https://arabic.sputniknews.com/20220603/أمريكا-تسليط-الضوء-على-حقائق-غير-سارة-عن-أوكرانيا-1063033222.html
أمريكا.. تسليط الضوء على حقائق غير سارة عن أوكرانيا
أمريكا.. تسليط الضوء على حقائق غير سارة عن أوكرانيا
من المستحيل أن تكون لأوكرانيا الغلبة في الصراع الدائر حاليًا في أراضيها. جاء ذلك في صحيفة "ذي هيل" الأمريكية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T11:34+0000
2022-06-03T11:34+0000
2022-06-03T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الصحيفة، في الإشارة إلى العملية العسكرية التي بدأتها روسيا لمنع القوات الأوكرانية من الاعتداء على رعاياها في جنوب شرق أوكرانيا، إن كييف (الحكومة المركزية الأوكرانية) غير قادرة على استعادة السيطرة على منطقة دونباس والمدن على شاطئ بحر آزوف، لا سيما وإن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة وتزداد ضعفا. ولا يمكن، والحالة هذه، إلا أن يتم تقسيم أوكرانيا وتجزئتها لتحقيق مصلحة موسكو التي لا تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وفقا لرؤية الصحيفة الأمريكية.وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تؤيد نظام الحكم الحالي في أوكرانيا رسميًا، وما فتئت تزوده بالأسلحة لكي يستمر في محاربة روسيا. وكانت واشنطن قد أعلنت أنها لا تقبل غير التغلب على الروس في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063032723_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_36d810597a2e7320803dc6bcca6d1fde.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
أمريكا.. تسليط الضوء على حقائق غير سارة عن أوكرانيا
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من المستحيل أن تكون لأوكرانيا الغلبة في الصراع الدائر حاليًا في أراضيها. جاء ذلك في صحيفة "ذي هيل" الأمريكية.
وقالت
الصحيفة، في الإشارة إلى العملية العسكرية التي بدأتها روسيا لمنع القوات الأوكرانية من الاعتداء على رعاياها في جنوب شرق أوكرانيا، إن كييف (الحكومة المركزية الأوكرانية) غير قادرة على استعادة السيطرة على منطقة دونباس والمدن على شاطئ بحر آزوف، لا سيما وإن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة وتزداد ضعفا. ولا يمكن، والحالة هذه، إلا أن يتم تقسيم أوكرانيا وتجزئتها لتحقيق مصلحة موسكو التي لا تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وفقا لرؤية الصحيفة الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تؤيد نظام الحكم الحالي في أوكرانيا رسميًا، وما فتئت تزوده بالأسلحة لكي يستمر في محاربة روسيا. وكانت واشنطن قد أعلنت أنها لا تقبل غير التغلب على الروس في أوكرانيا.