https://arabic.sputniknews.com/20220603/ارتفاع-عدد-ضحايا-حادث-القطار-بجنوب-ألمانيا-إلى-60-شخصا--1063040662.html

ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار بجنوب ألمانيا إلى 60 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار بجنوب ألمانيا إلى 60 شخصا

أفادت صحيفة شبيغل الألمانية، اليوم الجمعة، عن وقوع ما لا يقل عن 60 مصابًا إثر حادث قطار بجنوب ألمانيا من بينهم 16 بجروح خطيرة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T13:04+0000

2022-06-03T13:04+0000

2022-06-03T13:05+0000

العالم

أخبار ألمانيا

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موسكو - سبوتنيك. هذا وخرج قطار إقليمي عن مساره يوم الجمعة بالقرب من غارمش بارتنكيرشن. وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، نقلاً عن الشرطة، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث.ووفقًا للصحيفة، أفادت سلطات غارمش بارتنكيرشن بإصابة 60 شخصًا بجروح خطيرة، من بينهم 16 شخصًا إصاباتهم خطيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/مقتل-3-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-آخرين-إثر-حادث-قطار-في-بافاريا-بألمانيا-1063036977.html

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