https://arabic.sputniknews.com/20220603/أسعار-النفط-تنخفض-على-خلفية-اجتماع-أوبك-1063025846.html
أسعار النفط تنخفض على خلفية اجتماع "أوبك+"
أسعار النفط تنخفض على خلفية اجتماع "أوبك+"
تراجعت أسعار النفط العالمية بعد ظهر يوم الجمعة بحوالي 1%، حيث تستمر الأسواق في تقييم نتائج اجتماع "أوبك+". 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T10:27+0000
2022-06-03T10:27+0000
2022-06-03T10:27+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102588/49/1025884990_0:223:2851:1826_1920x0_80_0_0_b3680385b57d6cbf9edae46a1543bae1.jpg
اعتبارا من 12:46 بتوقيت موسكو (09:46 بتوقيت غرينيتش)، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس بنسبة 0.7%، إلى 116.8 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو بنسبة 0.8%، إلى 115.94 دولار.وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن تحالف أوبك+ رأي ضرورة في زيادة إنتاج النفط في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميا لتلبية الطلب المتزايد.وقال نوفاك لقناة "روسيا 24": "سيتم تحويل الزيادة التي كانت مقررة لشهر أيلول/سبتمبر بحصص متساوية لشهري تموز/يوليو وآب/أغسطس من العام الجاري. أي أن الزيادة الإجمالية في تموز/يوليو ستكون 648 ألف برميل يوميا، وكان من المخطط في السابق أن تكون 432 برميلا يوميا".ووفقا لنوفاك، فإنه تم اتخاذ القرار "لتلبية الطلب المتزايد".وأضاف نوفاك: "بالطبع هذا هو القرار الصائب الذي سيوازن السوق ويضمن التوازن بين العرض والطلب".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/البيت-الأبيض-يرحب-بقرار-أوبك-بشأن-زيادة-الإنتاج-1063015747.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102588/49/1025884990_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_b104767a78ece1d1744b13d4973299f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
أسعار النفط تنخفض على خلفية اجتماع "أوبك+"
تابعنا عبر
تراجعت أسعار النفط العالمية بعد ظهر يوم الجمعة بحوالي 1%، حيث تستمر الأسواق في تقييم نتائج اجتماع "أوبك+".
اعتبارا من 12:46 بتوقيت موسكو (09:46 بتوقيت غرينيتش)، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس بنسبة 0.7%، إلى 116.8 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو بنسبة 0.8%، إلى 115.94 دولار.
وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن تحالف أوبك+ رأي ضرورة في زيادة إنتاج النفط في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميا لتلبية الطلب المتزايد.
وقال نوفاك لقناة "روسيا 24": "سيتم تحويل الزيادة التي كانت مقررة لشهر أيلول/سبتمبر بحصص متساوية لشهري تموز/يوليو وآب/أغسطس من العام الجاري. أي أن الزيادة الإجمالية في تموز/يوليو ستكون 648 ألف برميل يوميا، وكان من المخطط في السابق أن تكون 432 برميلا يوميا".
ووفقا لنوفاك، فإنه تم اتخاذ القرار "لتلبية الطلب المتزايد".
وأضاف نوفاك: "بالطبع هذا هو القرار الصائب الذي سيوازن السوق ويضمن التوازن بين العرض والطلب".