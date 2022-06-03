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https://arabic.sputniknews.com/20220603/ارتفاع-عدد-قتلى-الأمطار-الغزيرة-في-البرازيل-إلى-127-1063015569.html
ارتفاع عدد قتلى الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 127
ارتفاع عدد قتلى الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 127
قال الدفاع المدني البرازيلى، يوم الخميس إن عدد القتلى من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل ارتفع إلى 127. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T00:12+0000
2022-06-03T00:12+0000
منتخب البرازيل
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ريو دي جانيرو - سبوتنيك. وقال بيان إنه تم العثور على جثث جديدة بالقرب من مدينة ريسيفي.ولا تزال امرأة مفقودة في مدينة كاماراجيبي، ويستمر البحث عنها بمساعدة كلاب الخدمة.وأجبر أكثر من 9300 من السكان المحليين على مغادرة منازلهم نتيجة للكارثة.
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منتخب البرازيل

ارتفاع عدد قتلى الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 127

00:12 GMT 03.06.2022
© AFP 2022 / Filipe Araujoأعمال الانقاذ والبحث عن ضحايا الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022.
أعمال الانقاذ والبحث عن ضحايا الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / Filipe Araujo
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قال الدفاع المدني البرازيلى، يوم الخميس إن عدد القتلى من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل ارتفع إلى 127.
ريو دي جانيرو - سبوتنيك. وقال بيان إنه تم العثور على جثث جديدة بالقرب من مدينة ريسيفي.
ولا تزال امرأة مفقودة في مدينة كاماراجيبي، ويستمر البحث عنها بمساعدة كلاب الخدمة.
وأجبر أكثر من 9300 من السكان المحليين على مغادرة منازلهم نتيجة للكارثة.
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