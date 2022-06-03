عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220603/إسبانيا-تبدي-استعدادها-لقبول-ألفي-لاجئ-أوكراني-من-مولدوفا-1063042485.html
إسبانيا تبدي استعدادها لقبول ألفي لاجئ أوكراني من مولدوفا
إسبانيا تبدي استعدادها لقبول ألفي لاجئ أوكراني من مولدوفا
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة إلى تشيسيناو، اليوم الجمعة ، إن إسبانيا مستعدة لاستضافة 2000 لاجئ أوكراني جاؤوا إلى مولدوفا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T13:42+0000
2022-06-03T13:42+0000
العالم
إسبانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104398/37/1043983789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7719e3339d459cbc09c6f097125eea65.jpg
وقال سانشيز: "نحن نقدر تقديرا عاليا الجهود الإنسانية التي تبذلها كيشيناو لدعم اللاجئين من أوكرانيا. ونحن مستعدون لمساعدة مولدوفا نفسها. لقد قمنا بالفعل بتسليم 30 طنا من الشحنات الإنسانية للاجئين، ونحن نقدم المساعدة للبلد بمبلغ 20 مليون يورو لإدارة أزمة اللاجئين، ونحن مستعدون أيضًا لاستضافة 2000 لاجئ أوكراني من مولدوفا، إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك ".بدورها قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن كيشيناو تعتمد على تطوير التعاون مع مدريد، وشدد على أن قيادة مولدوفا تولي أهمية كبيرة لعمليات التكامل الأوروبي في البلاد.وأبلغ الطرفان أنه سيتم فتح بعثة دبلوماسية لإسبانيا في العاصمة المولدوفية.وقال ساندو: "عمالنا المهاجرون يعملون في إسبانيا. وفي مولدوفا نفسها هناك 58 شركة برأسمال إسباني. نريد تعزيز تعاوننا. مولدوفا وإسبانيا لديهما الكثير من القواسم المشتركة".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/إسبانيا-ترسل-أسلحة-هجومية-إلى-أوكرانيا-1059352797.html
إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104398/37/1043983789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6749f5b8a3ecee6b22033d58b6da7827.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إسبانيا

إسبانيا تبدي استعدادها لقبول ألفي لاجئ أوكراني من مولدوفا

13:42 GMT 03.06.2022
© AP Photo / Manu Fernandezبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة إلى تشيسيناو، اليوم الجمعة ، إن إسبانيا مستعدة لاستضافة 2000 لاجئ أوكراني جاؤوا إلى مولدوفا.
وقال سانشيز: "نحن نقدر تقديرا عاليا الجهود الإنسانية التي تبذلها كيشيناو لدعم اللاجئين من أوكرانيا. ونحن مستعدون لمساعدة مولدوفا نفسها. لقد قمنا بالفعل بتسليم 30 طنا من الشحنات الإنسانية للاجئين، ونحن نقدم المساعدة للبلد بمبلغ 20 مليون يورو لإدارة أزمة اللاجئين، ونحن مستعدون أيضًا لاستضافة 2000 لاجئ أوكراني من مولدوفا، إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك ".
بدورها قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن كيشيناو تعتمد على تطوير التعاون مع مدريد، وشدد على أن قيادة مولدوفا تولي أهمية كبيرة لعمليات التكامل الأوروبي في البلاد.
وأبلغ الطرفان أنه سيتم فتح بعثة دبلوماسية لإسبانيا في العاصمة المولدوفية.
وقال ساندو: "عمالنا المهاجرون يعملون في إسبانيا. وفي مولدوفا نفسها هناك 58 شركة برأسمال إسباني. نريد تعزيز تعاوننا. مولدوفا وإسبانيا لديهما الكثير من القواسم المشتركة".
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
إسبانيا ترسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا
2 مارس, 08:36 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала