https://arabic.sputniknews.com/20220603/إيران-ترد-على-اتهام-واشنطن-لها-بشن-هجوم-سيبراني-على-مستشفى-للأطفال-1063020829.html
إيران ترد على اتهام واشنطن لها بشن هجوم سيبراني على مستشفى للأطفال
إيران ترد على اتهام واشنطن لها بشن هجوم سيبراني على مستشفى للأطفال
ردت إيران على اتهام الولايات المتحدة لها بشن هجوم سيبراني على مستشفى للأطفال بمدينة بوسطن الأمريكية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T07:58+0000
2022-06-03T07:58+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قالت الممثلية الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن "هذه المزاعم التي لا أساس لها تعد مثالا للحرب النفسية وإبعاد الشبهة عن أنفسهم".وأضافت أن "مثل هذه الحملات وفبركة الأكاذيب ضد إيران ليس لها أي مصداقية".وأشارت إلى أن "إيران نفسها تعتبر ضحية الهجمات السيبرانية التي تشنها أمريكا وإسرائيل ضد منشآتها ومن ضمنها المنشآت النووية".وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي أي"، كريستوفر راي، قد صرح في خطاب ألقاه في "بوسطن كوليدج" حول التهديدات السيبرانية، بأن قراصنة مدعومين من إيران حاولوا استهداف مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة، عن طريق هجوم سيبراني. وأوضح أنهم تراجعوا عن خطتهم بمجرد أن علم الأمريكيون بالأمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/هجمات-عسكرية-وسيبرانية-وتهديدات-متبادلة-ما-دلالات-التصعيد-بين-إسرائيل-وإيران-وسر-التوقيت؟-1059992875.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران ترد على اتهام واشنطن لها بشن هجوم سيبراني على مستشفى للأطفال
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ردت إيران على اتهام الولايات المتحدة لها بشن هجوم سيبراني على مستشفى للأطفال بمدينة بوسطن الأمريكية.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية
، قالت الممثلية الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن "هذه المزاعم التي لا أساس لها تعد مثالا للحرب النفسية وإبعاد الشبهة عن أنفسهم".
وأضافت أن "مثل هذه الحملات وفبركة الأكاذيب ضد إيران ليس لها أي مصداقية".
وأشارت إلى أن "إيران
نفسها تعتبر ضحية الهجمات السيبرانية التي تشنها أمريكا وإسرائيل ضد منشآتها ومن ضمنها المنشآت النووية".
وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي أي"، كريستوفر راي، قد صرح في خطاب ألقاه في "بوسطن كوليدج" حول التهديدات السيبرانية، بأن قراصنة مدعومين من إيران حاولوا استهداف مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة
، عن طريق هجوم سيبراني.
وقال: "في صيف 2020 حاول قراصنة ترعاهم الحكومة الإيرانية تنفيذ واحدة من أبغض الهجمات الإلكترونية التي رأيتها على الإطلاق، عندما حاولوا استهداف مستشفى الأطفال في بوسطن" حسب ادعائه.
وأوضح أنهم تراجعوا عن خطتهم بمجرد أن علم الأمريكيون بالأمر.