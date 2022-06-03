https://arabic.sputniknews.com/20220603/اجتماع-ثلاثي-لبحث-تنفيذ-مشاريع-الشراكة-الصناعية-بين-الإمارات-ومصر-والأردن-1063017997.html
اجتماع ثلاثي لبحث تنفيذ مشاريع الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن
اجتماع ثلاثي لبحث تنفيذ مشاريع الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن
عقد اجتماع ثلاثي بين الإمارات ومصر والأردن، لبحث تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الثلاث. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T07:03+0000
2022-06-03T07:03+0000
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وحسب بيان وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، جاء الاجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي، بين الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، ووزيرة الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية نيفين جامع.وبحث الوزراء عددًا من الموضوعات الخاصة بالشراكة وآليات تنفيذها في ضوء الاتفاق الذي تم بين البلدان الثلاثة، والعمل على تسريع الإجراءات، بناء على الأولويات التي تضمنتها الشراكة.وفي الاجتماع، أكد الوزراء حرصهم على تسريع إجراءات تنفيذ الشراكة بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاثة ويساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها.ووقعت مصر والإمارات والأردن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، منذ أيام في أبو ظبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/ما-أهمية-الشراكة-الصناعية-بين-الإمارات-ومصر-والأردن-وفوائدها-الاقتصادية؟-1062903315.html
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مصر, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد, العالم
اجتماع ثلاثي لبحث تنفيذ مشاريع الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن
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عقد اجتماع ثلاثي بين الإمارات ومصر والأردن، لبحث تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الثلاث.
وحسب بيان وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، جاء الاجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي، بين الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، ووزيرة الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية نيفين جامع.
وذلك لبحث الخطوات اللازمة لتفعيل الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات والأردن ومصر.
وبحث الوزراء عددًا من الموضوعات الخاصة بالشراكة وآليات تنفيذها في ضوء الاتفاق الذي تم بين البلدان الثلاثة، والعمل على تسريع الإجراءات، بناء على الأولويات التي تضمنتها الشراكة.
وتم مناقشة إجراءات حوكمة هذه الشراكة وآليات عملها، بالإضافة إلى خطط العمل الخاصة بمجموعات عمل القطاعات للمجالات الخمسة التي تعنى بها المبادرة على المدى القصير، وهي الزراعة والغذاء والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والكيماويات والبلاستيك.
وفي الاجتماع، أكد الوزراء حرصهم على تسريع إجراءات تنفيذ الشراكة بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاثة ويساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها.
ووقعت مصر والإمارات
والأردن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، منذ أيام في أبو ظبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.