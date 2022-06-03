https://arabic.sputniknews.com/20220603/استقالة-مسؤولة-كبيرة-بوكالة-الإحصاء-التركية-قبيل-نشر-بيانات-التضخم-1063055448.html
استقالة مسؤولة كبيرة بوكالة الإحصاء التركية قبيل نشر بيانات التضخم
استقالة مسؤولة كبيرة بوكالة الإحصاء التركية قبيل نشر بيانات التضخم
تركت مسؤولة كبيرة في وكالة الإحصاء الحكومية التركية منصبها كرئيسة لقسم أسعار المستهلك، وقدمت استقالتها قبل أيام فقط من إصدار المؤسسة لبيانات التضخم المتفاقم... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T21:09+0000
2022-06-03T21:09+0000
2022-06-03T21:09+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن مصطفى تيكي حل مكان يلدا أياز. أظهر تقرير نُشر اليوم الجمعة أن معدل التضخم بلغ 73.5% سنويا في مايو/ أيار.تأتي المغادرة بعد أقل من شهر من تنحي سيم باس، كبير الإحصائيين في معهد الإحصاء التركي والمسؤول عن حساب التضخم، لأسباب صحية. استبدل رئيس الوكالة في يناير/ كانون الثاني بعد فترة لم تستمر لمدة عام.اتخذت أرقام التضخم بعدا سياسيا في تركيا حيث ظهر ارتفاع تكلفة المعيشة كقضية رئيسية قبل انتخابات العام المقبل، حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ عام 1988 وفقا لـ"بلومبيرغ".وكانت بيانات معهد الإحصاء التركي لفترة طويلة مصدرا للجدل، حيث أثار النقاد تساؤلات حول صحة الحسابات، وعلى سبيل المثال تستخدم "إنا غروب"، وهي مجموعة مستقلة من العلماء، طريقة بديلة لحساب التضخم، وضعت الرقم عند 160.76% الشهر الماضي.النمو المستمر في التضخم غير مريح بشكل خاص لأن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتقد أن معدلات الفائدة المرتفعة تدفع الأسعار، بخلاف النظريات الاقتصادية السائدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تباطؤ-نمو-الاقتصاد-التركي-مع-تزايد-ضغوط-التضخم-وتدهور-العملة-1062937009.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم
استقالة مسؤولة كبيرة بوكالة الإحصاء التركية قبيل نشر بيانات التضخم
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تركت مسؤولة كبيرة في وكالة الإحصاء الحكومية التركية منصبها كرئيسة لقسم أسعار المستهلك، وقدمت استقالتها قبل أيام فقط من إصدار المؤسسة لبيانات التضخم المتفاقم خلال الشهر الماضي.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن مصطفى تيكي حل مكان يلدا أياز. أظهر تقرير نُشر اليوم الجمعة أن معدل التضخم بلغ 73.5% سنويا
في مايو/ أيار.
تأتي المغادرة بعد أقل من شهر من تنحي سيم باس، كبير الإحصائيين في معهد الإحصاء التركي والمسؤول عن حساب التضخم، لأسباب صحية. استبدل رئيس الوكالة في يناير/ كانون الثاني بعد فترة لم تستمر لمدة عام.
اتخذت أرقام التضخم بعدا سياسيا في تركيا حيث ظهر ارتفاع تكلفة المعيشة
كقضية رئيسية قبل انتخابات العام المقبل، حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ عام 1988 وفقا لـ"بلومبيرغ".
وكانت بيانات معهد الإحصاء التركي لفترة طويلة مصدرا للجدل، حيث أثار النقاد تساؤلات حول صحة الحسابات، وعلى سبيل المثال تستخدم "إنا غروب"، وهي مجموعة مستقلة من العلماء، طريقة بديلة لحساب التضخم، وضعت الرقم عند 160.76% الشهر الماضي.
النمو المستمر في التضخم غير مريح بشكل خاص لأن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتقد أن معدلات الفائدة المرتفعة
تدفع الأسعار، بخلاف النظريات الاقتصادية السائدة.