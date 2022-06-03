https://arabic.sputniknews.com/20220603/أردوغان-مخاوف-تركيا-بشأن-عضوية-السويد-وفنلندا-في-حلف-الناتو-تستند-إلى-أسس-عادلة-وقانونية-1063048464.html
أردوغان: مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو تستند إلى أسس عادلة وقانونية
أردوغان: مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو تستند إلى أسس عادلة وقانونية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T16:46+0000
2022-06-03T16:46+0000
2022-06-03T16:46+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288559_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_94e83dc975db9761cea6afe6f5fbb620.jpg
أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة التركية في هذا الشأن: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ. وتم خلال المحادثة بحث طلب كل من السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف. وأعلن الرئيس أردوغان أن مخاوف تركيا بشأن طلب السويد وفنلندا تستند إلى أسس عادلة وقانونية". وشدد الرئيس أردوغان على أنه يجب على البلدين إظهار موقفهما بوضوح وأن تتوقفا عن دعم الإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة على تركيا ومستعدان لإظهار التضامن مع الحلفاء. كما لفت الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ الانتباه إلى الحاجة إلى تلبية توقعات تركيا كحليف مهم في الناتو".وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد حدد في وقت سابق شروطه للسويد وفنلندا لكسب دعم أنقرة لعضويتهما في "الناتو"، قائلاً: إنه يجب عليهما التخلي عن الدعم المالي والسياسي للجماعات "الإرهابية" التي تهدد الأمن القومي لتركيا، وهي حزب العمال الكردستاني.وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك حاجة إلى تعهد مكتوب من فنلندا والسويد بالتوقف عن دعم الحركة الكردية.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/أردوغان-لا-يمكننا-الموافقة-على-ضم-دول-داعمة-للإرهاب-إلى-الناتو-طالما-أنني-رئيس-لتركيا-1062846922.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288559_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_543e291ac09e39b6df2da44e39200d18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الناتو
أردوغان: مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو تستند إلى أسس عادلة وقانونية
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تستند إلى أسس عادلة وقانونية.
أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة التركية في هذا الشأن: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ. وتم خلال المحادثة بحث طلب كل من السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف. وأعلن الرئيس أردوغان أن مخاوف تركيا بشأن طلب السويد وفنلندا تستند إلى أسس عادلة وقانونية".
وشدد الرئيس أردوغان على أنه يجب على البلدين إظهار موقفهما بوضوح وأن تتوقفا عن دعم الإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة على تركيا ومستعدان لإظهار التضامن مع الحلفاء. كما لفت الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ الانتباه إلى الحاجة إلى تلبية توقعات تركيا كحليف مهم في الناتو".
وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو
إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.
وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد حدد في وقت سابق شروطه للسويد وفنلندا لكسب دعم أنقرة لعضويتهما في "الناتو"، قائلاً: إنه يجب عليهما التخلي عن الدعم المالي والسياسي
للجماعات "الإرهابية" التي تهدد الأمن القومي لتركيا، وهي حزب العمال الكردستاني.
وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك حاجة إلى تعهد مكتوب من فنلندا والسويد بالتوقف عن دعم الحركة الكردية.