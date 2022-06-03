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https://arabic.sputniknews.com/20220603/إيلون-ماسك-لدي-شعور-سيئ-للغاية-بشأن-الاقتصاد-وأريد-خفض-10-من-وظائف-تسلا-1063022312.html
إيلون ماسك: لدي شعور سيئ للغاية بشأن الاقتصاد وأريد خفض 10% من وظائف "تسلا"
إيلون ماسك: لدي شعور سيئ للغاية بشأن الاقتصاد وأريد خفض 10% من وظائف "تسلا"
قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد ويريد خفض 10 في المائة من الوظائف في الشركة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T09:05+0000
2022-06-03T09:05+0000
إيلون ماسك
شركة تسلا
اقتصاد
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وحسب "رويترز"، جاء ذلك في رسالة أرسلها الملياردير الأمريكي بالبريد الإلكتروني إلى المسؤولين التنفيذيين في الشركة، يوم الخميس.وذكرت "رويترز" أنها أطلعت على الرسالة والتي جاءت بعنوان "أوقف جميع التوظيف في جميع أنحاء العالم مؤقتا". يشار إلى أن عدد الموظفين في شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، قد بلغ حوالي 100 ألف بنهاية عام 2021.وكان ماسك قد هدد، الأربعاء الماضي، بطرد الموظفين التنفيذيين في شركة تسلا إذا لم يستأنفوا العمل من المكتب لمدة 40 ساعة على الأقل في الأسبوع.وأرسل ماسك رسالة بريد إلكتروني إلى المديرين التنفيذيين في الشركة بعنوان "العمل عن بعد لم يعد مقبولاً"، والذي أوضح فيه أنه سيطرد أولئك الذين يرغبون في مواصلة روتين العمل من المنزل، حسبما ذكر التقرير.وقال: "يجب على أي شخص يرغب في القيام بعمل عن بُعد أن يكون في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة (وأعني الحد الأدنى) من 40 ساعة في الأسبوع أو يغادر تسلا". ونقلت "بلومبرغ" عن ماسك قوله عبر البريد الإلكتروني أيضا: "هذا أقل مما نطلبه من عمال المصانع".في الوقت ذاته، حدد ماسك أنه يجب على المديرين التنفيذيين في تسلا العودة إلى المكتب الرئيسي وليس إلى مكتب فرعي بعيد لا علاقة له بواجبات الوظيفة، وفقًا للتقرير.
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إيلون ماسك, شركة تسلا, اقتصاد

إيلون ماسك: لدي شعور سيئ للغاية بشأن الاقتصاد وأريد خفض 10% من وظائف "تسلا"

09:05 GMT 03.06.2022
© AFP 2022 / Patrick Pleul إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا
إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / Patrick Pleul
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قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد ويريد خفض 10 في المائة من الوظائف في الشركة.
وحسب "رويترز"، جاء ذلك في رسالة أرسلها الملياردير الأمريكي بالبريد الإلكتروني إلى المسؤولين التنفيذيين في الشركة، يوم الخميس.
وذكرت "رويترز" أنها أطلعت على الرسالة والتي جاءت بعنوان "أوقف جميع التوظيف في جميع أنحاء العالم مؤقتا".
وداخل الرسالة، قال ماسك إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد.
يشار إلى أن عدد الموظفين في شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، قد بلغ حوالي 100 ألف بنهاية عام 2021.
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وكان ماسك قد هدد، الأربعاء الماضي، بطرد الموظفين التنفيذيين في شركة تسلا إذا لم يستأنفوا العمل من المكتب لمدة 40 ساعة على الأقل في الأسبوع.
وأرسل ماسك رسالة بريد إلكتروني إلى المديرين التنفيذيين في الشركة بعنوان "العمل عن بعد لم يعد مقبولاً"، والذي أوضح فيه أنه سيطرد أولئك الذين يرغبون في مواصلة روتين العمل من المنزل، حسبما ذكر التقرير.
وقال: "يجب على أي شخص يرغب في القيام بعمل عن بُعد أن يكون في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة (وأعني الحد الأدنى) من 40 ساعة في الأسبوع أو يغادر تسلا".
ونقلت "بلومبرغ" عن ماسك قوله عبر البريد الإلكتروني أيضا: "هذا أقل مما نطلبه من عمال المصانع".
في الوقت ذاته، حدد ماسك أنه يجب على المديرين التنفيذيين في تسلا العودة إلى المكتب الرئيسي وليس إلى مكتب فرعي بعيد لا علاقة له بواجبات الوظيفة، وفقًا للتقرير.
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