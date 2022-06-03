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https://arabic.sputniknews.com/20220603/ارتفاع-عدد-ضحايا-حادث-القطار-بجنوب-ألمانيا-إلى-60-شخصا--1063040662.html
ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار بجنوب ألمانيا إلى 60 شخصا
ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار بجنوب ألمانيا إلى 60 شخصا
أفادت صحيفة شبيغل الألمانية، اليوم الجمعة، عن وقوع ما لا يقل عن 60 مصابًا إثر حادث قطار بجنوب ألمانيا من بينهم 16 بجروح خطيرة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T13:04+0000
2022-06-03T13:05+0000
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موسكو - سبوتنيك. هذا وخرج قطار إقليمي عن مساره يوم الجمعة بالقرب من غارمش بارتنكيرشن. وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، نقلاً عن الشرطة، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث.ووفقًا للصحيفة، أفادت سلطات غارمش بارتنكيرشن بإصابة 60 شخصًا بجروح خطيرة، من بينهم 16 شخصًا إصاباتهم خطيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/مقتل-3-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-آخرين-إثر-حادث-قطار-في-بافاريا-بألمانيا-1063036977.html
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العالم, أخبار ألمانيا

ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار بجنوب ألمانيا إلى 60 شخصا

13:04 GMT 03.06.2022 (تم التحديث: 13:05 GMT 03.06.2022)
© Sputnik . Iliya Pitalevحادث قطار
حادث قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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أفادت صحيفة شبيغل الألمانية، اليوم الجمعة، عن وقوع ما لا يقل عن 60 مصابًا إثر حادث قطار بجنوب ألمانيا من بينهم 16 بجروح خطيرة.
موسكو - سبوتنيك. هذا وخرج قطار إقليمي عن مساره يوم الجمعة بالقرب من غارمش بارتنكيرشن. وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، نقلاً عن الشرطة، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث.
حادث قطار في ميربوخ-أوستيراث، غرب ألمانيا 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر حادث قطار في بافاريا بألمانيا
12:31 GMT
ووفقًا للصحيفة، أفادت سلطات غارمش بارتنكيرشن بإصابة 60 شخصًا بجروح خطيرة، من بينهم 16 شخصًا إصاباتهم خطيرة.
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