https://arabic.sputniknews.com/20220603/إعلام-بيغن-وريغان-ناقشا-ترحيل-اللاجئين-الفلسطينيين-إلى-دول-أخرى-ما-هي-1063028436.html
إعلام: بيغن وريغان ناقشا ترحيل اللاجئين الفلسطينيين إلى دول أخرى.. ما هي؟
إعلام: بيغن وريغان ناقشا ترحيل اللاجئين الفلسطينيين إلى دول أخرى.. ما هي؟
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن نقاش ساخن جرى بين الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، بشأن ملف اللاجئين... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T11:00+0000
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وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه فور اندلاع الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان، في العام 1982، زار بيغين العاصمة واشنطن، والتقى مع ريغان، ودار بينهما حوار ساخن، طرح خلاله مسألة ترحيل اللاجئين الفلسطينيين إلى دول أخرى.وأكدت الصحيفة أن إدارة ريغان اعترفت، آنذاك، بحق إسرائيل في التحرك ضد منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت متمركزة في لبنان، في هذا التوقيت، خاصة بعدما تركت الأردن في سبعينيات القرن الماضي.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن الرئيس رونالد ريغان اقترح دمج اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليصبحوا مواطنين لبنانيين، فيما علق بيغين بأن لبنان دولة عربية صغيرة، مقترحا ترحيلهم إلى دول عربية أخرى، مثل ليبيا وسوريا والعراق.وجاء اقتراح بيغين بترجيل اللاجئين الفلسطينيين إلى ليبيا باعتبارها دولة كبيرة في الحجم الجغرافي، ومؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما تتميز العراق بأن مواردها ضخمة ولديها مخزون كبير من النفط.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الجلسة عقدت في الواحد والعشرين من يونيو/حزيران 1982، في البيت الأبيض، بعد مرور أسبوعين فقط على اندلاع الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/ملك-الأردن-يحذر-خلال-لقائه-بايدن-من-تكرار-دوامة-العنف-بأراضي-فلسطين-نتيجة-إجراءات-إسرائيل-الأحادية-1062203579.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إعلام: بيغن وريغان ناقشا ترحيل اللاجئين الفلسطينيين إلى دول أخرى.. ما هي؟
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن نقاش ساخن جرى بين الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، بشأن ملف اللاجئين الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة هاآرتس
العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه فور اندلاع الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان، في العام 1982، زار بيغين العاصمة واشنطن، والتقى مع ريغان، ودار بينهما حوار ساخن، طرح خلاله مسألة ترحيل اللاجئين الفلسطينيين إلى دول أخرى.
وأكدت الصحيفة أن إدارة ريغان اعترفت، آنذاك، بحق إسرائيل في التحرك ضد منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت متمركزة في لبنان، في هذا التوقيت، خاصة بعدما تركت الأردن في سبعينيات القرن الماضي.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن الرئيس رونالد ريغان
اقترح دمج اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليصبحوا مواطنين لبنانيين، فيما علق بيغين بأن لبنان دولة عربية صغيرة، مقترحا ترحيلهم إلى دول عربية أخرى، مثل ليبيا وسوريا والعراق.
وجاء اقتراح بيغين بترجيل اللاجئين الفلسطينيين إلى ليبيا باعتبارها دولة كبيرة في الحجم الجغرافي، ومؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية
، فيما تتميز العراق بأن مواردها ضخمة ولديها مخزون كبير من النفط.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الجلسة عقدت في الواحد والعشرين من يونيو/حزيران 1982، في البيت الأبيض، بعد مرور أسبوعين فقط على اندلاع الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان.