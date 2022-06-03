https://arabic.sputniknews.com/20220603/إعلام-إيران-تكشف-حقيقة-اغتيال-قائد-بالحرس-الثوري-الإيراني-1063021467.html
إعلام: إيران تكشف حقيقة اغتيال قائد بالحرس الثوري الإيراني
إعلام: إيران تكشف حقيقة اغتيال قائد بالحرس الثوري الإيراني
كشف مصدر إيراني مطلع، اليوم الجمعة، حقيقة اغتيال أحد قادة "قوة القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T08:32+0000
2022-06-03T08:32+0000
2022-06-03T08:32+0000
إيران
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ونقلت قناة الميادين، صباح اليوم الجمعة، عن مصدر إيراني مطلع نفيه اغتيال قائد بالحرس الثوري الإيراني، بدعوى أن نشر مثل هذه الأخبار تأتي في سياق الحرب النفسية وفبركة الأخبار من قبل وسائل إعلام مناهضة لإيران.وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، مساء أمس الخميس، اغتيال العقيد علي إسماعيل زاده، أحد قادة "قوة القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، قبل عدة أيام في مدينة كرج، غرب العاصمة طهران.ونقلت صحيفة "إيران إنترناشونال"، أمس الخميس، عن مصادر مطلعة قولها، إن العقيد علي إسماعيل زاده، قتل في ظروف غامضة، ولم تعلق السلطات الإيرانية بشكل رسمي على الحادث.وذكرت الصحيفة أن إسماعيل زاده هو أحد قادة الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وهو شخص مقرب من العقيد حسن صياد خدائي الذي قتل في وقت سابق من الشهر الماضي.وأضافت المصادر أن القتيل سقط من فوق سطح منزله في منطقة جهان ناما في كرج، وأنه نقل إلى المستشفى على الفور، لكن الأطباء أصدروا شهادة بوفاته بعد الفحص.وذكر مسؤولون في الحرس الثوري أنه أنهى حياته بسبب مشاكل نفسية ناجمة عن انفصاله عن زوجته، وأكدوا أنه ترك رسالة تفيد بهذا، بحسب ما نقلته المصادر للصحيفة.جاءت وفاة إسماعيل زاده، بعد مقتل صياد خدائي في الثاني والعشرين من مايو/ أيار، وهو أيضا أحد أبرز قادة الوحدة 840، والذي لقي مصرعه بعد فتح مجهولون النار عليه وفروا على متن دراجة نارية.رجحت تقارير إعلامية غربية أن تكون إسرائيل وراء اغتيال خدائي، لكنها لم تعلن ذلك صراحة، حيث يعتقد أنه كان العقل المدبر لهجمات إيرانية على شخصيات بارزة في الخارج.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/إعلام-مقتل-قائد-بفيلق-القدس-الإيراني-في-ظروف-غامضة-بعد-أيام-من-اغتيال-خدائي-1063012929.html
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إيران, أخبار العالم الآن
إعلام: إيران تكشف حقيقة اغتيال قائد بالحرس الثوري الإيراني
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كشف مصدر إيراني مطلع، اليوم الجمعة، حقيقة اغتيال أحد قادة "قوة القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني.
ونقلت قناة الميادين
، صباح اليوم الجمعة، عن مصدر إيراني مطلع نفيه اغتيال قائد بالحرس الثوري الإيراني، بدعوى أن نشر مثل هذه الأخبار تأتي في سياق الحرب النفسية وفبركة الأخبار من قبل وسائل إعلام مناهضة لإيران.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، مساء أمس الخميس، اغتيال العقيد علي إسماعيل زاده، أحد قادة "قوة القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، قبل عدة أيام في مدينة كرج، غرب العاصمة طهران.
ونقلت صحيفة "إيران إنترناشونال"، أمس الخميس، عن مصادر مطلعة قولها، إن العقيد علي إسماعيل زاده، قتل في ظروف غامضة، ولم تعلق السلطات الإيرانية بشكل رسمي على الحادث.
وذكرت الصحيفة أن إسماعيل زاده هو أحد قادة الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وهو شخص مقرب من العقيد حسن صياد خدائي
الذي قتل في وقت سابق من الشهر الماضي.
وأضافت المصادر أن القتيل سقط من فوق سطح منزله في منطقة جهان ناما في كرج، وأنه نقل إلى المستشفى على الفور، لكن الأطباء أصدروا شهادة بوفاته بعد الفحص.
وذكر مسؤولون في الحرس الثوري
أنه أنهى حياته بسبب مشاكل نفسية ناجمة عن انفصاله عن زوجته، وأكدوا أنه ترك رسالة تفيد بهذا، بحسب ما نقلته المصادر للصحيفة.
جاءت وفاة إسماعيل زاده، بعد مقتل صياد خدائي في الثاني والعشرين من مايو/ أيار، وهو أيضا أحد أبرز قادة الوحدة 840، والذي لقي مصرعه بعد فتح مجهولون النار عليه وفروا على متن دراجة نارية.
رجحت تقارير إعلامية غربية أن تكون إسرائيل وراء اغتيال خدائي
، لكنها لم تعلن ذلك صراحة، حيث يعتقد أنه كان العقل المدبر لهجمات إيرانية على شخصيات بارزة في الخارج.