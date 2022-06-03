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https://arabic.sputniknews.com/20220603/أحداث-الأسبوع-في-صور-1063019448.html
أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T11:54+0000
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صور
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фото, صور, وسائط متعددة

أحداث الأسبوع في صور

11:54 GMT 03.06.2022
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AFP 2022 / Christophe Simon وصلت الممثلة الفلبينية هارت إيفانجليستا لعرض فيلم "الأم والابن (Un Petit Frere)" خلال الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي في مدينة كان، جنوب فرنسا، 27 مايو 2022.
وصلت الممثلة الفلبينية هارت إيفانجليستا لعرض فيلم الأم والابن (Un Petit Frere) خلال الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي في مدينة كان، جنوب فرنسا، 27 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Christophe Simon
وصلت الممثلة الفلبينية هارت إيفانجليستا لعرض فيلم "الأم والابن (Un Petit Frere)" خلال الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي في مدينة كان، جنوب فرنسا، 27 مايو 2022.
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyenالجيش الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الفلسطيني ضياء حمرشة الذي قتل في مارس/ آذار خمسة أشخاص في هجوم مسلح في بني براك، المدينة اليهودية الأرثوذكسية بالقرب من تل أبيب، في قرية ياباد بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، 2 يونيو 2022.
الجيش الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الفلسطيني ضياء حمرشة الذي قتل في مارس/ آذار خمسة أشخاص في هجوم مسلح في بني براك، المدينة اليهودية الأرثوذكسية بالقرب من تل أبيب، في قرية ياباد بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، 2 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyen
الجيش الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الفلسطيني ضياء حمرشة الذي قتل في مارس/ آذار خمسة أشخاص في هجوم مسلح في بني براك، المدينة اليهودية الأرثوذكسية بالقرب من تل أبيب، في قرية ياباد بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، 2 يونيو 2022.
© AP Photo / Manu Fernandezيحتفل لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد على ملعب فرنسا في سانت دينيس بالقرب من باريس، 29 مايو 2022. فاز ريال مدريد على ليفربول 1-0.
يحتفل لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد على ملعب فرنسا في سانت دينيس بالقرب من باريس، 29 مايو 2022. فاز ريال مدريد على ليفربول 1-0. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Manu Fernandez
يحتفل لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد على ملعب فرنسا في سانت دينيس بالقرب من باريس، 29 مايو 2022. فاز ريال مدريد على ليفربول 1-0.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الذهاب إلى بنك الصورموظف في خدمة البحث والإنقاذ بوزارة حالات الطوارئ الروسية يقوم بتحميل سيارة متضررة على شباك الجر برافعة في أحد شوارع ماريوبول، 29 مايو 2022
موظف في خدمة البحث والإنقاذ بوزارة حالات الطوارئ الروسية يقوم بتحميل سيارة متضررة على شباك الجر برافعة في أحد شوارع ماريوبول، 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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الذهاب إلى بنك الصور
موظف في خدمة البحث والإنقاذ بوزارة حالات الطوارئ الروسية يقوم بتحميل سيارة متضررة على شباك الجر برافعة في أحد شوارع ماريوبول، 29 مايو 2022
© AP Photo / Ben Birchallالأمير تشارلز، يرقص مع بريدجيت تيبس خلال رقصة "شاي اليوبيل" التي استضافتها مؤسسة الأمير بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، في هايغروف بالقرب من تيتبري، جلوسيسترشاير، إنجلترا،31 مايو 2022. وانضم إلى الأمير تشارلز جولز هولاند، روبي تورنر وباتريك جرانت في رقصة الشاي الاحتفالية.
الأمير تشارلز، يرقص مع بريدجيت تيبس خلال رقصة شاي اليوبيل التي استضافتها مؤسسة الأمير بمناسبة اليوبيل البلاتيني، في هايغروف بالقرب من تيتبري، جلوسيسترشاير، إنجلترا،31 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ben Birchall
الأمير تشارلز، يرقص مع بريدجيت تيبس خلال رقصة "شاي اليوبيل" التي استضافتها مؤسسة الأمير بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، في هايغروف بالقرب من تيتبري، جلوسيسترشاير، إنجلترا،31 مايو 2022. وانضم إلى الأمير تشارلز جولز هولاند، روبي تورنر وباتريك جرانت في رقصة الشاي الاحتفالية.
© AFP 2022 / Diego Nigro

صورة من قبل مجلس مدينة ريسيفي انهيار أرضي دمر منازل في مجتمع جارديم مونتي فيردي، حي إيبورا، في ريسيف، ولاية بيرنامبوكو، البرازيل، 28 مايو 2022. أمطار غزيرة اجتاحت ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية في البرازيل منذ ذلك الحين خلّف ما لا يقل عن 34 قتيلاً، 29 منهم على مدى الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لآخر تحديث رسمي.

صورة من قبل مجلس مدينة ريسيفي انهيار أرضي دمر منازل في مجتمع جارديم مونتي فيردي، حي إيبورا، في ريسيف، ولاية بيرنامبوكو، البرازيل، 28 مايو 2022. أمطار غزيرة اجتاحت ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية في البرازيل منذ ذلك الحين خلّف ما لا يقل عن 34 قتيلاً، 29 منهم على مدى الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لآخر تحديث رسمي. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Diego Nigro

صورة من قبل مجلس مدينة ريسيفي انهيار أرضي دمر منازل في مجتمع جارديم مونتي فيردي، حي إيبورا، في ريسيف، ولاية بيرنامبوكو، البرازيل، 28 مايو 2022. أمطار غزيرة اجتاحت ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية في البرازيل منذ ذلك الحين خلّف ما لا يقل عن 34 قتيلاً، 29 منهم على مدى الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لآخر تحديث رسمي.

© AFP 2022 / Drew Angerer/Getty Images ممثل الهوليوود الأمريكي جوني ديب، يرسبل قبلة للجماهير من أنصاره أثناء مغادرته محكمة مقاطعة فيرفاكس في فيرفاكس، فيرجينيا، في 27 مايو 2022 اختتمت المرافعات الختامية في محاكمة ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد بالتشهير، وتبدأ مداولات هيئة المحلفين.
ممثل الهوليوود الأمريكي جوني ديب، يرسبل قبلة للجماهير من أنصاره أثناء مغادرته محكمة مقاطعة فيرفاكس في فيرفاكس، فيرجينيا، في 27 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Drew Angerer/Getty Images
ممثل الهوليوود الأمريكي جوني ديب، يرسبل قبلة للجماهير من أنصاره أثناء مغادرته محكمة مقاطعة فيرفاكس في فيرفاكس، فيرجينيا، في 27 مايو 2022 اختتمت المرافعات الختامية في محاكمة ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد بالتشهير، وتبدأ مداولات هيئة المحلفين.
© AFP 2022 / Hussein Falen يُظهر هذا المنظر الجوي صبيان يقفزون ويسبحون بجوار حطام قديم في مجرى شط العرب المائي، الذي تشكل عند التقاء نهري دجلة والفرات، في مدينة البصرة جنوب العراق، 30 مايو 2022
يُظهر هذا المنظر الجوي صبيان يقفزون ويسبحون بجوار حطام قديم في مجرى شط العرب المائي، الذي تشكل عند التقاء نهري دجلة والفرات، في مدينة البصرة جنوب العراق، 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Hussein Falen
يُظهر هذا المنظر الجوي صبيان يقفزون ويسبحون بجوار حطام قديم في مجرى شط العرب المائي، الذي تشكل عند التقاء نهري دجلة والفرات، في مدينة البصرة جنوب العراق، 30 مايو 2022
© AP Photo / Ariel Schalitاشتباكات بين فلسطينيين وشبان يهود في البلدة القديمة بالقدس بينما يحيي الإسرائيليون يوم القدس، وهو عيد إسرائيلي يحتفل فيه "بالاحتلال للمدينة القديمة" خلال حرب عام 1967. يذكر أن إسرائيل تطالب بالقدس بأكملها كعاصمة لها. لكن الفلسطينيين الذين يسعون للقدس الشرقية عاصمة لدولتهم في المستقبل يرون في المسيرة استفزازاً. في العام الماضي، ساهمت "مسيرة الأعلام" في إشعال فتيل حرب استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وقطاع غزة.
اشتباكات بين فلسطينيين وشبان يهود في البلدة القديمة بالقدس بينما يحيي الإسرائيليون يوم القدس، وهو عيد إسرائيلي يحتفل فيه بالاحتلال للمدينة القديمة خلال حرب عام 1967. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ariel Schalit
اشتباكات بين فلسطينيين وشبان يهود في البلدة القديمة بالقدس بينما يحيي الإسرائيليون يوم القدس، وهو عيد إسرائيلي يحتفل فيه "بالاحتلال للمدينة القديمة" خلال حرب عام 1967. يذكر أن إسرائيل تطالب بالقدس بأكملها كعاصمة لها. لكن الفلسطينيين الذين يسعون للقدس الشرقية عاصمة لدولتهم في المستقبل يرون في المسيرة استفزازاً. في العام الماضي، ساهمت "مسيرة الأعلام" في إشعال فتيل حرب استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وقطاع غزة.
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraيقف الجنود خلف الحواجز بينما يتجمع المتظاهرون خلال اليوم الـ50 للاحتجاجات المناهضة للحكومة للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو 28 مايو 2022.
يقف الجنود خلف الحواجز بينما يتجمع المتظاهرون خلال اليوم الـ50 للاحتجاجات المناهضة للحكومة للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو 28 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
يقف الجنود خلف الحواجز بينما يتجمع المتظاهرون خلال اليوم الـ50 للاحتجاجات المناهضة للحكومة للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو 28 مايو 2022.
© AP Photo / Esteban Felixتم رش المتظاهرين بخراطيم المياه الخاصة بالشرطة خلال مظاهرة طلابية في سانتياغو، تشيلي، 27 مايو 2021. ويطالب المتظاهرون بتعليم مجاني وغير متحيز جنسياً بالإضافة إلى أسعار عادلة لموصلات النقل العامة، والمزيد من قسائم الطعام وإلغاء ديون الطلاب.
تم رش المتظاهرين بخراطيم المياه الخاصة بالشرطة خلال مظاهرة طلابية في سانتياغو، تشيلي، 27 مايو 2021. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Esteban Felix
تم رش المتظاهرين بخراطيم المياه الخاصة بالشرطة خلال مظاهرة طلابية في سانتياغو، تشيلي، 27 مايو 2021. ويطالب المتظاهرون بتعليم مجاني وغير متحيز جنسياً بالإضافة إلى أسعار عادلة لموصلات النقل العامة، والمزيد من قسائم الطعام وإلغاء ديون الطلاب.
© AFP 2022 / Jorge Guerreroيعبر الحجاج نهر غوادالكيفار (Guadalquivir) في طريقهم إلى ضريح إل روسيو في حديقة دونانا الوطنية خلال موسم الحج السنوي في إل روسيو، في 1 يونيو 2022 في سانلوكار دي باراميدا، بالقرب من قادس، في جنوب إسبانيا. الحج إلى المونتي، الذي يضم فيرجين ديل روسيو، هو الأكبر في إسبانيا حيث يلتقي مئات الآلاف من المصلين في ملابس تقليدية في مجموعة من الألوان وهم يشقون طريقهم على ظهور الخيل وعربات مزينة عبر الريف الأندلسي.
يعبر الحجاج نهر غوادالكيفار (Guadalquivir) في طريقهم إلى ضريح إل روسيو في حديقة دونانا الوطنية خلال موسم الحج السنوي في إل روسيو، في 1 يونيو 2022 في سانلوكار دي باراميدا، بالقرب من قادس، في جنوب إسبانيا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jorge Guerrero
يعبر الحجاج نهر غوادالكيفار (Guadalquivir) في طريقهم إلى ضريح إل روسيو في حديقة دونانا الوطنية خلال موسم الحج السنوي في إل روسيو، في 1 يونيو 2022 في سانلوكار دي باراميدا، بالقرب من قادس، في جنوب إسبانيا. الحج إلى المونتي، الذي يضم فيرجين ديل روسيو، هو الأكبر في إسبانيا حيث يلتقي مئات الآلاف من المصلين في ملابس تقليدية في مجموعة من الألوان وهم يشقون طريقهم على ظهور الخيل وعربات مزينة عبر الريف الأندلسي.
© AP Photo / Michael Probstيمر قطار أنفاق بأشجار في حديقة في فرانكفورت، ألمانيا، 31 مايو 2022. اعتبارًا من يوم 1 يونيو، يمكن للأشخاص في ألمانيا استخدام تذكرة بسعر 9 يورو لوسائل النقل العام وهي صالحة لمدة شهر كامل.
يمر قطار أنفاق بأشجار في حديقة في فرانكفورت، ألمانيا، 31 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst
يمر قطار أنفاق بأشجار في حديقة في فرانكفورت، ألمانيا، 31 مايو 2022. اعتبارًا من يوم 1 يونيو، يمكن للأشخاص في ألمانيا استخدام تذكرة بسعر 9 يورو لوسائل النقل العام وهي صالحة لمدة شهر كامل.
© AFP 2022 / Hector Retamalضابط يلتقط صورة لضابط آخر أثناء السيطرة على حركة المرور في منطقة جينغان في شنغهاي في 1 يونيو 2022، بعد انتهاء الإغلاق الذي أبقى المدينة شهرين مع قيود شديدة.
مدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 1 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Hector Retamal
ضابط يلتقط صورة لضابط آخر أثناء السيطرة على حركة المرور في منطقة جينغان في شنغهاي في 1 يونيو 2022، بعد انتهاء الإغلاق الذي أبقى المدينة شهرين مع قيود شديدة.
© AFP 2022 / Karim Sahibالكورية هيونسوك كيو، 38عاماً، تقدم الحلوى للكلب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
الكورية هيونسوك كيو، 38عاماً، تقدم الحلوى للكلب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
15/27
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكورية هيونسوك كيو، 38عاماً، تقدم الحلوى للكلب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصوررجل يجلس في شارع في ماريوبول، 29 مايو 2022
رجل يجلس في شارع في ماريوبول، 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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رجل يجلس في شارع في ماريوبول، 29 مايو 2022
© AFP 2022 / Philip Fongيتجمع الناس في منصة مراقبة شيبوا سكاي، وهي منطقة سياحية في طوكيو في 30 مايو 2022، حيث أعلنت اليابان في وقت سابق عن إعادة فتح الحدود أمام السياح في الجولات المصحوبة بمرشدين، بدءًا من 10 يونيو.
يتجمع الناس في منصة مراقبة شيبوا سكاي، وهي منطقة سياحية في طوكيو في 30 مايو 2022، حيث أعلنت اليابان في وقت سابق عن إعادة فتح الحدود أمام السياح في الجولات المصحوبة بمرشدين، بدءًا من 10 يونيو. - سبوتنيك عربي
17/27
© AFP 2022 / Philip Fong
يتجمع الناس في منصة مراقبة شيبوا سكاي، وهي منطقة سياحية في طوكيو في 30 مايو 2022، حيث أعلنت اليابان في وقت سابق عن إعادة فتح الحدود أمام السياح في الجولات المصحوبة بمرشدين، بدءًا من 10 يونيو.
© AP Photo / Thomas Padillaيتظاهر راقصو ملهى ليدو وموظفون آخرون ونشطاء نقابيون لمحاولة إنقاذ وظائفهم وتاريخ الكباريه المعروف بمسرح العشاء ومسرحية "بلوبيل غيرلز"، في شارع الشانزليزيه في باريس، 28 مايو 2022 وسط المشاكل المالية والأوقات المتغيرة، يتخلى مالك الشركة الجديد للمكان عن معظم موظفي ليدو وعروضه الراقصة عالية التألق - التي يعود تاريخها إلى عقود ماضية وألهمت المقلدين من لاس فيغاس إلى بيروت - لصالح الموسيقى الأكثر تواضعًا المسجلات.
يتظاهر راقصو ملهى ليدو وموظفون آخرون ونشطاء نقابيون لمحاولة إنقاذ وظائفهم وتاريخ الكباريه المعروف بمسرح العشاء ومسرحية بلوبيل غيرلز، في شارع الشانزليزيه في باريس، 28 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
18/27
© AP Photo / Thomas Padilla
يتظاهر راقصو ملهى ليدو وموظفون آخرون ونشطاء نقابيون لمحاولة إنقاذ وظائفهم وتاريخ الكباريه المعروف بمسرح العشاء ومسرحية "بلوبيل غيرلز"، في شارع الشانزليزيه في باريس، 28 مايو 2022 وسط المشاكل المالية والأوقات المتغيرة، يتخلى مالك الشركة الجديد للمكان عن معظم موظفي ليدو وعروضه الراقصة عالية التألق - التي يعود تاريخها إلى عقود ماضية وألهمت المقلدين من لاس فيغاس إلى بيروت - لصالح الموسيقى الأكثر تواضعًا المسجلات.
© AP Photo / Jae C. Hongيزور الناس نصبًا تذكاريًا أقيم في ساحة البلدة لتكريم الضحايا الذين قتلوا في إطلاق النار على مدرسة ابتدائية في وقت سابق من الأسبوع في أوفالدي، تكساس، 28 مايو 2022.
يزور الناس نصبًا تذكاريًا أقيم في ساحة البلدة لتكريم الضحايا الذين قتلوا في إطلاق النار على مدرسة ابتدائية في وقت سابق من الأسبوع في أوفالدي، تكساس، 28 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jae C. Hong
يزور الناس نصبًا تذكاريًا أقيم في ساحة البلدة لتكريم الضحايا الذين قتلوا في إطلاق النار على مدرسة ابتدائية في وقت سابق من الأسبوع في أوفالدي، تكساس، 28 مايو 2022.
© AFP 2022 / Adek Berryيحضر الطلاب المسلمون احتفالًا خلال زيارة قام بها أعضاء من فرقة نوتينغهامشاير التابعة للمهندسين الملكيين في مدرسة داخلية إسلامية في جاكرتا، للاحتفال باليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والذي يصادف الذكرى السبعين لتوليها العرش. 30 مايو 2022
يحضر الطلاب المسلمون احتفالًا خلال زيارة قام بها أعضاء من فرقة نوتينغهامشاير التابعة للمهندسين الملكيين في مدرسة داخلية إسلامية في جاكرتا، للاحتفال باليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والذي يصادف الذكرى السبعين لتوليها العرش. 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Adek Berry
يحضر الطلاب المسلمون احتفالًا خلال زيارة قام بها أعضاء من فرقة نوتينغهامشاير التابعة للمهندسين الملكيين في مدرسة داخلية إسلامية في جاكرتا، للاحتفال باليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والذي يصادف الذكرى السبعين لتوليها العرش. 30 مايو 2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki

التوابيت التي عثر عليها في مخبأ يعود تاريخها إلى العصر المصري المتأخر (حوالي القرن 5 ق.م.) معروضة بعد اكتشافها من قبل بعثة برئاسة المجلس الأعلى للآثار في مصر، في مقبرة بوباستيان في مقبرة سقارة ، جنوب غرب العاصمة المصرية في 30 مايو 2022. كشفت مصر في 30 مايو، عن مخبأ يضم 150 تمثالًا برونزيًا تصور مختلف الآلهة والإلهات بما في ذلك "باستت وأنوبيس وأوزوريس وأمونمين وإيزيس ونفرتوم وحتحور"، بالإضافة إلى 250 تابوتًا في موقع سقارة الأثري جنوب القاهرة. الأحدث في سلسلة الاكتشافات في المنطقة.

التوابيت التي عثر عليها في مخبأ يعود تاريخها إلى العصر المصري المتأخر (حوالي القرن 5 ق.م.) معروضة بعد اكتشافها من قبل بعثة برئاسة المجلس الأعلى للآثار في مصر، في مقبرة بوباستيان في مقبرة سقارة ، جنوب غرب العاصمة المصرية في 30 مايو 2022. كشفت مصر في 30 مايو، عن مخبأ يضم 150 تمثالًا برونزيًا تصور مختلف الآلهة والإلهات بما في ذلك &quot;باستت وأنوبيس وأوزوريس وأمونمين وإيزيس ونفرتوم وحتحور&quot;، بالإضافة إلى 250 تابوتًا في موقع سقارة الأثري جنوب القاهرة. الأحدث في سلسلة الاكتشافات في المنطقة. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Khaled Desouki

التوابيت التي عثر عليها في مخبأ يعود تاريخها إلى العصر المصري المتأخر (حوالي القرن 5 ق.م.) معروضة بعد اكتشافها من قبل بعثة برئاسة المجلس الأعلى للآثار في مصر، في مقبرة بوباستيان في مقبرة سقارة ، جنوب غرب العاصمة المصرية في 30 مايو 2022. كشفت مصر في 30 مايو، عن مخبأ يضم 150 تمثالًا برونزيًا تصور مختلف الآلهة والإلهات بما في ذلك "باستت وأنوبيس وأوزوريس وأمونمين وإيزيس ونفرتوم وحتحور"، بالإضافة إلى 250 تابوتًا في موقع سقارة الأثري جنوب القاهرة. الأحدث في سلسلة الاكتشافات في المنطقة.

© AP Photo / Rodrigo Abdيحمل الأرجنتيني، دانيال لاغوس، الأغراض القابلة لإعادة التدوير التي جمعها من مكب نفايات البلدية في سانتا روزا، مقاطعة لا بامبا، الأرجنتين، 27 مايو 2022. يقول لاغوس: "أجني القليل من المال بهذا العمل، لكن ليس لدي وظيفة ولدي ابنتان وقال الشاب البالغ من العمر 39 عاما: "من الصعب أن تعيش هكذا".
يحمل الأرجنتيني، دانيال لاغوس، الأغراض القابلة لإعادة التدوير التي جمعها من مكب نفايات البلدية في سانتا روزا، مقاطعة لا بامبا، الأرجنتين، 27 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd
يحمل الأرجنتيني، دانيال لاغوس، الأغراض القابلة لإعادة التدوير التي جمعها من مكب نفايات البلدية في سانتا روزا، مقاطعة لا بامبا، الأرجنتين، 27 مايو 2022. يقول لاغوس: "أجني القليل من المال بهذا العمل، لكن ليس لدي وظيفة ولدي ابنتان وقال الشاب البالغ من العمر 39 عاما: "من الصعب أن تعيش هكذا".
© AP Photo / Robert F. Bukatyيتوسل صغار الطيور الزرقاء للحصول على المزيد من الطعام بعد تلقيها دودة من والدها الذكر، في فريبورت، ولاية مين الأمريكية، 28 مايو 2022.
يتوسل صغار الطيور الزرقاء للحصول على المزيد من الطعام بعد تلقيها دودة من والدها الذكر، في فريبورت، ولاية مين الأمريكية، 28 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Robert F. Bukaty
يتوسل صغار الطيور الزرقاء للحصول على المزيد من الطعام بعد تلقيها دودة من والدها الذكر، في فريبورت، ولاية مين الأمريكية، 28 مايو 2022.
© AFP 2022 / Nepal Police/Man Bahadur Basyalأعضاء فريق إنقاذ ينفذون عملية في موقع تحطم طائرة من طراز Twin Otter، تديرها حاملة الطائرات النيبالية Tara Air، على سفح جبل في موستانغ، بعد يوم من تحطمها. 30 مايو 2022 انتشل رجال الانقاذ النيباليون يوم 30 مايو 16 جثة من حطام طائرة ركاب متناثرة عبر سفح جبل تحطمت في جبال الهيمالايا وعلى متنها 22 شخصا.
أعضاء فريق إنقاذ ينفذون عملية في موقع تحطم طائرة من طراز Twin Otter، تديرها حاملة الطائرات النيبالية Tara Air، على سفح جبل في موستانغ، بعد يوم من تحطمها. 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Nepal Police/Man Bahadur Basyal
أعضاء فريق إنقاذ ينفذون عملية في موقع تحطم طائرة من طراز Twin Otter، تديرها حاملة الطائرات النيبالية Tara Air، على سفح جبل في موستانغ، بعد يوم من تحطمها. 30 مايو 2022 انتشل رجال الانقاذ النيباليون يوم 30 مايو 16 جثة من حطام طائرة ركاب متناثرة عبر سفح جبل تحطمت في جبال الهيمالايا وعلى متنها 22 شخصا.
© AP Photo / Channi Anandبائع فواكه هندي يغطي نفسه بغطاء بلاستيكي أثناء هطول الأمطار في جامو، الهند، 30 مايو 2022.
بائع فواكه هندي يغطي نفسه بغطاء بلاستيكي أثناء هطول الأمطار في جامو، الهند، 30 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Channi Anand
بائع فواكه هندي يغطي نفسه بغطاء بلاستيكي أثناء هطول الأمطار في جامو، الهند، 30 مايو 2022.
© AFP 2022 / Karenni Nationalities Defense Forceعناصر قوات الدفاع الوطنية في ميانمار يشاركون في دورة تدريبية لعضوات القوات الخاصة والكتائب النسائية في معسكر قاعدتهن في الغابة بالقرب من ديموسو في ولاية كاياه شرق ميانمار. 25 مايو 2022
عناصر قوات الدفاع الوطنية في ميانمار يشاركون في دورة تدريبية لعضوات القوات الخاصة والكتائب النسائية في معسكر قاعدتهن في الغابة بالقرب من ديموسو في ولاية كاياه شرق ميانمار. 25 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Karenni Nationalities Defense Force
عناصر قوات الدفاع الوطنية في ميانمار يشاركون في دورة تدريبية لعضوات القوات الخاصة والكتائب النسائية في معسكر قاعدتهن في الغابة بالقرب من ديموسو في ولاية كاياه شرق ميانمار. 25 مايو 2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraالشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق الطلاب من كلية الطب والعلوم خلال مظاهرة مناهضة للحكومة تطالب باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو في 29 مايو 2022.
الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق الطلاب من كلية الطب والعلوم خلال مظاهرة مناهضة للحكومة تطالب باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو في 29 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق الطلاب من كلية الطب والعلوم خلال مظاهرة مناهضة للحكومة تطالب باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو في 29 مايو 2022.
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Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:23 GMT
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