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، في هايغروف بالقرب من تيتبري، جلوسيسترشاير، إنجلترا،31 مايو 2022.
وانضم إلى الأمير تشارلز جولز هولاند، روبي تورنر وباتريك جرانت في رقصة الشاي الاحتفالية.
صورة من قبل مجلس مدينة ريسيفي انهيار أرضي دمر منازل في مجتمع جارديم مونتي فيردي، حي إيبورا، في ريسيف، ولاية بيرنامبوكو، البرازيل، 28 مايو 2022. أمطار غزيرة اجتاحت ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية في البرازيل منذ ذلك الحين خلّف ما لا يقل عن 34 قتيلاً، 29 منهم على مدى الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لآخر تحديث رسمي.
صورة من قبل مجلس مدينة ريسيفي انهيار أرضي دمر منازل في مجتمع جارديم مونتي فيردي، حي إيبورا، في ريسيف، ولاية بيرنامبوكو، البرازيل، 28 مايو 2022. أمطار غزيرة اجتاحت ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية في البرازيل منذ ذلك الحين خلّف ما لا يقل عن 34 قتيلاً، 29 منهم على مدى الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لآخر تحديث رسمي.
ممثل الهوليوود الأمريكي جوني ديب، يرسبل قبلة للجماهير من أنصاره أثناء مغادرته محكمة مقاطعة فيرفاكس في فيرفاكس، فيرجينيا، في 27 مايو 2022
اختتمت المرافعات الختامية في محاكمة ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد بالتشهير، وتبدأ مداولات هيئة المحلفين.
اشتباكات بين فلسطينيين وشبان يهود في البلدة القديمة بالقدس بينما يحيي الإسرائيليون يوم القدس، وهو عيد إسرائيلي يحتفل فيه "بالاحتلال للمدينة القديمة" خلال حرب عام 1967.
يذكر أن إسرائيل تطالب بالقدس بأكملها كعاصمة لها. لكن الفلسطينيين الذين يسعون للقدس الشرقية عاصمة لدولتهم في المستقبل يرون في المسيرة استفزازاً. في العام الماضي، ساهمت "مسيرة الأعلام" في إشعال فتيل حرب استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وقطاع غزة.
يقف الجنود خلف الحواجز بينما يتجمع المتظاهرون خلال اليوم الـ50 للاحتجاجات المناهضة للحكومة للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو 28 مايو 2022.
تم رش المتظاهرين بخراطيم المياه الخاصة بالشرطة خلال مظاهرة طلابية في سانتياغو، تشيلي، 27 مايو 2021.
ويطالب المتظاهرون بتعليم مجاني وغير متحيز جنسياً بالإضافة إلى أسعار عادلة لموصلات النقل العامة، والمزيد من قسائم الطعام وإلغاء ديون الطلاب.
يعبر الحجاج نهر غوادالكيفار (Guadalquivir) في طريقهم إلى ضريح إل روسيو في حديقة دونانا الوطنية خلال موسم الحج السنوي في إل روسيو، في 1 يونيو 2022 في سانلوكار دي باراميدا، بالقرب من قادس، في جنوب إسبانيا.
الحج إلى المونتي، الذي يضم فيرجين ديل روسيو، هو الأكبر في إسبانيا حيث يلتقي مئات الآلاف من المصلين في ملابس تقليدية في مجموعة من الألوان وهم يشقون طريقهم على ظهور الخيل وعربات مزينة عبر الريف الأندلسي.
يتظاهر راقصو ملهى ليدو وموظفون آخرون ونشطاء نقابيون لمحاولة إنقاذ وظائفهم وتاريخ الكباريه المعروف بمسرح العشاء ومسرحية "بلوبيل غيرلز"، في شارع الشانزليزيه في باريس، 28 مايو 2022
وسط المشاكل المالية والأوقات المتغيرة، يتخلى مالك الشركة الجديد للمكان عن معظم موظفي ليدو وعروضه الراقصة عالية التألق - التي يعود تاريخها إلى عقود ماضية وألهمت المقلدين من لاس فيغاس إلى بيروت - لصالح الموسيقى الأكثر تواضعًا المسجلات.
يحضر الطلاب المسلمون احتفالًا خلال زيارة قام بها أعضاء من فرقة نوتينغهامشاير التابعة للمهندسين الملكيين في مدرسة داخلية إسلامية في جاكرتا، للاحتفال باليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والذي يصادف الذكرى السبعين لتوليها العرش. 30 مايو 2022
التوابيت التي عثر عليها في مخبأ يعود تاريخها إلى العصر المصري المتأخر (حوالي القرن 5 ق.م.) معروضة بعد اكتشافها من قبل بعثة برئاسة المجلس الأعلى للآثار في مصر، في مقبرة بوباستيان في مقبرة سقارة ، جنوب غرب العاصمة المصرية في 30 مايو 2022. كشفت مصر في 30 مايو، عن مخبأ يضم 150 تمثالًا برونزيًا تصور مختلف الآلهة والإلهات بما في ذلك "باستت وأنوبيس وأوزوريس وأمونمين وإيزيس ونفرتوم وحتحور"، بالإضافة إلى 250 تابوتًا في موقع سقارة الأثري جنوب القاهرة. الأحدث في سلسلة الاكتشافات في المنطقة.
التوابيت التي عثر عليها في مخبأ يعود تاريخها إلى العصر المصري المتأخر (حوالي القرن 5 ق.م.) معروضة بعد اكتشافها من قبل بعثة برئاسة المجلس الأعلى للآثار في مصر، في مقبرة بوباستيان في مقبرة سقارة ، جنوب غرب العاصمة المصرية في 30 مايو 2022. كشفت مصر في 30 مايو، عن مخبأ يضم 150 تمثالًا برونزيًا تصور مختلف الآلهة والإلهات بما في ذلك "باستت وأنوبيس وأوزوريس وأمونمين وإيزيس ونفرتوم وحتحور"، بالإضافة إلى 250 تابوتًا في موقع سقارة الأثري جنوب القاهرة. الأحدث في سلسلة الاكتشافات في المنطقة.
يحمل الأرجنتيني، دانيال لاغوس، الأغراض القابلة لإعادة التدوير التي جمعها من مكب نفايات البلدية في سانتا روزا، مقاطعة لا بامبا، الأرجنتين، 27 مايو 2022.
يقول لاغوس: "أجني القليل من المال بهذا العمل، لكن ليس لدي وظيفة ولدي ابنتان وقال الشاب البالغ من العمر 39 عاما: "من الصعب أن تعيش هكذا".
أعضاء فريق إنقاذ ينفذون عملية في موقع تحطم طائرة من طراز Twin Otter، تديرها حاملة الطائرات النيبالية Tara Air، على سفح جبل في موستانغ، بعد يوم من تحطمها. 30 مايو 2022
انتشل رجال الانقاذ النيباليون يوم 30 مايو 16 جثة من حطام طائرة ركاب متناثرة عبر سفح جبل تحطمت في جبال الهيمالايا وعلى متنها 22 شخصا.
الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق الطلاب من كلية الطب والعلوم خلال مظاهرة مناهضة للحكومة تطالب باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو في 29 مايو 2022.