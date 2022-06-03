https://arabic.sputniknews.com/20220603/إطلاق-سفينة-الشحن-الفضائية-بروغرس-إم-إس-20-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-من-بايكونور-فيديو-1063025577.html
إطلاق سفينة الشحن الفضائية "بروغرس إم إس-20" إلى محطة الفضاء الدولية من "بايكونور"... فيديو
إطلاق سفينة الشحن الفضائية "بروغرس إم إس-20" إلى محطة الفضاء الدولية من "بايكونور"... فيديو
تم إطلاق سفينة الشحن الفضائية "بروغرس إم إس-20" على متن صاروخ "سويوز-2.1 أ"، والتي تحمل طابعة ثلاثية الأبعاد وأقمارا صناعية صغيرة إلى محطة الفضاء الدولية من... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T10:26+0000
2022-06-03T10:26+0000
2022-06-03T10:26+0000
روسيا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك": "تم إطلاق الصاروخ من الموقع رقم 31 من قاعدة الفضاء. في غضون بضع دقائق، ستدخل السفينة في مدار قريب من الأرض، حيث ستفتح الألواح الشمسية والهوائيات. وبعد ذلك، ستواصل رحلتها إلى محطة الفضاء الدولية. والطريق كله إلى المحطة سوف يستغرق حوالي ثلاث ساعات".من المقرر الالتحام بالمحطة في الساعة 16:02 بتوقيت موسكو (13:02 بتوقيت غرينيتش). ويجب أن تبقى السفينة في الفضاء لمدة 173 يوما.سوف تقدم "بروغرس إم إس-20" الوقود والماء والنيتروجين المضغوط، والمعدات المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي "بروغرس" على زوجين من الأقمار الصناعية النانوية، بالإضافة إلى طابعة ثلاثية الأبعاد طورتها شركة الصواريخ والفضاء "إنيرجيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/روسكوسموس-ترسل-جميع-صواريخ-أنغارا-إلى-مركز-الفضاء-بليسيتسك-1062442169.html
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روسيا
إطلاق سفينة الشحن الفضائية "بروغرس إم إس-20" إلى محطة الفضاء الدولية من "بايكونور"... فيديو
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تم إطلاق سفينة الشحن الفضائية "بروغرس إم إس-20" على متن صاروخ "سويوز-2.1 أ"، والتي تحمل طابعة ثلاثية الأبعاد وأقمارا صناعية صغيرة إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة "بايكونور" الفضائية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك": "تم إطلاق الصاروخ من الموقع رقم 31 من قاعدة الفضاء. في غضون بضع دقائق، ستدخل السفينة في مدار قريب من الأرض، حيث ستفتح الألواح الشمسية والهوائيات. وبعد ذلك، ستواصل رحلتها إلى محطة الفضاء الدولية. والطريق كله إلى المحطة سوف يستغرق حوالي ثلاث ساعات".
من المقرر الالتحام بالمحطة في الساعة 16:02 بتوقيت موسكو (13:02 بتوقيت غرينيتش). ويجب أن تبقى السفينة في الفضاء لمدة 173 يوما.
سوف تقدم "بروغرس إم إس-20" الوقود والماء والنيتروجين المضغوط، والمعدات المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي "بروغرس" على زوجين من الأقمار الصناعية النانوية، بالإضافة إلى طابعة ثلاثية الأبعاد طورتها شركة الصواريخ والفضاء "إنيرجيا".