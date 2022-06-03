https://arabic.sputniknews.com/20220603/الأسرع-والأكثر-دقة-روسيا-تصنع-مدفعا-متميزا-ذاتي-الحركة--1063024581.html
الأسرع والأكثر دقة.. روسيا تصنع مدفعا متميزا ذاتي الحركة
الأسرع والأكثر دقة.. روسيا تصنع مدفعا متميزا ذاتي الحركة
أظهرت أحداث أوكرانيا حاليًا أن المدفعية تؤدي دورا في غاية الأهمية في العمليات القتالية المعاصرة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T09:57+0000
2022-06-03T09:57+0000
2022-06-03T09:57+0000
سلاح روسيا
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أعلنت ذلك مجلة "ميليتري ووتش" مشيرة إلى أن روسيا أنتجت أخيرا مدفعًا ذاتي الحركة يتميز عما ظهر في العالم في مطلع القرن الـ21 من مدافع ذاتية الحركة.ويستطيع هذا المدفع المعروف باسم "كواليتسيا إس في" إصابة أهداف على بعد 80 كيلومترا. ويصيب المدفع أهدافه بدقة بفضل ما يحصل عليه من معلومات من المسيَّرات وغيرها من وسائل المراقبة.كما أن مدفع "كواليتسيا إس في" هو المدفع الأسرع في العالم في إطلاق القذائف.وأشارت المجلة إلى أن روسيا بدأت تصنيع مدافع "كواليتسيا إس في" في عام 2021.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
الأسرع والأكثر دقة.. روسيا تصنع مدفعا متميزا ذاتي الحركة
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أظهرت أحداث أوكرانيا حاليًا أن المدفعية تؤدي دورا في غاية الأهمية في العمليات القتالية المعاصرة.
أعلنت
ذلك مجلة "ميليتري ووتش" مشيرة إلى أن روسيا أنتجت أخيرا مدفعًا ذاتي الحركة يتميز عما ظهر في العالم في مطلع القرن الـ21 من مدافع ذاتية الحركة.
ويستطيع هذا المدفع المعروف باسم "كواليتسيا إس في" إصابة أهداف على بعد 80 كيلومترا. ويصيب المدفع أهدافه بدقة بفضل ما يحصل عليه من معلومات من المسيَّرات وغيرها من وسائل المراقبة.
كما أن مدفع "كواليتسيا إس في" هو المدفع الأسرع في العالم في إطلاق القذائف.
وأشارت المجلة إلى أن روسيا بدأت تصنيع مدافع "كواليتسيا إس في" في عام 2021.