https://arabic.sputniknews.com/20220603/إصابات-وإحراق-أراض-خلال-مواجهات-فلسطينية-إسرائيلية-في-نابلس-1063042951.html
إصابات وإحراق أراض خلال مواجهات فلسطينية إسرائيلية في نابلس
إصابات وإحراق أراض خلال مواجهات فلسطينية إسرائيلية في نابلس
أصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في قريوت جنوب نابلس. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T13:47+0000
2022-06-03T13:47+0000
2022-06-03T13:47+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحموا نبع المياه في قرية قريوت، جنوب نابلس بالضفة الغربية، بحماية جنود الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم.ولم يكتف الجيش الإسرائيلي بذلك، بل أطلق جنوده قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، وذلك بالتوازي مع اندلاع النيران في أراضي القرية بسبب إطلاق المزيد من قنابل الغاز.وكان شاب فلسطيني قد لقي مصرعه برصاص القوات الإسرائيلية في قرية المدية غربي رام الله، مساء أمس الخميس،وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان "استشهاد فتى يبلغ من العمر 17 عاماً وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مصاباً برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في قرية المدية قرب الجدار الفاصل غرب رام الله".وأضاف البيان أنه "حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة جداً".في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان، إن 3 فلسطينيين مشتبه بهم ألقوا زجاجة حارقة باتجاه الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار مما إدي إلى قتل أحدهم وهو صبي يبلغ من العمر 17 عاما.وأضافت إنه يجري التحقيق في ملابسات القضية، لافتة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-شابة-فلسطينية-بزعم-محاولتها-تنفيذ-عملية-طعن-1062947419.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي
إصابات وإحراق أراض خلال مواجهات فلسطينية إسرائيلية في نابلس
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أصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في قريوت جنوب نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية
، مساء اليوم الجمعة، عن مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحموا نبع المياه في قرية قريوت، جنوب نابلس بالضفة الغربية، بحماية جنود الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم.
ولم يكتف الجيش الإسرائيلي بذلك، بل أطلق جنوده قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين
بالاختناق، وذلك بالتوازي مع اندلاع النيران في أراضي القرية بسبب إطلاق المزيد من قنابل الغاز.
وكان شاب فلسطيني قد لقي مصرعه برصاص القوات الإسرائيلية في قرية المدية غربي رام الله، مساء أمس الخميس،
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان "استشهاد فتى يبلغ من العمر 17 عاماً وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مصاباً برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في قرية المدية قرب الجدار الفاصل غرب رام الله".
وأضاف البيان أنه "حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة جداً".
في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي
في بيان، إن 3 فلسطينيين مشتبه بهم ألقوا زجاجة حارقة باتجاه الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار مما إدي إلى قتل أحدهم وهو صبي يبلغ من العمر 17 عاما.
وأضافت إنه يجري التحقيق في ملابسات القضية، لافتة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.