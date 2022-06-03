https://arabic.sputniknews.com/20220603/إسبانيا-تبدي-استعدادها-لقبول-ألفي-لاجئ-أوكراني-من-مولدوفا-1063042485.html
إسبانيا تبدي استعدادها لقبول ألفي لاجئ أوكراني من مولدوفا
إسبانيا تبدي استعدادها لقبول ألفي لاجئ أوكراني من مولدوفا
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة إلى تشيسيناو، اليوم الجمعة ، إن إسبانيا مستعدة لاستضافة 2000 لاجئ أوكراني جاؤوا إلى مولدوفا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T13:42+0000
2022-06-03T13:42+0000
2022-06-03T13:42+0000
العالم
إسبانيا
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وقال سانشيز: "نحن نقدر تقديرا عاليا الجهود الإنسانية التي تبذلها كيشيناو لدعم اللاجئين من أوكرانيا. ونحن مستعدون لمساعدة مولدوفا نفسها. لقد قمنا بالفعل بتسليم 30 طنا من الشحنات الإنسانية للاجئين، ونحن نقدم المساعدة للبلد بمبلغ 20 مليون يورو لإدارة أزمة اللاجئين، ونحن مستعدون أيضًا لاستضافة 2000 لاجئ أوكراني من مولدوفا، إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك ".بدورها قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن كيشيناو تعتمد على تطوير التعاون مع مدريد، وشدد على أن قيادة مولدوفا تولي أهمية كبيرة لعمليات التكامل الأوروبي في البلاد.وأبلغ الطرفان أنه سيتم فتح بعثة دبلوماسية لإسبانيا في العاصمة المولدوفية.وقال ساندو: "عمالنا المهاجرون يعملون في إسبانيا. وفي مولدوفا نفسها هناك 58 شركة برأسمال إسباني. نريد تعزيز تعاوننا. مولدوفا وإسبانيا لديهما الكثير من القواسم المشتركة".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/إسبانيا-ترسل-أسلحة-هجومية-إلى-أوكرانيا-1059352797.html
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العالم, إسبانيا
إسبانيا تبدي استعدادها لقبول ألفي لاجئ أوكراني من مولدوفا
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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة إلى تشيسيناو، اليوم الجمعة ، إن إسبانيا مستعدة لاستضافة 2000 لاجئ أوكراني جاؤوا إلى مولدوفا.
وقال سانشيز: "نحن نقدر تقديرا عاليا الجهود الإنسانية التي تبذلها كيشيناو لدعم اللاجئين من أوكرانيا. ونحن مستعدون لمساعدة مولدوفا نفسها. لقد قمنا بالفعل بتسليم 30 طنا من الشحنات الإنسانية للاجئين
، ونحن نقدم المساعدة للبلد بمبلغ 20 مليون يورو لإدارة أزمة اللاجئين، ونحن مستعدون أيضًا لاستضافة 2000 لاجئ أوكراني من مولدوفا، إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك ".
بدورها قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن كيشيناو تعتمد على تطوير التعاون مع مدريد، وشدد على أن قيادة مولدوفا تولي أهمية كبيرة لعمليات التكامل الأوروبي
في البلاد.
وأبلغ الطرفان أنه سيتم فتح بعثة دبلوماسية لإسبانيا في العاصمة المولدوفية.
وقال ساندو: "عمالنا المهاجرون يعملون في إسبانيا. وفي مولدوفا نفسها هناك 58 شركة برأسمال إسباني. نريد تعزيز تعاوننا. مولدوفا وإسبانيا لديهما الكثير من القواسم المشتركة".