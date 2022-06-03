https://arabic.sputniknews.com/20220603/أردوغان-مخاوف-تركيا-بشأن-عضوية-السويد-وفنلندا-في-حلف-الناتو-تستند-إلى-أسس-عادلة-وقانونية-1063048464.html

أردوغان: مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو تستند إلى أسس عادلة وقانونية

أردوغان: مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو تستند إلى أسس عادلة وقانونية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T16:46+0000

2022-06-03T16:46+0000

2022-06-03T16:46+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

الناتو

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أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة التركية في هذا الشأن: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ. وتم خلال المحادثة بحث طلب كل من السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف. وأعلن الرئيس أردوغان أن مخاوف تركيا بشأن طلب السويد وفنلندا تستند إلى أسس عادلة وقانونية". وشدد الرئيس أردوغان على أنه يجب على البلدين إظهار موقفهما بوضوح وأن تتوقفا عن دعم الإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة على تركيا ومستعدان لإظهار التضامن مع الحلفاء. كما لفت الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ الانتباه إلى الحاجة إلى تلبية توقعات تركيا كحليف مهم في الناتو".وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد حدد في وقت سابق شروطه للسويد وفنلندا لكسب دعم أنقرة لعضويتهما في "الناتو"، قائلاً: إنه يجب عليهما التخلي عن الدعم المالي والسياسي للجماعات "الإرهابية" التي تهدد الأمن القومي لتركيا، وهي حزب العمال الكردستاني.وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك حاجة إلى تعهد مكتوب من فنلندا والسويد بالتوقف عن دعم الحركة الكردية.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/أردوغان-لا-يمكننا-الموافقة-على-ضم-دول-داعمة-للإرهاب-إلى-الناتو-طالما-أنني-رئيس-لتركيا-1062846922.html

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العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الناتو