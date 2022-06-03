https://arabic.sputniknews.com/20220603/أكثر-من-750-شكوى-من-مكابح-سيارات-تسلا-في-الولايات-المتحدة-1063044344.html

أكثر من 750 شكوى من مكابح سيارات تسلا في الولايات المتحدة

أكثر من 750 شكوى من مكابح سيارات تسلا في الولايات المتحدة

تلقت هيئات السلامة في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 750 شكوى بشأن مكابح سيارات تسلا التي تعمل بأنظمة القيادة الذاتية الجزئية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T14:10+0000

2022-06-03T14:10+0000

2022-06-03T14:10+0000

مجتمع

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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" إن الشكاوى تطرقت إلى مشاكل في أنظمة القيادة الذاتية وأشارت إلى أنها توقفت عن العمل فجأة على الطرق دون سبب واضح.وأوضحت الإدارة الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة أنها أعدت خطابا، من 14 صفحة، موجها إلى شركة تسلا، تتحدث فيه عن جميع بلاغات المستهلكين بشأن مشاكل نظام المكابح، بالإضافة إلى تقارير عن الحوادث والإصابات والوفيات والمطالبات بتعويضات عن الأضرار في الممتلكات.جاء ذلك بعدما بدأت إدارة السلامة التحقيق في نظام مكابح موديلات تسلا 3 وY في فبراير/ شباط الماضي بعد تلقي 354 شكوى، أما في رسالتها الأخيرة للشركة، حددت الإدارة موعدًا نهائيًا في 20 يونيو/ حزيران الجاري للرد على طلب المعلومات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الشركة يمكنها أن تطلب تمديدا.وفي مايو/ أيار أجرت أمريكا تحقيقا فيدراليا بشأن نظام "الطيار الآلي" الموجود في إحدى طرازات سيارات "تسلا" ‏الكهربائية، وذلك بعد تسببها في حادث تحطم أودى بحياة 3 أشخص.‏وتجري الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا التحقيق، وقالت إنها تبحث حالا في أكثر من 30 حادثة تتعلق بالطيار الآلي التابع لـ"تسلا"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.ووقع حادث التصادم في 12 مايو/ أيار الماضي، في شاطئ نيوبورت بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا لسجل مقاطعة أورانج.وبحسب ما ورد، فقد اصطدمت السيارة الكهربائية من طراز "إس" برصيف واصطدمت بمعدات البناء، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الثلاثة، كما أنه تم إرسال 3 عمال بناء إلى المستشفى مصابين بإصابات لا تهدد حياتهم، ورفضت الشرطة حسم ما إذا كان الطيار الآلي في "تسلا" متورط في وقوع الحادث.

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