https://arabic.sputniknews.com/20220603/الأردن-يكشف-حجم-استثمارات-مؤسسة-التمويل-الدولية-في-المملكة-1063022038.html

الأردن يكشف حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المملكة

الأردن يكشف حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المملكة

كشف الأردن، اليوم الجمعة، حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المملكة، والبالغة 713 مليون دولار. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T08:56+0000

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2022-06-03T08:56+0000

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وذكرت وكالة عمون، صباح اليوم الجمعة، أن هذا الحجم من الاستثمارات يعد ثالث أكبر محفظة استثمارات للمؤسسة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث تضاعف حجم برنامج المؤسسة في الأردن منذ عام 2010.وقامت المؤسسة الدولية على مدى السنوات العشر الماضية بتعبئة أكثر من 510 ملايين دولار في المملكة، بهدف تمويل العديد من المشروعات الكبرى، كما تتعاون مع البنك الدولي من أجل إعداد تقرير عن تغيُّر المناخ والتنمية في الأردن.وموَّلت المؤسسة الدولية عدة مشاريع استراتيجية في المملكة، خلال السنوات العشر الأخيرة، أهمها 3 مشروعات مستقلة لإنتاج الكهرباء من الرياح، و9 مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية، فيما دخلت المؤسسة في شراكة مع صندوق "Flat6Labs"، للاستثمار في أكثر من 90 شركة أردنية ناشئة.وقامت المؤسسة الدولية بتوسعة حجم تمويلها لثلاث من الشركات المتعاملة معها في قطاعي الطاقة المتجددة والتعليم، في الوقت الراهن، في وقت قدمت أثناء جائحة كورونا حزمة تمويل بالدين بقيمة 200 مليون دولار للمساعدة في ضمان توفير الأدوية بسلاسة في مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ومن بين الأهداف الرئيسية التي تسعى المؤسسة الدولية إلى تحقيقها في الأردن، تمكين القطاع الخاص من خلق المزيد من الوظائف مع إزالة الأثر السلبي لارتفاع معدلات البطالة، خاصة وأن المملكة في حاجة إلى النهوض بإصلاحات مناخ الاستثمار من أجل تقليل تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال وزيادة الكفاءة الداخلية والمنافسة بالسوق.

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