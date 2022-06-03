أحداث الأسبوع في صور

© AFP 2022 / Jorge Guerrero يعبر الحجاج نهر غوادالكيفار (Guadalquivir) في طريقهم إلى ضريح إل روسيو في حديقة دونانا الوطنية خلال موسم الحج السنوي في إل روسيو، في 1 يونيو 2022 في سانلوكار دي باراميدا، بالقرب من قادس، في جنوب إسبانيا. الحج إلى المونتي، الذي يضم فيرجين ديل روسيو، هو الأكبر في إسبانيا حيث يلتقي مئات الآلاف من المصلين في ملابس تقليدية في مجموعة من الألوان وهم يشقون طريقهم على ظهور الخيل وعربات مزينة عبر الريف الأندلسي.