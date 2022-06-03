https://arabic.sputniknews.com/20220603/أمريكا-تنتقد-السعودية-لأن-الإسلام-هو-الدين-الوحيد-الذي-يمكن-ممارسته-فيها-1063042246.html
أمريكا تنتقد السعودية "لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمكن ممارسته فيها"
أمريكا تنتقد السعودية "لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمكن ممارسته فيها"
انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أوضاع الحريات الدينية في العديد من الدول منها السعودية والصين وأفغانستان. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T13:34+0000
2022-06-03T13:34+0000
2022-06-03T13:34+0000
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الحرية الدينية في العالم لعام 2021، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".واتهم وزير الخارجية الأمريكي الصين بـ"احتجاز أكثر من مليون من الإيغور والقازاق والقيرغيز وغيرهم في معسكرات اعتقال في شينجيانغ"، وقال: "تواصل الصين الإبادة الجماعية والقمع للأويغور ذات الأغلبية المسلمة والأقليات الدينية الأخرى".وعن الأوضاع في أفغانستان، ذكر بلينكن أنها "تدهورت بشكل كبير في ظل حكم طالبان، لا سيما مع قمع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في الحصول على التعليم والعمل والانخراط في المجتمع، غالبًا تحت راية الدين".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/وسط-تصريحات-متضاربة-مسؤول-يؤكد-أن-بايدن-سيلتقي-ابن-سلمان-في-حالة-واحدة--1063033574.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية
أمريكا تنتقد السعودية "لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمكن ممارسته فيها"
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انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أوضاع الحريات الدينية في العديد من الدول منها السعودية والصين وأفغانستان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الحرية الدينية في العالم لعام 2021، وفقا لشبكة "سي.إن.إن"
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وقال بلينكن يوم الخميس إن "الإسلام في المملكة العربية السعودية هو الدين الوحيد الذي يمكن ممارسته"، وانتقد المملكة لـ"تمييزها ضد أفراد الأقليات الدينية".
وأضاف: "ندرك التحركات الأخيرة المهمة لزيادة الحوار بين الأديان والتسامح الديني في المملكة ومع ذلك، فإن ممارسة أي دين آخر غير الإسلام تظل غير قانونية".
واتهم وزير الخارجية الأمريكي الصين بـ"احتجاز أكثر من مليون من الإيغور والقازاق والقيرغيز وغيرهم في معسكرات اعتقال في شينجيانغ"، وقال: "تواصل الصين الإبادة الجماعية والقمع للأويغور ذات الأغلبية المسلمة والأقليات الدينية الأخرى".
وعن الأوضاع في أفغانستان، ذكر بلينكن أنها "تدهورت بشكل كبير في ظل حكم طالبان، لا سيما مع قمع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في الحصول على التعليم والعمل والانخراط في المجتمع، غالبًا تحت راية الدين".